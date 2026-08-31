വെറും 16 മണിക്കൂര്; സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിനുകളില് കണ്ടെത്തിയ അനധികൃത യാത്ര കേസുകള് 725, പിഴ 5.66 ലക്ഷം രൂപ
എറണാകുളം സ്ക്വാഡിൻ്റെ പരിശോധനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
Published : August 31, 2026 at 6:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അനധികൃത യാത്ര തടയുന്നതിനായി റെയിൽവേ നടത്തിയ 16 മണിക്കൂർ പ്രത്യേക ടിക്കറ്റ് പരിശോധനാ ഡ്രൈവിൽ കണ്ടെത്തിയത് 725 കേസുകൾ. വിവിധ കേസുകളിലായി 5,66,210 രൂപയാണ് പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. റിസർവ്ഡ്, അൺറിസർവ്ഡ് ക്ലാസുകളിലെ അനധികൃത യാത്ര തടയുന്നതിനായാണ് വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 30ന് വൈകിട്ട് നാലിന് ആരംഭിച്ച പരിശോധന ഓഗസ്റ്റ് 31ന് രാവിലെ എട്ടുവരെയാണ് നീണ്ടത്. യാത്രക്കാരുടെ ടിക്കറ്റ് പരിശോധന ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ചെക്കിങ് സ്ക്വാഡുകളെ വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.
എറണാകുളം സ്ക്വാഡിൻ്റെ പരിശോധനയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. കോട്ടയം-എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ-എറണാകുളം, എറണാകുളം-ഗുരുവായൂർ സെക്ഷനുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 426 കേസുകൾ കണ്ടെത്തി. 3,70,225 രൂപയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് പിഴയായി ഈടാക്കിയത്.
തിരുവനന്തപുരം-കായംകുളം സെക്ഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 148 കേസുകൾ കണ്ടെത്തി. 1,00,460 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി. കൊല്ലം സ്ക്വാഡ് 106 കേസുകൾ കണ്ടെത്തി 65,245 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി. നാഗർകോവിൽ സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 45 കേസുകൾ കണ്ടെത്തുകയും 30,280 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു.
പരിശോധനയുടെ കണക്കുകൾ
|സെക്ഷൻ
|കേസുകളുടെ എണ്ണം
|പിഴ
|എറണാകുളം
|426
|3,70,225 രൂപ
|തിരുവനന്തപുരം
|148
|1,00,460 രൂപ
|നാഗർകോവിൽ
|45
|30,280 രൂപ
|ആകെ
|725
|5,66,210 രൂപ
സാധുവായ ടിക്കറ്റും റിസർവേഷനും എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഖകരവും തടസരഹിതവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പരിശോധനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. അനധികൃത യാത്രക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം സാധുവായ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പരിശോധന ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
യാത്രക്കാർ സാധുവായ ടിക്കറ്റുമായി മാത്രം യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും റെയിൽവേ നിയമങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം ശക്തമായ ടിക്കറ്റ് പരിശോധനാ നടപടികൾ ഡിവിഷനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുമെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിലും തിരക്കേറിയ ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളിലും എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടിക്കറ്റില്ലാത്ത യാത്രയ്ക്കുള്ള പിഴകൾ
സാധുവായ ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ ഈടാക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പിഴത്തുക 500 രൂപയാണ് (ഇത് മുൻപ് 250 രൂപയായിരുന്നു. ഈ 500 രൂപ പിഴയ്ക്കൊപ്പം, ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ മുതൽ യാത്രക്കാരൻ പിടിയിലായ സ്ഥലം വരെയുള്ള യഥാർത്ഥ ടിക്കറ്റ് നിരക്കും ചേർത്ത് നൽകണം. ജനറൽ ടിക്കറ്റെടുത്ത് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിലോ എസി ക്ലാസിലോ യാത്ര ചെയ്താൽ, ആ ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള നിരക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസവും അതിനൊപ്പം 250 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ പിഴയും നൽകേണ്ടിവരും
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