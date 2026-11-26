ടിഐ മധുസൂദനൻ്റെ പയ്യന്നൂർ പ്രസംഗം വിവാദത്തിൽ; കലാപാഹ്വാനത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്ക് പരാതി
പയ്യന്നൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിച്ച കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ ദിനാചരണ പൊതുയോഗത്തിലായിരുന്നു മധുസൂദനൻ്റെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം
Published : November 26, 2026 at 8:40 AM IST
കണ്ണൂർ: ധനരാജ് വധക്കേസിലെ കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ പയ്യന്നൂരിൽ നടത്തിയ വിവാദ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുൻ എംഎൽഎയും സിപിഎം നേതാവുമായ ടിഐ മധുസൂദനനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്ക് പരാതി. കെഎസ്യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പി മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.
പയ്യന്നൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടിപ്പിച്ച കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ ദിനാചരണ പൊതുയോഗത്തിലായിരുന്നു മധുസൂദനൻ്റെ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം. പ്രസംഗത്തിൽ കലാപാഹ്വാനവും കൊലവിളിയും ഉണ്ടെന്നും നിയമം കൈയിലെടുക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നതെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയും വിധി പ്രസ്താവിച്ച ജഡ്ജിയെയും അവഹേളിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായും മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചീമേനി കേസിലെ പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെവിട്ടിട്ടും പിന്നീട് ആരും ജീവനോടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന പരാമർശം, കണക്ക് പറയേണ്ടത് പാർട്ടി പറഞ്ഞുതന്നെ തീർക്കുമെന്നും തെരുവിലിറങ്ങിയാൽ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ, വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജിയെ വ്യക്തിപരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്ത പരാമർശങ്ങൾ, വിമർശിക്കുന്നവരുടെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് വരാൻ മടിയില്ലെന്ന പ്രസ്താവന എന്നിവ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങളാണെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പൂർണമായ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കലാപാഹ്വാനം, വധഭീഷണി, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അവഹേളിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അടിയന്തരമായി എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ച് ജില്ലയിലെയും സംസ്ഥാനത്തെയും ക്രമസമാധാനവും പൊതുജന സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഷമ്മാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ധനരാജ് വധക്കേസും കോടതി വിധിയും സിപിഎമ്മിനെ വീണ്ടും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയും രാഷ്ട്രീയമായി പിടിച്ചുകുലുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗം വിവാദമാകുന്നത്. കേസന്വേഷണത്തിനെതിരെ കോടതി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചതോടെ സിപിഎം ഭരിച്ച 10 വർഷക്കാലത്തെ പൊലീസിനും ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനുമെതിരെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഭരണം വേറെയും ഭരണകൂടം വേറെയുമാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം.
പയ്യന്നൂരിലെ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എംവി ഗോവിന്ദൻ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലും ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധിയെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ല. എന്നാൽ മുൻപ് സംസാരിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രസംഗിച്ച ടിഐ മധുസൂദനൻ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പഴികേട്ട നേതാവായ മധുസൂദനനാണ് വിധിയിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത്.
കോടതിയെയും ജഡ്ജിയെയും കടന്നാക്രമിച്ച് പ്രസംഗം
ധനരാജ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി പറയാത്തത് നാടിൻ്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് മധുസൂദനൻ പ്രസംഗത്തിൽ പരിഹസിച്ചു. മഹ്മൂദ് ദർവീശിൻ്റെ കവിത ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു ജഡ്ജിയുടെ വിധിപ്രസ്താവം. മുൻപ് നിഷാദിൻ്റെയും നന്ദകുമാറിൻ്റെയും കേസുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ കവിതകൾ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ജഡ്ജിക്ക് നല്ല തണുപ്പിലിരുന്ന് ആ കവിതകളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാമെന്നും തടവും ശിക്ഷയും നൽകി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പോരാട്ടവീര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന സങ്കല്പത്തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ഭരണകൂട താത്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയെന്ന നയം തന്നെയാണ് ജുഡീഷ്യറിയും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിപിഎം എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടാണോ ചിലരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ധനരാജിൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷിയും ഒന്നാം സാക്ഷിയും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊന്നും കോടതിക്ക് ബോധ്യമായില്ലെന്നും സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായതുകൊണ്ട് മൊഴി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് കോടതിയുടെ നിലപാടെന്നും മധുസൂദനൻ ആരോപിച്ചു.
തങ്ങളുടെ എല്ലാ ശേഷിയും ജനാധിപത്യപരമായ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കേസ് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയത്. ആഗ്രഹിച്ച വിധി ലഭിക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത് അവസാനത്തെ കോടതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേസിൽ മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ചീമേനി ഓർമപ്പെടുത്തി വെല്ലുവിളിയും ഭീഷണിയും
കോടതികളും ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളും വിമർശകരും ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് മധുസൂദനൻ ചീമേനി സംഭവം ഓർമിപ്പിച്ചത്. അഞ്ച് പേരെ ചുട്ടുകരിച്ചുകൊന്ന കാസർകോട് ചീമേനി സംഭവത്തിൽ ഒരു കോടതിയും ഒരാളെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പക്ഷേ അവരാരും ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചീമേനിയിൽ അഞ്ച് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ കോടതി വെറുതെവിട്ട പ്രതികൾ പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കണക്ക് പറയേണ്ടത് കണക്ക് പറഞ്ഞുതന്നെ പാർട്ടി തീർക്കുമെന്നും അതിനൊന്നും പ്രസ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു മടിയുമില്ലെന്നും തലയെടുപ്പോടെയും നെഞ്ചുറപ്പോടെയും ആധികാരികമായി പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആർഎസ്എസുകാരും കോടതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പാർട്ടിയെ പരിഹസിക്കുന്ന സമൂഹമാധ്യമ വിമർശകരും ഇക്കാര്യം ഓർമിക്കണം. എന്ത് എഴുതിയാലും പയ്യന്നൂരിൽ ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് കരുതരുത്. അവരുടെയൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്.
തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോൾ ചിലരെ വരവരച്ചു നിർത്തി ചോദിക്കുമെന്നും അഞ്ചോ ആറോ പേരുടെ വൃന്ദവുമായി നടക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭീഷണി മുഴക്കി. തങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുതെന്നും മധുസൂദനൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി കണ്ണൂരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളെന്ന വിമർശനവും ഇതിനകം ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു.
അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
ധനരാജ് വധക്കേസിൽ ആകെ 20 പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരാൾ വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിചാരണ നേരിട്ട 19 പേരിൽ മൂന്ന് പേരെ മാത്രമാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ഇടതുസർക്കാർ ഭരിച്ച 10 വർഷക്കാലത്തായിരുന്നു കൊലപാതകവും അന്വേഷണവും വിചാരണ നടപടികളും നടന്നത്. എന്നാൽ കേസന്വേഷണത്തിൽ അടിമുടി പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചതായും ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെയും അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെയും വീഴ്ചയാണ് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്നും തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെഎൻ പ്രശാന്ത് വിധിന്യായത്തിൽ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു.
സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ ഒന്നാം സാക്ഷി പിവി പ്രജീഷിൻ്റെ മൊഴിയെ മാത്രം പിന്തുടർന്ന അന്വേഷണ സംഘം പ്രധാനപ്പെട്ട പല വിവരങ്ങളും അവഗണിച്ചു. പാർട്ടി യോഗം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾക്കൊപ്പമാണ് പ്രജീഷ് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയതെങ്കിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുടെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. സംഭവം നേരിൽ കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷി ആരെയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കാതിരുന്നതും സംശയാസ്പദമായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചില വ്യക്തികളെ പ്രതിയാക്കാനുള്ള ശ്രമവും അന്വേഷണത്തിന് വിനയായി.
ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതും സാക്ഷിമൊഴികളിലെ പിശക് കാരണമാണ്. കൊലപാതകത്തിന് രണ്ട് മാസം മുൻപ് ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി അറിഞ്ഞെന്ന് ധനരാജിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ സാക്ഷി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ധനരാജിനെയോ പൊലീസിനെയോ അറിയിക്കാതിരുന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസിൽ യാന്ത്രികമായി അന്വേഷണം നടത്തിയതിനാൽ നിരവധി വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയും ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ പിടിവാശിയും മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലെ ചില കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയെന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ കടമയാണെന്നും അതിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ നീതി തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അവസാന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കേസ് നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ അറിവോടും ഒത്താശയോടും കൂടി നടന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിലെ വലിയ വീഴ്ചകൾക്കിടയിലും ആദ്യ മൂന്ന് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചയും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുമാണ് മറ്റു പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നു.
വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത നിലപാട് എന്ത്?
ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിലൂടെ പയ്യന്നൂരിലെ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതായെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ മധുസൂദനൻ നിലവിലെ പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെ ആഞ്ഞടിച്ചു. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടും മറ്റു ഫണ്ടുകളും കട്ടവരാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് എംഎൽഎയായി നടക്കുന്നയാൾ 2022 ഏപ്രിൽ 30നാണ് പാർട്ടിയെ ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നും മധുസൂദനൻ ആരോപിച്ചു.
ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിഐ മധുസൂദനനെതിരെ ഏറ്റവുമധികം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണ്. ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധി സിപിഎമ്മിന് രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചുവരാനുള്ള ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ആയുധമാകുമെന്നായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ 20 പ്രതികളിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ ധനരാജിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും പാർട്ടി അണികളിലും കടുത്ത നിരാശയും അതൃപ്തിയും പുകയുകയാണ്.
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അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനും അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കുമെതിരെ അണികളിൽ നിന്നടക്കം കടുത്ത വിമർശനം ഉയരുകയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സിപിഎം വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾ ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻമാർക്കും സ്ഥലം എംഎൽഎയ്ക്കുമെതിരെ മധുസൂദനൻ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചത്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കേസന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി ഇടപെടലുകളോ അട്ടിമറികളോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകും.
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