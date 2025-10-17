പെരുമഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു ഇനി 'ഇടിമഴക്കാലം'; പശ്ചിമഘട്ടം താണ്ടി തുലാമേഘങ്ങളെത്തി, വേണം കനത്ത ജാഗ്രത
ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ് തുലാവർഷമായി കണക്കാക്കുന്നത്.
Published : October 17, 2025 at 10:33 AM IST
കാസർകോട്: കാലവർഷം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് പോലും കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയാതെ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയാണെന്ന് പഴമക്കാർ പറയും. അപ്പോൾ തുലാവർഷമോ? അത് ഇടിമഴക്കാലമാണ്. ഇടിയും മിന്നലും മഴയുമായി സംഭവ ബഹുലമാകും തുലാമഴ.
കാലാവർഷത്തേക്കാൾ ഭയക്കേണ്ടത് തുലാവർഷത്തെ ആണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. കാരണം മനുഷ്യർക്ക് കൂടുതലും ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുന്നത് തുലാമഴയിൽ ആണ്. ഇടിമിന്നൽ ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട്.
- ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറുക.
- ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക.
- വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നിൽക്കാതെയിരിക്കുക.
- കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക.
- വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്.
- വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുകയുമരുത്.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് തന്നെ തുടരുക.
- കൈകാലുകൾ പുറത്തിടാതിരിക്കുക.
- വാഹനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.
- സൈക്കിൾ, ബൈക്ക്, ട്രാക്ടർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയും ഇടിമിന്നൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അഭയം തേടുകയും വേണം. ഇത്തരത്തില് നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തില് 20 വരെ മഴ: കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഒക്ടോബര് 20 വരെ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വേനൽ മഴ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും കാലവർഷം എത്തിയിരുന്നു. കാലാവർഷം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും തുലാവർഷവും എത്തി.
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി മഴയാൽ സമ്പന്നമാണ് കേരളം. പ്രകൃതിക്കും മണ്ണിനും പുതുജീവൻ നൽകുന്ന
മഴക്കാലം കേരളത്തിൽ നിർത്താതെ പെയ്യുന്നു. അതിനാൽ
വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം, കുടിവെള്ള ലഭ്യത എന്നിവ മികച്ചതാകും എന്ന് കരുതുന്നു.
കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യം മുഴുവൻ മികച്ച മഴ സമ്മാനിച്ചാണ് മണ്സൂണ് കടന്നുപോയത്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം കൂടിയാണ് മൺസൂൺ. തുലാവർഷ മഴയും ജല സമ്പത്ത് കൂട്ടും. ഒപ്പം കർഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുലാ വർഷം.
കൃഷികളുടെ വിളവ് മഴയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ന്യൂനമര്ദ്ദം, ചക്രവാതച്ചുഴികള് എന്നിവ തുലാവർഷത്തിന് കരുത്തു പകരും. എന്നാൽ തുലാവർഷ മഴ നീണ്ടുപോയാൽ കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് കുറയുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്.
ഇടിമിന്നലിന്റെ അകമ്പടിയോടെ എത്തുന്ന തുലാമഴ: ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയാണ് തുലാവർഷമായി കണക്കാക്കുന്നത്. മൺസൂണിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് നിർണായകമാകുമ്പോൾ തുലാവർഷം വടക്ക് കിഴക്കൻ കാറ്റിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഇടിമിന്നലിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് തുലാമഴ എത്തുക.
പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നെത്തുന്ന മഴമേഘങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ തുലാവർഷമായി പെയ്തിറങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ തുലാവർഷത്തിൽ 12 ശതമാനം അധികം മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക തീരദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലും തുലാവർഷപ്പെയ്ത്തുണ്ടാകും.
തുലാമഴയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത്. മലയോര മേഖലയെ ഇടിമുഴക്കം പിടിച്ച് കുലുക്കും. ഇടിമിന്നലിന് എതിരെ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണ് കേരളത്തിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആയി കണക്കാക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ലഭിച്ചത് 1752.7മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ 13 ശതമാനം മഴ കുറഞ്ഞു.
2018.6 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്താണ് 1752.7 മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.
എന്നാൽ കാലാവർഷം ഇത്തവണ മെയ് 24ന് തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. മെയ് 24 മുതൽ മെയ് 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 440.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കണക്ക് പ്രകാരം ഇത് വേനൽ മഴയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ മഴ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ റെക്കോഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.
നേരത്തെ എത്തിയ കാലവർഷവും കൃത്യമായി എത്തിയ തുലാവർഷവും: തുലാം മാസം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തുലാ മഴയും ജൂൺ മാസം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കാലവർഷവും എത്തി എന്നത് ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. ജൂൺ 1 മുതലാണ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും മൺസൂൺ കാറ്റിന്റെ വേഗതയും മറ്റ് അനുകൂല ഘടകങ്ങളും കാരണം പലപ്പോഴും മെയ് മാസം തന്നെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 7 ദിവസം മുമ്പാണ് കാലവർഷം കേരളാ തീരം തൊട്ടത്.
ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ എത്തുന്ന തുലാ മഴയും കൃത്യ സമയത്ത് എത്തി. മെയ് 24 മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴ മെയ് 31നാണ് അല്പമൊന്ന് ശമിച്ചത്. ഈ സമയത്ത്
440.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ജൂൺ 5 മുതൽ വീണ്ടും മഴയെത്തി.
പതിവുപോലെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചതും വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ്. എന്നാൽ തുലാ വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ആണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മധ്യ-തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കും.
മഴ കണക്ക് ഇങ്ങനെ (കാലവർഷം):
|ജില്ല/സ്ഥലം
|മഴയുടെ അളവ്
|കണ്ണൂർ
|2987.8
|വയനാട്
|1569.6
|ആലപ്പുഴ
|1542.3
|എറണാകുളം
|1899.4
|ഇടുക്കി
|1674.5
|കാസർകോട്
|2781.2
|കൊല്ലം
|1152.6
|കോട്ടയം
|1633.6
|കോഴിക്കോട്
|2071.1
|മലപ്പുറം
|1420.4
|പാലക്കാട്
|1400.6
|പത്തനംതിട്ട
|1654.5
|തിരുവനന്തപുരം
|8495
|തൃശൂർ
|2067.3
|മാഹി
|2490.3
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 16 വരെ ലഭിച്ചത്:
|ജില്ല/ സ്ഥലം
|മഴയുടെ അളവ്
|ആലപ്പുഴ
|105.8
|കണ്ണൂർ
|78.5
|എറണാകുളം
|84.2
|ഇടുക്കി
|93.2
|കാസർകോട്
|95.1
|കൊല്ലം
|69.3
|കോട്ടയം
|144.5
|കോഴിക്കോട്
|47.6
|മലപ്പുറം
|61.1
|പാലക്കാട്
|46.9
|പത്തനംതിട്ട
|120.7
|തിരുവനന്തപുരം
|70
|തൃശൂർ
|50.7
|വയനാട്
|78
|മാഹി
|66
അനുകൂലമായ ന്യൂനമർദങ്ങളും ചക്രവാതച്ചുഴികളും: ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ നിരവധി ന്യൂന മർദങ്ങളും ചക്രവാത ചുഴികളുമാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ മൺസൂണിനെ അനുകൂലമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 13,17,25 ദിവസങ്ങളില് ന്യൂനമർദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബർ 2, 27 ദിവസങ്ങളില് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു.
എല്ലാം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ഒക്ടോബർ 2നും ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു. ഇതിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ 15 വരെ നിരവധി ചക്രവാത ചുഴികളും ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം മഴയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കി. തുലാവർഷത്തിന് കരുത്ത് പകരാൻ അടുത്ത ദിവസം അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
Also Read: പെരുമഴയും ഇടിയും കാറ്റും; ഇന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലൊ അലർട്ടുകൾ, തുലാവർഷം ശക്തമാകുന്നു