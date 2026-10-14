എന്റെ ഭഗവതീ...നീയിതൊന്നും കാണുന്നില്ലെ? മൂന്നാം തവണയും ഭണ്ഡാരത്തില് കവര്ച്ച, കേസില് തുമ്പില്ലാതെ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് പൊലീസ്
ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് മോഷണം നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങളാണ് മോഷ്ടിച്ചത്.
Published : October 14, 2026 at 8:09 PM IST
പാലക്കാട്: "സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണ്ടടാ ഉണ്ണി ഇത് ഞാനല്ല",...
ഏറെ നാളായി പൊലീസിനെ വട്ടം കറക്കുകയാണ് തൃത്താല കണ്ണന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണം. ഇപ്പോളിതാ പൊലീസിൻ്റെ തലവേദന ഇരട്ടിയാക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും മോഷണം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നോ, രണ്ടോ അല്ല ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തിപൊളിച്ച് പണം മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇത്തവണ മോഷണം ശ്രീകോവിലനടുത്ത് വരെ എത്തി. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങളാണ് മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയത്. ഒരാളാണോ അതോ സംഘമായാണോ മോഷണം എന്നത് ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല.
ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റൂൾ ഉണ്ട്. അതിന് മുകളിലാണ് ഭണ്ഡാരം വച്ചിരുന്നത്. പതിവ് പോലെ രാവിലെ പൂജ ചെയ്യാൻ എത്തിയ മേൽശാന്തിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് വാതിലുകളും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. പിന്നീട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് ഭണ്ഡാരവും സ്റ്റൂളിന് മുകളിൽ ഇല്ലെന്ന കാര്യം മേൽശാന്തി മനസിലാക്കുന്നത്.
ഉടന് തന്നെ മേല്ശാന്തി ക്ഷേത്ര പ്രസിഡൻ്റിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. മുൻ വാതിലും മറുപുറത്തുള്ള ഒരു വാതിലുമാണ് തുറന്നിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഭണ്ഡാരം മോഷണം പോയെന്ന് മനസിലാവുന്നതെന്ന് മേൽശാന്തി അമൻ പറഞ്ഞു.
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എല്ലാമാസാവസാനവും ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് പണമെടുക്കാറുണ്ട്. മാസത്തിൽ ഒരു ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും 4000നും 6000നും ഇടയില് പണം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ നവാഹ യജ്ഞം നടന്നിരുന്നു. ചടങ്ങുകളിൽ നിരവധി ഭക്തർ എത്തിയതിനാൽ അത്യാവശ്യം പണം ഭണ്ഡാരത്തിൽ ലഭിച്ചതായാണ് നിഗമനം.
ഭാരത പുഴയുടെ തീരത്ത് അധികം ആളുകൾ താമസമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മോഷണം ഒരു പതിവാണ്. ആറ് മാസങ്ങള്ക്ക് മുൻപ് കുറെ പാത്രങ്ങളും വിളക്കുകളുമെല്ലാം മോഷണം പോയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോഴും നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഊരാളൻ നമ്പ്യാത്ത് നമ്പൂതിരി.
ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും ഇവിടെ മോഷണം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. കാര്യമായുള്ള കേടുപാടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ട് ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടികൾ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. 10,000 രൂപയുടെ അടുത്തോളം ആ ഭണ്ഡാരത്തിലുണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും നമ്പ്യാത് നമ്പൂതിരി വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെ പരാതിയിൽ തൃത്താല പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇത് ആദ്യമായല്ല മൂന്നാം തവണയാണ് പൊലീസ് മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത്. മുൻപും ഭണ്ഡാര മോഷണം തന്നെയാണ് നടന്നിരുന്നത്. അന്ന് സിസിടിവി പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആ അന്വേഷണം തുമ്പൊന്നും ലഭിക്കാതെ തുടരുമ്പോഴാണ് പുതിയ മോഷണം. ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഒരാളോണോ എന്നതും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്.... എന്തായാലും ഭഗവതീ നിന്നെ നീ തന്നെ കത്തോളണെ....!
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