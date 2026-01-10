തൃശൂർ ഒരുങ്ങി, ഇനി കലോത്സവ ലഹരി; 14,000 പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും, ചരിത്രമാകാൻ സ്കൂൾ മേള
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂർ പൂർണസജ്ജമായെന്ന് മന്ത്രി. വേദികൾ, ഭക്ഷണം, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ പൂർത്തിയായി. 14,000-ത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും.
Published : January 10, 2026 at 3:21 PM IST
തൃശൂർ: ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര കലാമേളയായ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തെ വരവേൽക്കാൻ തൃശൂർ പൂർണമായും ഒരുങ്ങിയതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കലോത്സവ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായ വിവരം അറിയിച്ചത്.
ഈ മാസം 14 മുതൽ 17 വരെയാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം. പരിപാടിയുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി രൂപീകരിച്ച വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലയിരുത്തി. കലോത്സവം ചരിത്രവിജയമാക്കാൻ നാട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വേദികളുടെയും പന്തലുകളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കും. ദീപാലങ്കാരം, കുറ്റമറ്റ ശബ്ദസംവിധാനം എന്നിവയെല്ലാം സജ്ജമാണ്.
ഭക്ഷണവും താമസസൗകര്യവും
കലോത്സവത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് രുചിഭേദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വിപുലമായ കലവറയും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. താമസ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ വെളിച്ചം, കുടിവെള്ളം, ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കലോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായ ഊട്ടുപുരയിൽ ദിവസവും ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള വിപുലമായ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രഗത്ഭരായ പാചക വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ് കലവറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. ശുചിത്വത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് പൂർണമായും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചാണ് ഭക്ഷണവിതരണം. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസുകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി ശുചിത്വ മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കും.
സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ഗതാഗതവും
വിധിനിർണയം പൂർണമായും സുതാര്യമാക്കാൻ വിപുലമായ ഐടി സംവിധാനങ്ങളും ടാബുലേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങളും സജ്ജമാക്കി. ഫലങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അറിയാൻ മീഡിയ റൂം സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരാർഥികൾക്കും ഒഫിഷ്യൽസിനും യാത്ര ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി. മത്സരഫലങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു. കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വിപുലമായ മീഡിയ സെൻ്ററും സജീവമായിരിക്കും. വേദികളിലെത്താൻ മത്സരാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രത്യേക സർവീസുകളും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
വേദികളിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി പൊലീസിൻ്റെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും സേവനം 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാക്കും. നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വിപുലമായ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണങ്ങളും പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന വേദികൾക്ക് സമീപം പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ടീമും ആംബുലൻസ് സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ വേദികളിലും സജ്ജമാണ്. അഗ്നിശമന സേനയുടെയും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകൾ നിരീക്ഷണത്തിനായി രംഗത്തുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മത്സരാർഥികൾക്ക് വേദികളിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും വിശ്രമിക്കാനും പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇത്തവണത്തെ മേളയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകതയാണ്.
സാംസ്കാരിക ആഘോഷം
കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ തൃശൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ കലോത്സവം എത്തുമ്പോൾ അത് കേവലമൊരു മത്സരവേദി എന്നതിലുപരി വൻ ജനാവലി പങ്കെടുക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ആഘോഷമായി മാറുകയാണ്. തേക്കിൻകാട് മൈതാനമാണ് കലോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന വേദി. നഗരത്തിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഇരുപത്തിനാലോളം വേദികളിലായാണ് രാപ്പകൽ നീളുന്ന മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുക. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി ഏകദേശം പതിനാലായിരത്തിലധികം പ്രതിഭകളാണ് ഇത്തവണ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.
മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, സംസ്കൃതം, അറബിക്, ഉറുദു തുടങ്ങിയ ഭാഷാ ഇനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, നൃത്തം, വാദ്യമേളങ്ങൾ തുടങ്ങി 239ഓളം ഇനങ്ങളിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കും. കലോത്സവ ജേതാക്കൾക്കുള്ള 117.5 പവൻ തൂക്കമുള്ള സ്വർണക്കപ്പ് ഘോഷയാത്ര ആവേശപൂർവമാണ് ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. മുൻവർഷത്തെ ജേതാക്കളായ ജില്ലയിൽ നിന്നും വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് കപ്പ് തൃശൂരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
ഉത്തരവാദിത്ത കലോത്സവം എന്ന ആശയത്തിലൂന്നി ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ കർശനമായി പാലിച്ചാകും മേള നടക്കുക. കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആവേശം വാനോളമുയർത്താൻ നഗരം മുഴുവൻ ദീപാലങ്കാരങ്ങളാൽ തിളങ്ങും. കലയും സംസ്കാരവും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ മഹാമേളയിൽ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും കലകളെ അടുത്തറിയാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആലോചനയുണ്ട്. സ്വർണക്കപ്പ് ഘോഷയാത്ര, വർണാഭമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്, സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര എന്നിവയോടെ കലോത്സവം വൻ വിജയമാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ഏവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. ഈ കലാമാമാങ്കം അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ എല്ലാവരും കൈകോർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
