വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി തൃശൂർ പൂരം; കുടമാറ്റം മിനിറ്റുകളിൽ ഒതുക്കും
വിവിധ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്
Published : April 23, 2026 at 12:34 PM IST
തൃശൂർ: വെടിക്കെട്ടും കാണികളുമില്ലാതെ ഇത്തവണ തൃശൂർ പൂരം നടത്താൻ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിനായി മുണ്ടത്തിക്കോട് ഒരുക്കിയ വെടിക്കെട്ടുപുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിർണായക നടപടി.
അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും നിലവിലെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് പൂരത്തിൽനിന്ന് വെടിക്കെട്ട് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ മന്ത്രിമാർ നിർദേശിച്ചു. കുടമാറ്റം, ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം, മഠത്തിൽ വരവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ യാതൊരുവിധ ആഘോഷങ്ങളുമില്ലാതെ ആചാരമായി മാത്രം നടത്താനാണ് അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദേശം.
നിയമപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ വകവയ്ക്കാതെ പൂരം വെടിക്കെട്ട് മുൻനിശ്ചയിച്ചതുപോലെ നടത്താനുള്ള താത്പര്യം പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതികവും സുരക്ഷാപരവുമായ പ്രതിസന്ധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ഈ ആവശ്യം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പാറമേക്കാവിനായി തയാറാക്കിയ വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ അധികൃതർ നേരിട്ടെത്തി പൂർണമായും സീൽ ചെയ്തു.
സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി പ്രധാന വെടിക്കെട്ട് മാത്രം നടത്താമെന്ന നിർദേശവും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നില്ല. അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാളെ വരെ (24.04.26) ദുഃഖാചരണം നടത്താൻ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറയെടുപ്പ് ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായിരിക്കും കാര്യമായി നടക്കുക. പൂരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ചമയപ്രദർശനം ഒരു ദിവസമായി ചുരുക്കാനും ദേവസ്വം ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.
നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ കുടമാറ്റം
പൂരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായ തെക്കേഗോപുര നടയിലെ കുടമാറ്റം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കില്ല. പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിലപാട് യോഗത്തിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചടങ്ങുകൾ സംയുക്തമായിട്ടാകും നടത്തുക. എന്നാൽ ഇരു ദേവസ്വങ്ങളിൽനിന്നുമായി ആകെ 15 ആനകളെ മാത്രമാകും കുടമാറ്റത്തിനായി ഇത്തവണ അണിനിരത്തുക. കുടമാറ്റത്തിൻ്റെ സമയ ദൈർഘ്യവും ഗണ്യമായി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിൽനിന്ന് 15 മിനിറ്റായി കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും.
സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള 50 സെറ്റ് കുടകൾക്ക് പകരം എണ്ണം കുറച്ചാകും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തയാറാക്കുക. മഠത്തിൽ വരവ്, പേരുകേട്ട ഇലഞ്ഞിത്തറമേളം, മറ്റ് അനുബന്ധ പരിപാടികൾ എന്നിവയും തീർത്തും ലളിതമായ ചടങ്ങുകളായി പൂർത്തിയാക്കും. പ്രധാന വാദ്യമേളക്കാർക്കും ആനക്കാർക്കും മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും പരമാവധി പങ്കെടുപ്പിക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം മുൻകൂട്ടി കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാണികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല
കടുത്ത ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ജനങ്ങളെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയാകും പൂരച്ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത്. സംഘാടകർക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മാത്രമായിരിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്കെല്ലാം കർശന ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പരിശോധനകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതത് വിഭാഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നൽകിയ പാസുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ അകത്ത് കടക്കാനാകൂ. മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ളവരും പ്രായമായവരും പൊതുജനങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങാതെ വീടുകളിൽ തുടരണമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നിർദേശിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാകലക്ടർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കും.
സുരക്ഷ കർശനം
അതികർശന സുരക്ഷയാണ് നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊലീസ് ഒരുക്കുന്നത്. പൂരപ്പറമ്പിലടക്കം ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വനിത പൊലീസിനെയും വിന്യസിക്കും. നിരോധനാജ്ഞ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ വേണ്ടി വന്നാൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രിമാർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
സർക്കാർ നിർദേശം ലംഘിച്ച് അനാവശ്യമായി നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. അടിയന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും നേരിടാൻ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ പൂരപ്പറമ്പിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഉടൻ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പിഴ ഈടാക്കാനുമുള്ള അധികാരവും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറി. പൂരത്തിനിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൈയാങ്കളിയോ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയോ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:- ഇത് ആചാരമല്ല, വെറും എൻജോയ്മെൻ്റ്; ഇനി ഡിജിറ്റല് വെടിക്കെട്ട് മതി, കേരളം മാറി ചിന്തിക്കണമെന്ന് പിഎസ് ഗോപിനാഥൻ