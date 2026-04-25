പകിട്ട് കുറഞ്ഞ് തൃശൂർ പൂരവിളംബരം; നെയ്തലക്കാവിലമ്മ ഇന്ന് തെക്കേ ഗോപുരവാതിൽ തുറക്കും
Published : April 25, 2026 at 7:33 AM IST
തൃശൂർ: ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ പൂരവിളംബരം ഇന്ന് നടക്കും. നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പകിട്ട് കുറഞ്ഞാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചടങ്ങ് നടക്കുക. നെയ്തലക്കാവിലമ്മ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കേ ഗോപുരവാതിൽ തുറക്കുന്നതോടെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി തൃശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കമാകുക. ചടങ്ങുകളിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ വരവ്
കുറ്റൂർ നെയ്തലക്കാവിൽ നിന്നാണ് ഭഗവതി വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നത്. എറണാകുളം ശിവകുമാർ എന്ന ഗജവീരനാണ് ഇത്തവണയും നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റുക. കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മുൻവർഷങ്ങളിലെ പോലെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ല.
കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുള്ളതിനാൽ പൊലീസ്, ദേവസ്വം അധികാരികൾ, ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങി വളരെ കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ വർഷവും പൂരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ഈ വിളംബരം സാധാരണ ഗംഭീരമായാണ് ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിടമ്പേറ്റിയ ഗജവീരൻ്റെ കൂടെയുണ്ടാകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തെക്കേ ഗോപുരവാതിൽ തുറക്കും
വടക്കുന്നാഥൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ ഗോപുരവാതിൽ വഴിയാണ് തിടമ്പേറ്റിയ ആന ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. തുടർന്ന് വടക്കുന്നാഥനെ വണങ്ങി പ്രദക്ഷിണം വച്ച ശേഷം തെക്കേ ഗോപുര നടയിലെത്തും. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം തുറക്കുന്ന ഈ വാതിലിലൂടെ നെയ്തലക്കാവിലമ്മ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതോടെയാണ് മൂന്നുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പൂരച്ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുക.
ഇവിടെനിന്ന് ഗജവീരൻ തെക്കേ ഗോപുരവാതിൽ തള്ളിത്തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതോടെയാണ് നാടാകെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിളംബരം പൂർത്തിയാകുക. ഇതിനുശേഷം ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കോമരം ഉറഞ്ഞുതുള്ളി വാളുകൊണ്ട് നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ പൂരവിളംബരം നടത്തുന്നതാണ് പ്രധാന അനുഷ്ഠാനം. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പൂരപ്രേമികൾ ആർപ്പുവിളികളോടെയാണ് പാറമേക്കാവ് ഭഗവതിയെയും നെയ്തലക്കാവിലമ്മയെയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ വലിയ ആരവങ്ങളില്ലാതെയാണ് വിളംബര ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുക.
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഭരണകൂടം
ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് പൂരവിളംബരം ഇത്രയും ലളിതമായി നടന്നിട്ടുള്ളത്. കാണികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്തതിനാൽ നഗരത്തിലും തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തുമെല്ലാം പൊലീസ് കർശന പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായി പൊലീസ് ഏറ്റെടുത്തു.
ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം, കുടമാറ്റം, വെടിക്കെട്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പൂരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലാവട്ടെ ഇത്തവണ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. തൃശൂർ കലക്ടർ, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൂർണ സുരക്ഷ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി പ്രധാന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പൂരപ്രേമികൾക്ക് നേരിട്ട് എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം കാണാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രത്യേക പാസുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.
ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾ പൂർണമായും സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് എട്ടു ഘടക പൂരങ്ങളും ഇത്തവണ വളരെ ലളിതമായി മാത്രമാകും വടക്കുന്നാഥനിലേക്ക് കടക്കുക. യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടവും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനമുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങളും മറ്റ് ഘടക ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും പൂരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ഗജവീരന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യ പരിശോധനയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ദേവസ്വങ്ങളുടെ തീരുമാനം. വരുംദിവസങ്ങളിൽ പൂരനഗരിയിൽ കൂടുതൽ പൊലീസ് വിന്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നും മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
