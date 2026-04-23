തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഇത്തവണ വെടിക്കെട്ടുണ്ടാകില്ല? നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കാൻ സർക്കാർ

മുണ്ടത്തിക്കോടുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിലും സ്ഫോടനത്തിലും പരിക്കേറ്റ 10 പേർ തൃശൂരിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികളിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് നടന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നു (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 6:40 AM IST

തൃശൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ടില്ലാതെ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് ചേരും. സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 10 പേരിൽ നാലുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വെടിക്കെട്ട് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദേശം ശക്തമായത്. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി വെടിക്കെട്ട് തീർത്തും ഒഴിവാക്കണമെന്നും, മറ്റ് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തി പൂരം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നും പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സർക്കാരിനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

മുണ്ടത്തിക്കോട് സ്ഫോടനം
മുണ്ടത്തിക്കോടുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിലും സ്ഫോടനത്തിലും പരിക്കേറ്റ 10 പേർ തൃശൂരിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികളിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ നാലുപേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഇവർക്ക് അടിയന്തര വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് നിർമാണശാല പൂർണമായി തകർന്നു.

സംഭവസ്ഥലത്ത് പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. അപകട സമയത്ത് 10ൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ പ്രദേശത്ത് നിരന്തരം ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. പെട്ടെന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തം വലിയ സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി തലത്തിൽ ഉറപ്പുനൽകി.

അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. വേനൽക്കാലമായതിനാൽ വെടിക്കെട്ട് ശാലകളിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തീപ്പൊരിപോലും വൻ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന ആശങ്കയും അധികൃതർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പഴുതടച്ച അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

പാറമേക്കാവിൻ്റെ നിലപാട്
മുണ്ടത്തിക്കോട് അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം നിർണായക നിലപാട് അതിവേഗം സ്വീകരിച്ചത്. പൂരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണമായ വലിയ വെടിക്കെട്ട് മനുഷ്യജീവനുകൾക്ക് ഭീഷണിയാകാതിരിക്കാൻ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ വീഴ്ചയും നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടനങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നിർദേശം നൽകിയത്.

വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി പൂരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ ഭംഗിയായി നടത്താമെന്നാണ് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം, കുടമാറ്റം എന്നിവ ആഘോഷമായി തന്നെ നടത്തും. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്ന പൂരപ്പറമ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കുമാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ വരുംദിവസങ്ങളിൽ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വവുമായും വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായും ചേർന്ന് വിശദമായ തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്തിയേക്കും. വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കിയാലും സാംസ്കാരിക തനിമ ചോരാതെ ഉത്സവം നടത്താനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന പൂരാവേശത്തിന് കുറവുവരാതെ തന്നെ പരമാവധി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സർക്കാർ തീരുമാനം നിർണായകം
പാറമേക്കാവിൻ്റെ നിർദേശത്തിൽ ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് ചേരുന്ന ഉന്നതതല യോഗം അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. ജില്ലയിലെ മന്ത്രിമാരും വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർണായക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. നിലവിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും പൂരം വെടിക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുക.

അപകടസാധ്യതകൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ മുഖ്യ പരിഗണന നൽകുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ ഇത്തവണ പൂർണ അനുമതി നൽകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. പെസോയുടെ കടുത്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുമാത്രമേ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉന്നതതല യോഗം ഇതുസംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വശങ്ങളും സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കും.

പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ പൂരപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും നീണ്ട സംവാദങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും. എങ്കിലും സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷ പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കി മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചന. വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

Also Read:- ശബ്‌ദതാരാവലിയിലെ അരണ, ​ശ്രീകണ്ഠേശ്വരവും ജെൻസി ചിന്തകളും; വാക്കിന്‍റെ ലോകത്ത് അദ്വൈതിന്‍റെ വിസ്മയം

