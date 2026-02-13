ETV Bharat / state

പൂരം കലക്കല്‍: 'ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൂര്‍ണമായും തെറ്റ്': കെ മുരളീധരൻ

തൃശൂർ പൂരം കലക്കല്‍ വിവാദത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് കെ മുരളീധരൻ. പൂരം അലോങ്കലപ്പെട്ടതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥതല ഗൂഢാലോചന തള്ളിയും തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തെ സംശയിച്ചുമുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.

thrissur pooram controversy thrissur pooram k muraleedharan crime branch report
Congress leader K Muraleedharan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 1:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: തൃശൂർ പൂരം അലോങ്കലപ്പെട്ടത് സംബന്ധിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.മുരളീധരൻ. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു വരി പോലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തെ സംശയിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയാണ് വിമർശനം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊലീസുകാർ പൂരം കലക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പിണറായിയുടെ തിരക്കഥയും അജിത് കുമാറിൻ്റെ സംവിധാനവുമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്. പൂരം കലക്കിയവരെ തങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല. പൂരം കലക്കിയത് അജിത് കുമാറും പൊലീസും തന്നെയാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറ‍ഞ്ഞു. ഈ തട്ടിക്കൂട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് കുറ്റം ചെയ്‌തതെന്നും പൂരം കലക്കൽ സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അത് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലൈവ് ആയി കേരളവും ഇന്ത്യയും മുഴുവൻ കണ്ട കാഴ്‌ചയാണ്. ഇതിനെയെല്ലാം മറച്ചുവച്ച് അജിത് കുമാറിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. സ്നേഹ തള്ളൽ ആയാലും സ്നേഹത്തല്ലൽ ആയാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. ഈ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമാണ് മുഖ്യമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറ‍ഞ്ഞു. ടിവി ചാനലിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ തള്ളുന്നവരോട് ജനത്തിന് പരിഹാസമെന്നും കെ മുരളീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പൊലീസുക്കാരല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ വ്യജ റിപ്പോർട്ടാണിത്. ഇത്ര നഗ്നമായ സത്യത്തെ തെറ്റായ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. പൂരം കലക്കിയവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. മുന്നിൽ പൊലീസും അജിത് കുമാറുമാണ്. കൂടെ നിന്നവരെ തത്‌കാലം നോക്കുന്നില്ല. റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയവരോളം വഷളായി വേറെ ആരുമില്ല. കേരള പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ കേസ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണ സമിതിയെ രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കും; എല്ലാവരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപനം

TAGGED:

THRISSUR POORAM CONTROVERSY
THRISSUR POORAM
K MURALEEDHARAN
CRIME BRANCH REPORT
MURALEEDHARAN ON POORAM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.