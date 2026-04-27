തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഔദ്യോഗിക സമാപനം; ഭഗവതിമാർ ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയും
രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വടക്കുംനാഥ സന്നിധിയിലേക്ക് മേളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ഘടകപൂരങ്ങൾ എത്തും. പൂരപ്രേമികളുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഓരോ വിഭാഗവും കാഴ്ചവയ്ക്കുക
Published : April 27, 2026 at 6:44 AM IST
തൃശൂർ: ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പൂരാവേശത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയിറങ്ങും. തിരുവമ്പാടി, പാറമേക്കാവ് ഭഗവതിമാർ ശ്രീ വടക്കുംനാഥൻ്റെ മണ്ണിൽ ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഔദ്യോഗിക സമാപനമാകും. ഇനി അടുത്ത പൂരത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്.
പകൽപൂരവും ഉപചാരം ചൊല്ലലും
വർണക്കാഴ്ചകൾക്കും വാദ്യമേളങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയൽ ചടങ്ങ് നടക്കുക. പ്രധാന പൂരത്തിൻ്റെ ക്ഷീണമില്ലാതെയാണ് മേളക്കാർ പകൽപൂരത്തിന് ഇറങ്ങുക. പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി വിഭാഗങ്ങൾ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് മുഖാമുഖം നിൽക്കും. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും തിടമ്പേറ്റിയ ആനകൾ തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം ചെയ്യും. പിന്നീട് ഇരുവരും അടുത്ത വർഷം കാണാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെ ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയും. ഈ വികാരനിർഭരമായ നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് പൂരപ്രേമികളാണ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക.
ആവേശമായി മേളം
രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വടക്കുംനാഥ സന്നിധിയിലേക്ക് മേളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ ഘടകപൂരങ്ങൾ എത്തും. പൂരപ്രേമികളുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഓരോ വിഭാഗവും കാഴ്ചവയ്ക്കുക. പതിനഞ്ചാനകളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഇരുവിഭാഗവും പകൽപൂരത്തിന് അണിനിരക്കുക.
പാറമേക്കാവിൻ്റെയും തിരുവമ്പാടിയുടെയും മേളപ്രമാണിമാർ നയിക്കുന്ന പാണ്ടിമേളം ആസ്വാദകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് സമ്മാനിക്കുക. ആവേശവും ആഘോഷവും ഒരുപോലെ നിറയുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത്. കടുത്ത വെയിലിനെ വകവയ്ക്കാതെയാണ് ജനങ്ങൾ പകൽപൂരം ആസ്വദിക്കുന്നത്.
പൂരത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് പൊലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയിരത്തോളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ജില്ല കലക്ടർ നേരിട്ടാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും കർശനമായി നടപ്പിലാക്കി. പൂരപ്രേമികൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യം
ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ കൂടിയാണ് തൃശൂർ പൂരം. വാദ്യകലകളുടെ അതിഗംഭീരമായ പ്രകടനം തന്നെയാണ് പൂരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന കലാകാരന്മാർ അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇവിടെ പുറത്തെടുക്കുന്നു. വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധിയാളുകൾ ഈ സാംസ്കാരിക തനിമ നേരിട്ട് കാണാൻ എത്താറുണ്ട്. നഗരത്തിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റും പൂരം വലിയ സാമ്പത്തിക ഉണർവാണ് നൽകുന്നത്.
ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ നാടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉന്മേഷം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷത്തെ പൂരത്തിനായി ഇന്നുമുതൽ തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആനകളെ അണിനിരത്തുന്നതിലും കുടമാറ്റത്തിലും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ മത്സരം ഓരോ വർഷവും പൂരത്തിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽക്കേ ഈ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്.
