കൊടുംചൂടിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം: പ്രഥമ ദിനത്തിന് പരിസമാപ്‌തി, നാളെ ഉപചാരം ചൊല്ലിപ്പിരിയല്‍

ടക്കുംനാഥൻ്റെ മണ്ണിൽ പഞ്ചവാദ്യവും പാണ്ടിമേളവും ആസ്വാദകരെ മേള ലഹരിയിലാഴ്ത്തി. പിന്നാലെ 45 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കുടമാറ്റം.

UPACHARAM THRISSUR POORAM FIRST DAY KUDAMATTAM തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം
കൊടുംചൂടിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 26, 2026 at 8:52 PM IST

തൃശ്ശൂർ: തൃശ്ശൂരിലെ പൂരലഹരിയിൽ ആറാടിവച്ച് താളമേള വിസ്‌മയങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ച് തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ദിനത്തിന് പരിസമാപ്‌തിയായി. വടക്കുംനാഥൻ്റെ മണ്ണിൽ പഞ്ചവാദ്യവും പാണ്ടിമേളവും ആസ്വാദകരെ മേള ലഹരിയിലാഴ്ത്തി. പിന്നാലെ 45 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കുടമാറ്റവും പൂരത്തിനു നായനാനന്ദകരമായ വിരുന്നൊരുക്കി.

കടുത്ത ചൂടിനെയും അവഗണിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തേക്ക് പൂരമാസ്വദിക്കാൻ ഒഴുകിയെത്തിയത്. തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിയുടെ വടക്കുന്നാഥനിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളത്തായ പ്രസിദ്ധമായ 'മഠത്തിൽ വരവ് പഞ്ചവാദ്യം' പതിനൊന്നരയോടെ ആരംഭിച്ചു. മേളത്തിൻ്റെ സ്വരമാധുരി അറിയിച്ചുകൊണ്ടു നടന്ന മഠത്തില്‍ വരവിൽ പഞ്ചവാദ്യത്തിൻ്റെ കുഴല്‍വിളികൾ മേളപ്രേമികളുടെ മനംകുളിര്‍ന്ന മുഹൂര്‍ത്തമായി.

ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ പൂരപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം ആരംഭിച്ചു. പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പാണ്ടിമേളം കേൾക്കാൻ വടക്കുന്നാഥൻ്റെ ഇലഞ്ഞിത്തറയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്നു. മേടവെയിൽ ഉച്ചിയിൽ നിൽക്കെ പതിഞ്ഞ കാലത്തിൽ കൊട്ടിത്തുടങ്ങി ഇലഞ്ഞിത്തറയിലേക്ക് നീങ്ങിയ കിഴക്കൂട്ട് അനിയൻ മാരാരും സംഘവും കൊട്ടിയവസാനിപ്പിച്ചത് വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക്.

കൊടുംചൂടിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം (ETV Bharat)
വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ നടന്ന തെക്കോട്ടിറക്കത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കൂടിക്കാഴ്‌ചയും കുടമാറ്റവുമാണ് പൂരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചടങ്ങ്. മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ 15 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് കുടമാറ്റം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് 45 മിനിറ്റോളം നീണ്ടു.

ഇരു ഭഗവതിമാരും മുഖാമുഖം നിന്ന് വർണ്ണ കുടകൾ മാറ്റി പൂര നഗരിയെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി. വിസ്‌മയങ്ങൾ പല വർണ്ണത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ കുടകളായി വിരിഞ്ഞപ്പോൾ ജനസാഗരം സാക്ഷിയായി. ഇനി നാളെ പകൽ പൂരത്തിനു ശേഷം ഇരു ഭഗവതിമാരും ഉപചാരം ചൊല്ലിപ്പിരിയുന്നതോടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം സമാപിക്കും.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ

പൂരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സിറ്റി പൊലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കത്തുന്ന ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണവും മെഡിക്കൽ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളും സജീവമാണ്.

