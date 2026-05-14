ETV Bharat / state

10 മണിക്കൂർ വരാന്തയിൽ കാത്തുനിർത്തി; യുവതിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ദുരനുഭവം

എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ വിരലിലെ എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷവും തുടർചികിത്സയൊന്നും അധികൃതർ നൽകിയില്ല

THRISSUR MEDICAL COLLEGE HOSPITAL COMPLAINT AGAINST MEDICAL COLLEGE NO TREATMENT COMPLAINT MCH THRISSUR DOCTORS NEGLIGENCE THRISSUR
The woman's leg injury and X-ray report (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 14, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ രോഗിക്ക് ദുരനുഭവം. ചികിത്സക്കായി എത്തിയ യുവതിക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ചികിത്സ നൽകിയില്ല. വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കാത്തുനിന്ന മുൻസിപ്പാലിറ്റി ജീവനക്കാരിക്കാണ് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അനാസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

ചികിത്സ വൈകിപ്പിച്ചു
ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു യുവതിക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചത്. യാത്രയ്ക്കിടെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ് കാൽവിരലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ രണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ സർജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂർ പട്ടണത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. പകൽ 2.30ഓടെയാണ് ഇവർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ എത്തിയത്.

ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുമായി യുവതി (ETV Bharat)

തുടർന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം എക്സ്റേ എടുത്തു. രക്തപരിശോധന ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ചില പരിശോധനകളും നടത്തി. എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ വിരലിലെ എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷവും തുടർചികിത്സയൊന്നും അധികൃതർ നൽകിയില്ല. രാത്രി ഒൻപത് മണിയായിട്ടും കടുത്ത വേദനയോടെ യുവതി ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കാത്തിരുന്നു. ഡോക്ടർമാരോട് വിവരം തിരക്കിയപ്പോൾ തിരക്കുകൾ കഴിയട്ടെ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

പിപിഇ കിറ്റും വാങ്ങിപ്പിച്ചു
തുടർന്ന് വീണ്ടും മണിക്കൂറുകളോളം യുവതിക്ക് വേദന സഹിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകാനോ മുറിവ് വൃത്തിയാക്കാനോ അധികൃതർ തയാറായില്ല. ജീവനക്കാരോട് മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്ത് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സാധിക്കില്ലെന്ന് അവർ തീർത്തുപറഞ്ഞു. അതിനിടെ കാലിലെ മുറിവ് പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ വിചിത്രമായ നിർദേശം നൽകി. പുറത്തുപോയി പിപിഇ കിറ്റ് വാങ്ങി വരാനായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യം. കാലിലെ മുറിവിന് എന്തിനാണ് പിപിഇ കിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലും അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചില്ല. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പിപിഇ കിറ്റ് വാങ്ങി നൽകിയിട്ടും ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന് രാത്രി 12 മണിയോടെ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി.

പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവർ ചികിത്സ തേടിയത്. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകിയെന്ന് യുവതി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തിൽ ഇവർ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും യുവതി പ്രതികരിച്ചു. ഇനി ഏതൊരാവശ്യം വന്നാലും ഇത്തരമൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം
എന്നാൽ യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു. രോഗിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വാദം. പരിശോധനകൾ വലിയ രീതിയിൽ വൈകിയിട്ടില്ല. രക്തപരിശോധനയുടെ ഫലം വന്നതിനുശേഷം ഡോക്ടറെ വന്നു കാണിച്ച് ചികിത്സ തേടാനാണ് നിർദേശിച്ചതെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. ജില്ലയിലെ പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രിയായ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ഇത്തരം പരാതികൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. രോഗികളോടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ മോശം പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പോലും അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നത് വളരെ ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണ്.

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ജീവനക്കാരുടെ ജാഗ്രതക്കുറവും തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ് ഒടുവിലെ ഈ സംഭവം. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് എത്തുന്നവർക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. രോഗികൾ മണിക്കൂറുകളോളം വരാന്തയിൽ നരകിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തീർത്തും അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ്. രോഗികളുടെ ജീവന് പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. കുറ്റക്കാരായ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

Also Read: കോഴിക്കോട് വനത്തിൽ സർവേ സംഘം കുടുങ്ങി; തിരച്ചിൽ ഊർജിതം

TAGGED:

THRISSUR MEDICAL COLLEGE NEWS
MEDICAL NEGLIGENCE IN KERALA
KERALA GOVERNMENT HOSPITALS
THRISSUR HOSPITAL COMPLAINT
THRISSUR MEDICAL COLLEGE ISSUE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.