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തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വൈദ്യുതി തടസം; ശസ്ത്രക്രിയകൾ നിർത്തിവച്ചു

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യുതി തടസം നേരിട്ടുതുടങ്ങിയത്. ഇടയ്ക്കിടെ വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായതോടെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്

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Thrissur medical college, Superintendent Lijo (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 1:51 PM IST

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തൃശൂർ: തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യുതി തടസത്തെ തുടർന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ശസ്ത്രക്രിയകൾ നിർത്തിവച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷനിലെ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ലിജോ കൊള്ളന്നൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു.

പ്രതിസന്ധിയായത് സാങ്കേതിക തകരാർ
വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യുതി തടസം നേരിട്ടുതുടങ്ങിയത്. ഇടയ്ക്കിടെ വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായതോടെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്. ചില്ലർ പ്ലാൻ്റ്, കാത്ത് ലാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത ബന്ധവും പൂർണമായി വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടർന്ന് വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളുമായി അടിയന്തര ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സൂപ്രണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 24 ശസ്ത്രക്രിയകൾ വരെ നടക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കായി കാത്തിരുന്ന നിരവധി രോഗികളെയാണ് ഈ തീരുമാനം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.

രോഗികൾക്ക് ബദൽ സംവിധാനം
തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ്. അതിനാൽ പെട്ടെന്നുള്ള വൈദ്യുതി തടസം രോഗികളെയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരെയും വലിയ തോതിൽ വലച്ചു. കാത്ത് ലാബിൽ നിലവിൽ അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ശസ്ത്രക്രിയകളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.

തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വൈദ്യുതി തടസം; ശസ്ത്രക്രിയകൾ നിർത്തിവച്ചു (ETV Bharat)

അഥവാ അത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി ട്രോമ വിഭാഗത്തിന് മുൻപിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രോഗികൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഒപി സേവനങ്ങളെയും ബാധിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് ദിനംപ്രതിയുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസങ്ങൾ കാരണം ജനങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലും സമാനമായ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് പുറമെ ഒപി സേവനങ്ങളും ഭാഗികമായി മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയ നിരവധി സാധാരണക്കാരായ രോഗികളാണ് ഇതുകാരണം ദുരിതത്തിലായത്.

പരിഹാര ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതം
വൈദ്യുതി തടസം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. സ്വിച്ചിൻ്റെ തകരാർ മൂലമാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിശോധിച്ച് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തും.

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ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എത്തി തകരാറുകൾ പൂർണമായി പരിഹരിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം മാറ്റിവച്ച ശസ്ത്രക്രിയകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആശുപത്രിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസം നേരിടാതിരിക്കാൻ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

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