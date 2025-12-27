മേയർ പദവിക്ക് വന് തുക ആവശ്യപ്പെട്ടു; തൃശൂർ കോൺഗ്രസിൽ വൻ കലഹം, ലാലി ജെയിംസിന് സസ്പെൻഷൻ
സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് ഡിസിസിയുടെ വാര്ത്ത കുറിപ്പ്, ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിൻഡിൽ നിന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവർ പണപ്പെട്ടി വാങ്ങിയെന്നും ലാലി പറഞ്ഞു.
Published : December 27, 2025 at 12:25 PM IST
തൃശൂര്: ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കൗൺസിലർ ലാലി ജെയിംസിന് സസ്പെൻഷൻ. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുകയും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് സസ്പെൻഷൻ.
ഇതോടെ പ്രതികരണവുമായി കൗൺസിലർ ലാലി ജെയിംസ് രംഗത്തെത്തി. മേയർ പദവി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടി ഫണ്ട് നൽകണമെന്ന് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ലാലി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇരുട്ടെടുത്ത നടപടി സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും കൗൺസിലർ ലാലി ജെയിംസ് പറഞ്ഞു.
"സസ്പെൻഡ് ചെയ്താലും താൻ കോൺഗ്രസുകാരിയായി തുടരും തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിലും മരണംവരെ കോൺഗ്രസുകാരിയായി തുടരും. കോൺഗ്രസുകാരിയായി തുടരാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗത്വം ആവശ്യമില്ല" ലാലി ജെയിംസ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം സിപിഐഎമ്മിലേക്കോ ബിജെപിയിലേക്കോ ഇല്ലെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പക്വതയില്ലായ്മയാണെന്നും ലാലി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പോലും നൽകാതെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും എഐസിസിയെയോ കെപിസിസിയെയോ സമീപിക്കില്ലെന്നും ലാലി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. മേയർ പദവി കിട്ടാത്തതിലുള്ള വേദനയല്ല, മറിച്ച് പാർട്ടിയിലെ അനീതി തുറന്നുകാട്ടാനാണ് താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"രണ്ട് ഘടകങ്ങളും അവർക്കൊപ്പം ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം.
താൻ ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. പണം നൽകി എന്നത് പലരും രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ്. പണം നൽകിയതിനാൽ മേയർ പദവി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. ഡിസിസി പ്രസിഡൻറ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് തന്നോട് പാർട്ടി ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ തൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ പാർട്ടി ഫണ്ട് നൽകാനായില്ല, പാർട്ടി ഫണ്ട് നിജി ജസ്റ്റിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും" ലാലി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നടപടി ഡിസിസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടര്ന്ന്
പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ആരോപണങ്ങളിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തിയ ഡിസിസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേലാണ് നടപടി. സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി വ്യക്തമാക്കാതെയുള്ള വാർത്താക്കുറിപ്പ് കെപിസിസി നേതൃത്വമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവർ പണപ്പെട്ടി വാങ്ങിയെന്നായിരുന്നു ലാലിയുടെ ആരോപണം.
നൂലിൽ കെട്ടിയിറക്കിയ കെ സി വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു നിജി ജസ്റ്റിൻ എന്നും ചില നേതാക്കൾ മാത്രം ചേർന്നാണ് അവരെ മേയറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നുമാണ് ലാലി പരസ്യ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
