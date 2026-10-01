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കാമുകിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു; ഭർത്താവിൻ്റെ കൈകാലുകൾ തല്ലിയൊടിച്ച് ഭാര്യയുടെ ക്വട്ടേഷൻ

കഴിഞ്ഞ മാസം 22നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. തമിഴ്‌നാട് തിരുപ്പൂർ സ്വദേശിയായ ഗുണശേഖരനും നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു

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പിടിയിലായ സംഘം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 12:37 PM IST

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തൃശൂർ: കാമുകൻ്റെ ഭാര്യ നൽകിയ ക്വട്ടേഷനെ തുടർന്ന് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽനിന്ന് യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കാമുകനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തമിഴ്‌നാട് തിരുപ്പൂർ സ്വദേശിയായ ഗുണശേഖരൻ്റെ ഭാര്യ ദേവി(27), ക്വട്ടേഷൻ സംഘാംഗങ്ങളായ തോമസ്, പോൾരാജ്, ശങ്കർ, രഘുപതി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനിയായ 38കാരിയാണ് അതിക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 22നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

ഗുണശേഖരനും നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇരുവരും തൃശൂർ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്തു. ഈ വിവരം മനസ്സിലാക്കിയ ഗുണശേഖരൻ്റെ ഭാര്യ ദേവി, തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്നുള്ള ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ വിവരമറിയിക്കുകയും കൃത്യം നടത്താൻ നിയോഗിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടർന്നാണ് ഇവർ തൃശൂരിലെത്തിയത്.

പൊലീസ് ചമഞ്ഞെത്തി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ
അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ക്വട്ടേഷൻ സംഘം പൊലീസ് ചമഞ്ഞാണ് തൃശൂരിലെ ലോഡ്ജിലെത്തിയത്. മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ഇവർ ഗുണശേഖരനെയും യുവതിയെയും ബലമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ഇരുവരുടെയും കൈയും കാലും തുണികൊണ്ട് കെട്ടുകയും വായിൽ തുണി തിരുകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ഇരുവരെയും കാറിൽ കയറ്റി തിരുപ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യാത്രാമധ്യേ വാഹനത്തിൽ വച്ച് ഗുണശേഖരനെ സംഘം അതിക്രൂരമായി മർദിച്ചു. മർദനത്തിൽ ഇയാളുടെ കൈയും കാലും പലയിടത്തായി ഒടിഞ്ഞു. അവശനായ ഗുണശേഖരനെ തിരുപ്പൂരിന് സമീപമുള്ള ആശുപത്രിക്കു മുന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇയാളെ തിരുപ്പൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യാതൊന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ഭാര്യ ദേവി ഇയാൾക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു
ഗുണശേഖരനെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തോമസ്, രഘുപതി എന്നിവർ ചേർന്ന് യുവതിയെ മറ്റൊരു കാറിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുവച്ച് ഇരുവരും ചേർന്ന് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. പീഡനത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ പക്കൽനിന്ന് സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി നിലമ്പൂരിലെത്തി. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ യുവതി നിലമ്പൂർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. നിലമ്പൂർ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് പിന്നീട് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

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പ്രതികൾ വലയിൽ
തൃശൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെയും എസിപിയുടെയും നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ ഊർജിത അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്. തൃശൂരിലെ ലോഡ്‌ജിൽനിന്നും യുവതിയെയും ആൺസുഹൃത്തിനെയും അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്നും വാഹനത്തിൽ വച്ച് ഇയാളെ മർദിക്കുകയും തുടർന്ന് തിരുപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിക്കു മുന്നിൽ തള്ളിവിടുകയുമായിരുന്നുവെന്നും തൃശൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നകുൽ ആർ ദേശ്‌മുഖ് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് യുവതിയെ വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി രണ്ടു പേരടങ്ങുന്ന സംഘം പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തുനിന്നാണ് തോമസിനെ പൊലീസ് ആദ്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോയമ്പത്തൂർ, പഴനി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നായി മറ്റ് പ്രതികളെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

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