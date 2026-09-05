വിനോദയാത്ര വൻ ദുരന്തമായി; തൃശൂരിൽ കാർ ലോറിക്ക് പിന്നിലിടിച്ച് എട്ട് തമിഴ്നാട് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു
ദേശീയപാതയിലെ ഡൈവർഷൻ ഭാഗത്താണ് ചരക്ക് ലോറി നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി
Published : September 5, 2026 at 6:03 AM IST
മണികണ്ഠൻ വരവൂർ
തൃശൂർ: കയ്പമംഗലത്ത് ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ എട്ട് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ദേശീയപാതയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ചരക്ക് ലോറിയുടെ പിന്നിൽ കാർ ഇടിച്ചാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗൽ പിഎസ്എൻഎ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് മരിച്ചത്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.45ഓടെയാണ് സംഭവം. തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കിയ കാർ നിയന്ത്രണംവിട്ട് ലോറിയുടെ പിന്നിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള (എംഎച്ച് 43 സിഇ 3671) ചരക്ക് ലോറിയാണ് ദേശീയപാതയിലെ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി.
വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. കാറിൻ്റെ മുൻഭാഗം ലോറിക്കടിയിലേക്ക് പൂർണമായും ഇടിച്ചുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവരെ അതിസാഹസികമായി പുറത്തെടുത്തത്. ആറുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് മരിച്ചത്.
ആറ് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
അപകടത്തിൽ മരിച്ച എട്ടുപേരും തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ ഇരുപതുകാരാണ്. ഇതിൽ ആറ് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സേലം സ്വദേശി വിശ്വ, ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശികളായ സൂര്യ, യുവ സഞ്ജിത്, മധുര സ്വദേശികളായ സന്തോഷ്, പ്രസന്ന എന്നിവരെയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ദിണ്ഡിഗൽ സ്വദേശിയായ ജോഷ്വയെ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളെ പൊലീസ് വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ദിണ്ടിഗൽ പിഎസ്എൻഎ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവധി ആഘോഷിക്കാനായി കേരളത്തിലേക്ക് വിനോദയാത്ര വന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിയോഗവാർത്തയറിഞ്ഞ് കോളജ് അധികൃതരും സഹപാഠികളും വലിയ ഞെട്ടലിലാണ്.
ദേശീയപാതയിലെ അനാസ്ഥ
നിർമാണം നടക്കുന്ന ദേശീയപാതയിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ആരോപിക്കുന്നു. പാലം ഇറങ്ങി സർവീസ് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് അപകടത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാരനായ നസറുദീൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇതിന് പുറമെ, ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ തന്നെ പാർക്കിങ് ലൈറ്റുകൾ പോലുമിടാതെ ചരക്ക് ലോറി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലോറിക്കുള്ളിൽ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. പ്രദേശത്ത് തെരുവുവിളക്കുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൂരിരുട്ടായിരുന്നു. ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്.
അടുത്തിടെ ഇതിന് നൂറുമീറ്റർ അകലെ സമാനമായ രീതിയിൽ മിമിക്രി കലാകാരനും ചലച്ചിത്ര നടനുമായിരുന്ന കൊല്ലം സുധി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചിരുന്നു. നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരനായ നസറുദീൻ പറഞ്ഞു.
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കയ്പമംഗലം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. രാവിലെ ഒൻപതുമണിയോടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ച്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. അപകടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് കാറിൻ്റെ അമിതവേഗതയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തും.
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