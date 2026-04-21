വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനം; കൊടുംചൂടത്തെ പടക്കനിര്മാണമാകാം അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പടക്ക നിര്മാതാവ്
തൃശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുര അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഉയര്ന്ന താപനിലയായിരിക്കാമെന്ന് പഴയ കാല പടക്ക നിര്മ്മാതാവ് ആനന്ദ കൃഷ്ണന്.
Published : April 21, 2026 at 9:03 PM IST
കണ്ണൂര്: ഇന്ന് തൃശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ അപകടത്തിന് കാരണമായത് ഉയര്ന്ന താപനിലയായിരിക്കാമെന്ന അഭിപ്രായം ശക്തിപ്പെടുന്നു. പഴയ കാലത്ത് വെടി മരുന്ന് സംയോജിപ്പിരുന്നത് രാവിലെ 6 മുതല് 8 മണിവരെയായിരുന്നു. വെയിലിന് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ മരുന്ന് കുഴക്കുന്നത് നിര്ത്തിവയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. ഒരു കാരണവശാലും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വെടിമരുന്ന് തയാറാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് പഴയ കാല പടക്ക നിര്മ്മാതാവ് ആനന്ദ കൃഷ്ണന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
അടിയന്തിര സാഹചര്യമുണ്ടായാല് പോലും ഉച്ച സമയങ്ങളിൽ പടക്കനിര്മ്മാണം നടത്താറില്ല. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നിര്മ്മാണം നടത്തുക. എന്നാല് കൊടും ചൂടുള്ള സമയത്താണ് തൃശൂരില് വെടിമരുന്നിൻ്റെ മിക്സിങ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3.30 ന് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുകയും ആളുകള്ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
കണ്ണൂര് ജില്ലയില് ഓലപ്പടക്കവും ഗുണ്ടും നിര്മ്മിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ട് 25 വര്ഷം കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങള് അരങ്ങേറിയിരുന്ന കാലത്ത് എതിരാളികള്ക്ക് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ് അപായപ്പെടുത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നു. പടക്ക നിര്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ബോംബ് നിർമാണം. ആയതിനാല് ജില്ലയില് നിലവില് പടക്ക നിര്മ്മാണം നടക്കുന്നില്ല. 25 വര്ഷം മുമ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധന ഇന്നും തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഉച്ച സമയത്ത് മരുന്ന് സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് നടത്തരുതായിരുന്നുവെന്നും സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം താപനിലയിലെ വർധനവ് തന്നെ ആകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്നും ആനന്ദ കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
തൃശൂർ പൂരത്തിനുള്ള തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് ആദ്യ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. അഞ്ച് താത്ക്കാലിക പുരകളിലായാണ് പടക്ക നിർമാണം നടന്നത്. അഞ്ചിടത്തും തീ പടർന്നു. വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കിലോമീറ്ററുകൾക്കിപ്പുറവും കേട്ടതായാണ് വിവരം.
അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു
തൃശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിൽ വിശദമായ മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണത്തിന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു. സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റായ തൃശൂർ ആർഡിഒയ്ക്കാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചുമതല. അപകടത്തിന്റെ കാരണവും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് നിർദേശം.
തൃശൂര് വെടിക്കെട്ട് പുരയിലെ സ്ഫോടനത്തില് പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിര്ദേശം നല്കി. തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ ക്രമീകരണമൊരുക്കാനും മന്ത്രി നിര്ദേശം നൽകി.
