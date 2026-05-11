'സ്വന്തം കണ്ണിലെ മരക്കഷണം നീക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവൻ്റെ കണ്ണിലെ കരട് നീക്കൂ': വാടാനപ്പള്ളി ഫ്ലക്‌സ് വിവാദത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഡിസിസി

ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സിപിഎമ്മിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തകർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് ടാജറ്റ് പറഞ്ഞു.

Published : May 11, 2026 at 4:15 PM IST

തൃശൂർ: പാതിരാത്രിക്ക് ഫ്ലക്‌സ് വച്ചതുകൊണ്ട് 102 എന്ന സീറ്റിൻ്റെ ശോഭ കെടുത്താനോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ദീപ്‌ത സ്‌മരണ ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് ടാജറ്റ്. വാടാനപ്പള്ളിയിൽ കെസി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിച്ച് ഫ്ലക്‌സ് വച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദേഹം.

തലയിൽ മുണ്ട് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയ കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജീർണതയെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ നല്ലവരായ സിപിഎമ്മുകാർ ബോർഡ് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് യുഡിഎഫിനെ വിജയപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വച്ച ബോർഡുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പരാജയത്തിൽ വിറളിപൂണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട നല്ല സിപിഎമ്മുകാരല്ല മോശം സിപിഎമ്മുകാരാണെന്ന് ജോസഫ് ടാജറ്റ് പറഞ്ഞു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷൈന മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭർത്താവ് അറവാശ്ശേരി മുഹമ്മദാണ് കെസി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള ഫ്ലക്‌സ് വച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് ടാജറ്റ് (ETV Bharat)

'സിപിഎമ്മിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയാണ് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അവരെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ജനമനസുകളിൽ ഇന്ന് സിപിഎമ്മിന് സ്ഥാനം നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്‌തതിനെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി നേതൃത്വം അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെ'ന്ന് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു.

ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കാനോ തങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൻ്റെ ശോഭയോ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ് പറഞ്ഞു. 'സംഭവത്തിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് അവരുടെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇട്ട ശബ്‌ദരേഖയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പിസമാണ്. അതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥികളെ തോൽപ്പിച്ച പലരും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഞാൻ പക്ഷെ നമുക്ക് എതിരാളികളായ പാർട്ടിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പിസമാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതെ'ന്ന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം കണ്ണിലെ മരക്കഷണം നീക്കം ചെയ്‌തതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവൻ്റെ കണ്ണിലെ കരട് നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കരുണീയമായ കാര്യമെന്ന് സിപിഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളതെന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ് പറഞ്ഞു. 'ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഇതുപോലെ ഫ്ലക്‌സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ഫ്ലക്‌സ് കീറിയപ്പോൾ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറയുകയുണ്ടായി കോൺഗ്രസുകാർ ആയവരാരും ഇത് ചെയ്യില്ലെന്ന്. ഇതിൽ നിന്നും മനസിലായ കതാര്യമെന്തെന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സിപിഎം നിർദേശം കൊടുക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തകൻ അതും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ ആളുടെ ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്യില്ലെ'ന്നും ജോസഫ് ടാജറ്റ് പറഞ്ഞു.

