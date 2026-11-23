പോക്സോ കേസില് നടന് ശ്രീജിത്ത് രവിക്ക് ഒരു കൊല്ലം തടവ് ശിക്ഷ; വിധി തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് 2 കോടതിയുടേത്
2022 ജൂലൈ നാലിന് അയ്യന്തോള് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്തുവച്ച് വിദ്യാഥിനിക്ക് നേരെ നടന് നഗ്നത പ്രദര്ശനം നടത്തിയ കേസിലാണ് ശിക്ഷാവിധി.
Published : November 23, 2026 at 9:04 PM IST
തൃശൂര്: പോക്സോ കേസിൽ നടൻ ശ്രീജിത്ത് രവിക്ക് ഒരു കൊല്ലം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി രണ്ടാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. അയ്യന്തോളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികള്ക്ക് മുന്നില് നഗ്നത പ്രദർശനം നടത്തിയ കേസിലാണ് ശിക്ഷ. സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് രമ്യ മേനോനാണ് ഒരു കൊല്ലം തടവും അമ്പതിനായിരം രൂപയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
2022 ജൂലൈ നാലിനായിരുന്നു സംഭവം. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്പീലുണ്ടെങ്കിൽ നാലുമാസത്തിനകം നൽകാനും വിധി പ്രസ്താവത്തിലുണ്ട്. ഈടാക്കുന്ന 50,000 രൂപ പിഴത്തുക രണ്ട് അതിജീവിതകൾക്കും നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
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ഇതേ കേസിൽ ശ്രീജിത്ത് രവിയ്ക്ക് നേരത്തേ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. വാദം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചത് ശ്രീജിത്ത് രവിയ്ക്ക് മാനസികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചികിത്സ നടത്തിവരികയാണെന്നുമാണ്. ചികിത്സയിൽ വീഴ്ച വരുമ്പോഴാണ് നഗ്നതാ പ്രദർശനം പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നതെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. എന്നാൽ കോടതി ഈ വാദം മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. കൂടാതെ കേസിൽ ശ്രീജിത്ത് രവി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവം വിശദമായി
2022 ജൂലൈ നാലിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അയ്യന്തോൾ എസ് എൻ പാർക്കിന് സമീപത്തുവച്ച് ഫ്ളാറ്റിന് മുന്നിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പതിനൊന്നും പതിനാലും വയസുള്ള കുട്ടികൾക്കു മുന്നിൽ ശ്രീജിത്ത് വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് നേരെ നഗ്നത പ്രദർശനം നടത്തുകയായിരുന്നു.
കാറിലെത്തിയയാൾ അശ്ലീല പ്രദർശനം നടത്തിയെന്നു കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളോടു പറഞ്ഞതോടെ രക്ഷിതാക്കൾ വെസ്റ്റ് പൊലീസിനു പരാതി നൽകി. ഇയാൾ സിനിമാ നടനാണെന്ന് കുട്ടികളോ ഇവരുടെ വീട്ടുകാരോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കറുത്ത കാറിലെത്തിയ ആളാണെന്നും സംഭവം നടന്ന സമയവും മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. പാർക്കിനു സമീപത്തെ സിസിടിവി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
സമാന കേസിൽ 2016 ഓഗസ്റ്റില് പാലക്കാട്ടും ശ്രീജിത്ത് രവി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ കേസിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇതോടെയാണ് കാറിൽ വന്നത് നടൻ ശ്രീജിത്ത് രവിയാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
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