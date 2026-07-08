സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ; ‘ബന്ധുനിയമന’ വിവാദത്തിൽ, അന്ന ലിൻഡ ഈഡൻ്റെ പേരുൾപ്പെട്ട അജണ്ട പുറത്ത്
തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് വൻ രാഷ്ട്രീയപ്പോരും ബന്ധുനിയമന വിവാദവും ഉയരുന്നു. ഹൈബി ഈഡൻ്റെ ഭാര്യ അഡ്വ. അന്ന ലിൻഡ ഈഡൻ്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം.
Published : July 8, 2026 at 3:16 PM IST
തൃശൂർ: കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് വൻ രാഷ്ട്രീയപ്പോരും വിവാദവും പുകയുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാവും എറണാകുളം പാർലമെൻ്റ് അംഗവുമായ (എം പി) ഹൈബി ഈഡൻ്റെ ഭാര്യ അഡ്വ. അന്ന ലിൻഡ ഈഡനെ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറും സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലുമായി നിയമിക്കാൻ അണിയറയിൽ നീക്കം നടക്കുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകരും യോഗ്യരുമായ നിരവധി കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അഭിഭാഷകരെ പൂർണമായും തഴഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ നീക്കമെന്നത് പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിലും പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിലും കടുത്ത അമർഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു.
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 25 അംഗ കൗൺസിൽ പാനൽ 29 ആക്കി അടിയന്തരമായി വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഡ്വ. അന്ന ലിൻഡ ഈഡനെ നിയമിക്കാൻ വഴിമാറ്റുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് 26-നാണ് 25 പേർ അടങ്ങുന്ന ആദ്യ ലീഗൽ പാനൽ നിയമനം ഔദ്യോഗികമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, കൗൺസില്മാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും അവിശുദ്ധ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ആരോപണം.
ഡിസിസി (DCC) നേതൃത്വത്തിലെ ചില പ്രമുഖ ഭാരവാഹികൾ സാമ്പത്തിക ലാഭം മുൻനിർത്തിയാണ് കൗൺസില്മാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചതെന്നും ഇതിലൂടെ പരസ്യമായ 'ബന്ധു നിയമനത്തിനാണ്' പാർട്ടി കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ 39-ാം അജണ്ടയായി അഡ്വ. അന്ന ലിൻഡ ഈഡൻ്റെ ഈ വിവാദ നിയമനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൗൺസിൽ അജണ്ടയുടെ പകർപ്പ് ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തുവന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെയും കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയെയും വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തദ്ദേശീയരായ പാർട്ടി അനുഭാവികളായ അഭിഭാഷകരുടെ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിച്ച്, എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഭാര്യയെ തൃശൂരിൽ തിരുകിക്കയറ്റാനുള്ള ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും കൗൺസിലിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ചേരി തിരിവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഒരു വിഭാഗം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കും അഭിഭാഷകർക്കും ഈ തീരുമാനത്തോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ട്. അതേസമയം നാളെ നടക്കാനിരുന്ന കൗൺസിൽ യോഗം പ്രതിഷേധം മുന്നിൽ കണ്ട് മാറ്റി വചിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: കിഫ്ബിയുടെ കടബാധ്യത 32,187 കോടി രൂപ; മുൻ സിഇഒ കെ എം എബ്രഹാമിന് മാസ ശമ്പളം നാലു ലക്ഷത്തോളം