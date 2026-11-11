വാതിലുകളില്ല, മഴ ആയാൽ ഉറക്കമില്ല; ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂരയ്ക്കു കീഴിൽ ആറുവർഷം, നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിച്ച് മുത്തശ്ശിയും രണ്ട് കുട്ടികളും
ആകാശത്ത് മഴക്കാറ് മൂടി തുടങ്ങിയാല് പിന്നെ മനസില് വല്ലാത്തൊരു ആധിയാണ് 62കാരിയായ ഗിരിജയ്ക്ക്. മഴയെങ്ങാനും പെയ്താല് വീട് മുഴുവന് ചോര്ന്നൊലിക്കും. വാതിലും ജനലുകളുമില്ലാത്ത ഈ കൊച്ചു കൂരയില് ദുരിത ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് ആറുവർഷം.
Published : November 11, 2026 at 5:55 PM IST
മണികണ്ഠൻ പിഎ
തൃശൂര്: ചോർന്നൊലിക്കുന്ന മേൽക്കൂര, വാതിലുകളില്ലാത്ത വീട്, പാതി വഴിയിൽ പണി നിലച്ച വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് മൂന്നംഗ കുടുംബം. വാതിലുകൾ പിടിപ്പിക്കാത്ത വീട്ടിൽ ഇരുട്ട് വീഴുന്നതോടെ മറയാക്കുന്നത് പഴയ തുണികൾ. ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ ദുരിതജീവിതവും കൗമാരകാലത്തിൻ്റെ സ്വപ്നവുമായി അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം അന്തിയുറങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ ദുരിതജീവിതത്തിന് ആറ് വയസ്.
ഏഴാം ക്ലാസുകാരിയും നാലാം ക്ലാസുകാരനും അറുപത്തിരണ്ടുകാരി ഗിരിജയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കുടുംബം ആറു വർഷമായി രാപ്പകലുകൾ തള്ളിനീക്കുന്നത് ഈ ദുരിതക്കൂരയിലാണ്. ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നരക തുല്യമായ ജീവിതം ഇനി എത്ര നാൾ എന്ന ചോദ്യത്തിനു മാത്രം ഇന്നും ഈ കുടുംബത്തിന് ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
തൃശൂർ എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെന്ത്രാപ്പിന്നി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് യാതൊരു സുരക്ഷയും സൗകര്യവുമില്ലാതെ ഈ കുടുംബം കഴിയുന്നത്. പെരുമ്പടപ്പ എസ് ആർ വി യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും. ഇളയ കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് പാതി വഴിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇരുവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായത്. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം പൂർണമായും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മുത്തച്ഛൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും ചുമലിലായി. തന്നാലാകുംവിധം കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇരുവരും നോക്കിനടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് അടുത്ത ദുരിതവാർത്ത ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടായത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മുത്തച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടതോടെ ആ കൂരയിലെ അവസാനത്തെ ആശ്വാസവും ഇല്ലാതായി. അതോടെ 62 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള മുത്തശ്ശി ഗിരിജയും രണ്ട് കുട്ടികളും മാത്രമായി ആ വീട് ചുരുങ്ങി. പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകളിലും കുട്ടികളുടെ പഠനച്ചെലവുകൾക്കും നിത്യാവശ്യങ്ങൾക്കും തടസംവരാതിരിക്കാനും മറ്റും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലായി. കുട്ടികളുടെ ദയനീയാവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ഇടക്കിടെ സഹായവുമായി എത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് ഗിരിജ പറഞ്ഞു.
'കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതരാക്കണമെന്നും ഒരു കൊച്ചുവീടെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയും ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചു. പദ്ധതി പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ആറ് സെൻ്റ് ഭൂമിയിൽ വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി. എന്നാൽ, പണം തികയാതെ വന്നതോടെ പണി പാതിവഴിയിലായി. രണ്ടായിരം രൂപ പെൻഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. വീട് പണി ബാക്കി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല. അടുത്ത ഘട്ട പണി തുടങ്ങിയാലേ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി പണം കിട്ടുകയുള്ളൂവെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ തന്നെകൊണ്ട് ഇത് ഒറ്റക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന്,' ഗിരിജ പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ ആകെയുള്ള ആശ്വാസം ആശ ടീച്ചറാണെന്നും ടീച്ചറിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ടീച്ചറാണ് വാങ്ങികൊടുക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാതി വഴിയിൽ പണി നിലച്ച വീടിൻ്റെ വാതിലും, ജനലുകളും ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ആർക്കു മുന്നിൽ കൈ നീട്ടണമെന്ന് ഗിരിജക്ക് അറിയില്ല.
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കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വീടിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപിക വി വി ആശ. 'തന്നാലാകുംവിധം ഇവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് വരെ ഈ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം കൊണ്ടാണ്. ഇനിയുള്ള പണികൾ കൂടെ പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ പദ്ധതിവഴി അനുവദിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി തുകകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ടുവരണം. ഒപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ടാകും,' അധ്യാപിക ആശ വ്യക്തമാക്കി.
കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷിതമായി കഴിയാൻ ഒരു കൊച്ചുവീടെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഗിരിജ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്നത്. അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത ആ കൂരയുടെ ഇരുട്ടിലേക്ക് വെളിച്ചമായി ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുട്ടികളും.
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