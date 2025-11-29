ETV Bharat / state

ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പൊലീസിന് പകരം ബൗൺസർമാർ ഭക്തരെ നിയന്ത്രിച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി

തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബൗൺസർമാരെ നിയോഗിച്ചത് അനുചിതമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിനോടും പൊലീസിനോടും കോടതി വിശദീകരണം തേടി.

Thrippunithura temple news update Kerala High Court temple bouncers Cochin Devaswom Board explanation Vrischikolsavam festival news
ഹൈക്കോടതി, ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബൗൺസർമാർ (ETV Bharat, Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 4:26 PM IST

എറണാകുളം: തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂർണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൃശ്ചികോത്സവത്തിൽ ബൗൺസർമാരെ നിയോഗിച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് അതൃപ്തി. വിഷയത്തിൽ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി. ക്ഷേത്രോത്സവ ചടങ്ങിൽ ബൗൺസർമാർ ഭക്തജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.

തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂർണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൃശ്ചികോത്സവത്തിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായി ബൗൺസർമാരെ നിയോഗിച്ചതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭക്തരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിന്നവരുടെ ടി-ഷർട്ടിന് പിന്നിൽ 'ബൗൺസർ' എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജ വിജയരാഘവൻ, കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബൗൺസർമാരെ നിയോഗിച്ചത് അനുചിതമായ നടപടിയാണെന്നും വാദത്തിനിടെ കോടതി വിമർശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്ക് പുറമെ ദേവസ്വം ഓഫിസർ, ഹിൽ പാലസ് എസ്എച്ച്ഒ എന്നിവരും വിശദീകരണം നൽകണം.

വൃശ്ചികോത്സവത്തിന് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബൗൺസർമാരെ നിയോഗിച്ചതിനെതിരെ ഭക്തർ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മരട് സ്വദേശി എൻ പ്രകാശാണ് വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ബൗൺസർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിൽനിന്നും കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ വിലക്കണമെന്നതാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സുരക്ഷയും തിരക്ക് നിയന്ത്രണവും പൊലീസിൻ്റെയും ദേവസ്വം ഗാർഡുമാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നിരിക്കെ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളിൽനിന്നുള്ള ബൗൺസർമാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാണെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.

ഭക്തർക്ക് അസ്വസ്ഥതയായി ബൗൺസർമാർ

കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് പേശീബലമുള്ള വ്യക്തികൾ ഭക്തരെ ബലമായി തള്ളിമാറ്റുന്നതും വിരട്ടുന്നതും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ സേവനസന്നദ്ധരായ വോളൻ്റിയർമാരോ പൊലീസോ ആണ് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പൂർണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടത് നഗരങ്ങളിലെ പബ്ബുകളിലും മറ്റും കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാസംവിധാനമായിരുന്നു. ഇത് ഭക്തരിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കിയിരുന്നു. ടി-ഷർട്ടിൽ 'ബൗൺസർ' എന്ന് എഴുതിവച്ച് ഭക്തർക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി വാക്കാലുള്ള പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു.

എട്ടുദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വൃശ്ചികോത്സവം കാണാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ എത്തുന്നത്. 15 ആനകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എഴുന്നള്ളത്തും പഞ്ചാരിമേളവും കാണാൻ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് സേന അപര്യാപ്തമായതുകൊണ്ടാണ് സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ സമീപിച്ചതെന്നാണ് ദേവസ്വം അധികൃതരുടെ അനൗദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ആക്ഷേപം

ക്രമസമാധാനപാലനം പൊലീസിൻ്റെ ചുമതലയാണെന്നും അത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഭക്തരോട് പെരുമാറേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്തവരാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഏജൻസികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ ഭക്തരോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതികളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ദേവസ്വം ഗാർഡുമാർക്ക് പോലും നിശ്ചിത യൂണിഫോമും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസികൾ വരുമ്പോൾ ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്.

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഐപി സുരക്ഷയുടെ പേരിലും മറ്റും ഇത്തരം സ്വകാര്യ സംഘങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഇതിനൊരു തടയിടാനാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും കോടതി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ സ്വകാര്യ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ മാർഗരേഖ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഭക്തരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് ആര് ഉത്തരം പറയുമെന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകുന്ന സത്യവാങ്മൂലം നിർണായകമാകും.

THRIPPUNITHURA TEMPLE NEWS UPDATE
KERALA HIGH COURT TEMPLE BOUNCERS
COCHIN DEVASWOM BOARD EXPLANATION
VRISCHIKOLSAVAM FESTIVAL NEWS
BOUNCERS AT THRIPPUNITHURA TEMPLE

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

