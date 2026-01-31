ETV Bharat / state

അത്തച്ചമയത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ അങ്കച്ചമയം; തൃപ്പൂണിത്തുറ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണി, കോട്ട കാക്കാൻ യുഡിഎഫ്

നിലവിലെ എംഎൽഎ കെ. ബാബുവും മുൻ എംഎൽഎ എം സ്വരാജും തമ്മിൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മണ്ഡലം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാകുകയാണ്

Political Saga of Thrippunithura
അഡ്വ. എം അനിൽ കുമാര്‍, കെ ബാബു, രമേഷ് പിഷാരടി (ETV Bharat, Facebook.com)
Published : January 31, 2026 at 4:11 PM IST

എറണാകുളം: കൊച്ചി രാജവംശത്തിൻ്റെ പൈതൃകം ഉറങ്ങുന്ന രാജനഗരിയില്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ഇത്തവണയും വീറും വാശിയും ഏറും. കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന അതിശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ കളമൊരുങ്ങുന്നത്. നിലവിലെ എംഎൽഎ കെ ബാബുവും മുൻ എംഎൽഎ എം സ്വരാജും തമ്മിൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മണ്ഡലം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാകുകയാണ്.

മാറിമറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം


1965-ൽ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ ടി കെ രാമകൃഷ്ണനിലൂടെ ഇടതിനൊപ്പം നിന്ന ചരിത്രമാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കുള്ളത്. പിന്നീട് കോൺഗ്രസിനെയും സിപിഎമ്മിനെയും മാറി മാറി പിന്തുണച്ച മണ്ഡലം 1991 മുതൽ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് തവണ കെ ബാബുവിലൂടെ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായി മാറി.

ബാർ കോഴ വിവാദത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ കെ ബാബുവിനെ 2016 ൽ നടന്ന വാശിയേറിയ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ യുവ നേതാവായ എം സ്വരാജ് പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ കോട്ട തകർത്തു. എന്നാൽ 2021 ൽ നടന്ന തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയമുയർത്തി എം സ്വരാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കെ ബാബു മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കുകയായിരുന്നു. മതം പറഞ്ഞ് വോട്ടു പിടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കെ ബാബുവിനെതിരെ എം സ്വരാജ് സുപ്രീം കോടതിവരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയിരുന്നു.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ത്രികോണ പോരാട്ടം

2021 ലെ നിയമ സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ 42.14 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയായിരുന്നു കെ ബാബു തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിച്ചത്. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നിലായി സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായ എം സ്വരാജ് 41.51 ശതമാനം വോട്ട് നേടി. ബിജ പി എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി കണ്ട്, സാക്ഷാൽ അമിത്ഷായെ നേരിട്ട് എത്തിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടും പഴയ കോൺഗ്രസുകാരനായ ബിജെപി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ എസ് രാധാകൃഷണന് 15.2 ശതമാനം വോട്ടാണ് നേടാനായത്. ത്രികോണ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രതീതി സൃഷിടിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത്, വലത് മുന്നണികൾ തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം നടന്നതെന്നാണ് ഒരോ മുന്നണികളും നേടിയ വോട്ടിങ് ശതമാനം നല്‍കുന്ന സൂചന.

'മേയർ മാജിക്' ലക്ഷ്യമിട്ട് സിപിഎം

കഴിഞ്ഞ തവണ കേവലം 992 ന് വോട്ടിന് കൈവിട്ട് പോയ മണ്ഡലം ഇത്തവണ എന്ത് വില കൊടുത്തും തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ് സിപിഎം. കഴിഞ്ഞ തവണ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട, ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് ഗണ്യമായ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ
അഡ്വ. എം അനിൽ കുമാറിനെ ഇറക്കി അനുകൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സിപിഎം ആലോചിക്കുന്നത്. കൊച്ചി മേയറെന്ന നിലയിൽ നേടിയ സ്വീകാര്യതയും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യനായ ഒരാളെന്ന വിലയിരുത്തലുമാണ് എം അനിൽകുമാറിന് അനുകൂലമായ ഘടകം. അതേസമയം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് പർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്ന് എം അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് ഗണ്യമായ സ്വാധീനമുളള മണ്ഡലത്തിൽ സാമുദായിക സമവാക്യവും അനിൽ കുമാറിന് അനുകൂലമാണ്. എതിരാളികളെ പോലും കൂടെ നിർത്താൻ കഴിവുള്ള തന്ത്രജ്ഞനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അഡ്വ. എം അനിൽകുമാർ. അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ മികച്ചൊരു പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് കണ്ടെത്താകില്ലന്നാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.


ബാബു ഇല്ലെങ്കിൽ ആര്?

ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇത്തവണ മത്സരിക്കാനില്ലന്ന് കെ ബാബു നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കെ ബാബുവില്ലാതെ ആരെ മത്സരിപ്പിച്ചാലും മണ്ഡലം കൈ വിട്ടു പോകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തവണ കൂടി മത്സരിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ബാബുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബാബു ഇല്ലങ്കിൽ നടൻ രമേശ് പിഷാരടിയുടെ പേരാണ് കോൺഗ്രസ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ആത്മവിശ്വാസവുമായി ബിജെപി

തൃപ്പുണിത്തുറ നഗരസഭയിൽ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത, ആത്മവിശ്വാസവുമായാണ് ബിജെപി നിയമ സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശവും ക്ഷേത്ര നഗരിയുമായ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്വാധീനം വർധിപ്പിച്ച് വിജയത്തിലെത്തുകയെന്ന നയമാണ് ബിജെപിക്ക് ഉള്ളത്. എന്നാൽ 2016 ൽ 19.38 ശതമാനം വോട്ടാണ് എൻഡിഎ നേടിയതെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ 15.2 ശതമാനമായി വോട്ടിങ് കുറയുകയായിരുന്നു.

2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ച യുഡിഎഫ് പ്രതിനിധി കെ ബാബു 65,875 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച എം സ്വരാജ് 64,883 വോട്ടും എൻ ഡി എയുടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഡോ കെ എസ്രാ ധാകൃഷണൻ 23,756 വോട്ടുമാണ് നേടിയത്.

പൈതൃകവും രാഷ്ട്രീയവും ചേരുന്ന മണ്ണ്

കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രാജ ഭരണ കേന്ദ്രം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് മാറിയത്. രാജനഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ പഴയ കൊച്ചി രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനമാണ്. ഇന്നും ഈയൊരു രാജകീയ പ്രൗഢിയുടെ പൈതൃകം ഉൾകൊള്ളുന്ന നഗരമാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ.

1865-ൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ഹിൽ പാലസ് കൊട്ടാരം കൊച്ചി മഹാരാജാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതൊരു മ്യൂസിയമാണ്. പുരാതനമായ ആഭരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, ശില്പങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ നഗരം. മലയാളിയുടെ ആണ്ട് തോറുമുള്ള ഓണാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നടക്കുന്ന അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ്. രാജഭരണ കാലത്ത് കൊച്ചി രാജാക്കൻമാർ നടത്തിയിരുന്ന യാത്രയായിരുന്നു അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര. രാജഭരണം ജനാധിപത്യത്തിന് വഴിമാറിയതോടെയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പിന്നീടിത് നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
​ശ്രീ പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രം ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ്. കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ കുലദൈവമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയായ മഹാവിഷ്ണു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളും 'വൃശ്ചികോത്സവവും' വിപുലമായാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.


പ്രശസ്തരായ കർണാടക സംഗീതജ്ഞരുടെ ജന്മനാടാണിത്. ആർഎൽവി കോളജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്‌സ് കലാരംഗത്ത് ഈ നാടിനുള്ള പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും ഊട്ടുപുരകളും കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
​കഥകളി, പഞ്ചവാദ്യം തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ വലിയ സ്വാധീനമാണുള്ളത്. മത സൗഹാർദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ. അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയിൽ നെട്ടൂർ തങ്ങളും കരിങ്ങച്ചിറ പള്ളിയിലെ പുരോഹിതനും പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിനൊരുദാഹരണമാണ്.

വികസന ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം വിശ്വാസവും സാമുദായിക വോട്ടുകളും ഇത്തവണയും തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിർണായകമാകും. രാജനഗരി ആരെ വാഴിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ ഇനി കാത്തിരിക്കണം.

