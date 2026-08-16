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"അടിപൊളി വൈബില്‍ അത്തച്ചമയം"; തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി പതിനായിരങ്ങള്‍

ഔദ്യോഗിക ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം, തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര, ചലച്ചിത്ര താരം ജഗദീഷ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തു

THRIPUNITHURA ATTHACHAMAYAM ATTHACHAMAYAM PROCESSION ONAM CELEBRATION അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര
തൃപ്പൂണിത്തറ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 4:00 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 6:28 PM IST

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എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് തൃപ്പൂണിത്തുറ. അത്തം നഗറിൽ നടന്ന അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര കാണാൻ പതിനായിരങ്ങൾ ഒഴുകി എത്തി. ആയിരത്തിലേറെ കലാകാരന്മാരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഘോഷയാത്രയെ സമ്പന്നമാക്കിയത്. ചലചിത്ര താരം ജഗദീഷ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തതോടെയാണ് അത്തം ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായത്.

അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)

രാവിലെ മഴ തകർത്തു പെയ്തെങ്കിലും രാവിലെ ഒമ്പതു മണിയോടെ മഴ മാറി നിന്നതിനാൽ ഘോഷയാത്ര പൂർണമായും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷം ജനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.

THRIPUNITHURA ATTHACHAMAYAM ATTHACHAMAYAM PROCESSION ONAM CELEBRATION അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര
അത്തച്ചമയ ഘോഷ യാത്ര (ETV Bharat)

അത്തം അടിപൊളി വൈബയെന്നായിരുന്നു കാഴ്‌ചക്കാരായെത്തിയ ജെൻസി തലമുറയിൽ പെട്ടവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. സാംസ്‌കാരികോത്സവങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് പൂർണത്രയീശൻ്റെ ക്ഷണമാണെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്ന് നടൻ ജഗദീശ് പറഞ്ഞു. ഓണം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമാണ്. എന്നാൽ ഓണത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു.

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ഹിന്ദുവും, മുസ്ലിമും, ക്രിസ്ത്യാനിയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ഒരു ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നത് നാടിന്‍റെ മഹത്വമാണ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതെന്നും ജഗദീഷ് പറഞ്ഞു.

THRIPUNITHURA ATTHACHAMAYAM ATTHACHAMAYAM PROCESSION ONAM CELEBRATION അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര
അത്തച്ചമയ ഘോഷ യാത്ര (ETV Bharat)

അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര അടിപൊളിയെന്ന് ആദ്യമായി അത്ത ചമയ ഘോഷയാത്ര കാണാനെത്തിയ ദിയയും ദേവികയും പറഞ്ഞു. അത്തച്ചമയം സൂപ്പറാണെന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞു ധീരവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. മവേലിയെ കണ്ടുവെന്നും അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര നല്ല രസമാണെന്നും കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ അലന പറഞ്ഞു.

THRIPUNITHURA ATTHACHAMAYAM ATTHACHAMAYAM PROCESSION ONAM CELEBRATION അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര
അത്തച്ചമയ ഘോഷ യാത്ര (ETV Bharat)

ഘോഷയാത്ര മുഴുവനും കണ്ട് മാത്രമേ മടങ്ങുകയുള്ളൂവെന്നും അച്‌ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമെത്തിയ അലന പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ ഘോഷയാത്രയിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യങ്ങളായ കലാരൂപങ്ങൾ അണിനിരന്നതായി ഷിജിത്ത് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്‌ചയായതിനാൽ കാണാന്‍ എത്തിയവരും കൂടുതലാണ്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതും പരിപാടി കൂടുതൽ ഗംഭീരമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

THRIPUNITHURA ATTHACHAMAYAM ATTHACHAMAYAM PROCESSION ONAM CELEBRATION അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര
അത്തച്ചമയ ഘോഷ യാത്ര (ETV Bharat)

തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അഞ്ജലി കൃഷ്‌ണയ്ക്ക് ഇത് എല്ലാ വർഷത്തെയും പതിവാണ്. ലോകത്തെവിടെ പോയാലും അത്തച്ചമയത്തിന് നാട്ടിലെത്തും. കേരളത്തിൽത്തന്നെ ഓണം തുടങ്ങുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലാണ്. ഇന്നത്തോടെ എല്ലാവരും പൂര്‍ണമായും ഓണം വൈബിലാവും. കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിനകം ഓണം മൂഡിലായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും അഞ്ജലി പറഞ്ഞു.

അത്തച്ചമയത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം

തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്തച്ചമയത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. പഴയ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരമായ ഹിൽപാലസിന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. രാജകീയ ഘോഷയാത്രയായി നടത്തിയിരുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഇന്ന് രാജഭരണം ഇല്ലാതായെങ്കിലും അതേപടി തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ചടങ്ങായി അത്തച്ചമയം കണക്കാക്കുന്നു.

THRIPUNITHURA ATTHACHAMAYAM ATTHACHAMAYAM PROCESSION ONAM CELEBRATION അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര
അത്തച്ചമയ ഘോഷ യാത്ര (ETV Bharat)

മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ഘോഷയാത്രയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളായ പുലിക്കളി, ശിങ്കാരിമേളം, കഥകളി, തിറ, മയൂരനൃത്തം തുടങ്ങിയവ അണിനിരന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഘോഷയാത്ര നേരിൽ കാണുന്നതിന് ഇത്തവണ പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

THRIPUNITHURA ATTHACHAMAYAM ATTHACHAMAYAM PROCESSION ONAM CELEBRATION അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര
അത്തച്ചമയ ഘോഷ യാത്ര (ETV Bharat)

കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിൽ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ആയിരങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്ര കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയത്.

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Last Updated : August 16, 2026 at 6:28 PM IST

TAGGED:

THRIPUNITHURA ATTHACHAMAYAM
ATTHACHAMAYAM PROCESSION
ONAM CELEBRATION
അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര
ATTHACHAMAYAM

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