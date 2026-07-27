വാഹനം മറികടന്നതിന് ക്രൂരമർദനം; ഒളിവിൽ പോയ ഗുണ്ടാസംഘത്തെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പിടികൂടി
കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാനേതാവ് പെരുമ്പാവൂർ അനസിൻ്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പ്രതികളെന്ന് പൊലീസ്
Published : July 27, 2026 at 2:13 PM IST
എറണാകുളം: കാക്കനാട് വാഹനം മറികടക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് യുവാക്കളെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് ഗുണ്ടാസംഘാംഗങ്ങൾ പിടിയിൽ. കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ഷെഫിൻ, പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശി ഫഹദ്, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബെന്നി എന്നിവരെയാണ് തൃക്കാക്കര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാനേതാവ് പെരുമ്പാവൂർ അനസിൻ്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പ്രതികളെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
വഴികൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആക്രമണം
പിടിയിലായത് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാസംഘാംഗങ്ങൾ
പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. അറസ്റ്റിലായ ഷെഫിൻ, ഫഹദ്, ബെന്നി എന്നിവർ മേഖലയിലെ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാ നേതാവായ പെരുമ്പാവൂർ അനസിൻ്റെ സംഘത്തിലെ സജീവ അംഗങ്ങളാണ്. കൊച്ചി നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണിത്. പ്രദേശത്ത് ലഹരി ഗുണ്ടാ ബന്ധങ്ങളുള്ള ഈ സംഘം മുൻപും സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഐടി ഹബ്ബായ കാക്കനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അടുത്തിടെയായി ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഈ അറസ്റ്റ് നിർണായകമാണ്.
കോഴിക്കോട്ട് സാഹസികമായി വളഞ്ഞുപിടിച്ചു
സംഭവം നടന്നതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടിയത്. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇവർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കടന്നതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് പ്രാദേശിക പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സംഘം പ്രതികളെ വളഞ്ഞുപിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതികൾക്കെതിരെ വധശ്രമം, അനധികൃതമായി തടഞ്ഞുനിർത്തൽ, മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ, സംഘം ചേരൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ശേഷമാണോ പ്രതികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്ന കാര്യത്തിലും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനം
കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന പ്രതികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ നഗരത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ഗുണ്ടാ ശല്യം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഓപ്പറേഷൻ ഡാർക്ക് ഹണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികളിലൂടെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കാനും സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്ന വാഹനങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കാനും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും, ലഹരി മാഫിയയുമായുള്ള ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: സഹപാഠിയെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലി, മുന്നിൽ നൃത്തംവച്ചു; മൂവാറ്റുപുഴയിൽ 4 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേസ്