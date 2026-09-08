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മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് 250 രൂപ; തൃക്കാക്കര കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

ഭാരതമാതാ കോളജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബി.ബി.എ വിദ്യാർഥിയായ ശ്രീഹരിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സൈബർ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് സനീഷിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്തിയത്

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ശ്രീഹരി (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 12:08 PM IST

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എറണാകുളം: തൃക്കാക്കര ഭാരതമാതാ കോളജ് മോർഫിങ് കേസിൽ അന്വേഷണസംഘത്തിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. മുഖ്യപ്രതിയായ വിദ്യാർഥി ശ്രീഹരിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വിൽപന നടത്തി സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി സനീഷാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റിലായത്.

മാവേലിക്കര ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി കോളജിലെ ബി.കോം വിദ്യാർഥിയായ സനീഷ്, ടെലഗ്രാം വഴിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരുള്ള ഡെമോ ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കിയാണ് ഇയാൾ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മോർഫ് ചെയ്ത കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി പണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒരാളിൽനിന്ന് 250 രൂപ വീതമാണ് ഈടാക്കിയത്. ക്യു.ആർ കോഡ് വഴിയായിരുന്നു പണമിടപാട്. പണം നൽകിയവർക്കായി പ്രത്യേകം ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി കൂടുതൽ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നതിനിടെയാണ് സനീഷ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ
സനീഷ് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നാണ് അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുപോയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ശ്രീഹരിയാണ് സനീഷിന് നൽകിയത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഭാരതമാതാ കോളജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബി.ബി.എ വിദ്യാർഥിയായ ശ്രീഹരിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സൈബർ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് സനീഷിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്തിയത്. ശ്രീഹരിയെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.

അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റ് പലരും രഹസ്യ നമ്പരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അംഗങ്ങളായത്. ഇവരുടെയെല്ലാം കേസിലെ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. എട്ടംഗ സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയാണ് സംഘത്തിൻ്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരനെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ ഒളിവിലാണ്. സംഭവത്തിൽ മറ്റ് കോളജുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും പങ്കുള്ളതായി സൂചനയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ കാമ്പസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. കേസ് വിവാദമായതോടെ പ്രതികൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ പൂർണമായും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കൂടുതൽ അറസ്റ്റുണ്ടാകും
2025 ഡിസംബർ മുതൽ മുഖ്യപ്രതി ശ്രീഹരി അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതായാണ് പൊലീസിൻ്റെ എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പൊലീസ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. സൈബർ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽതന്നെ നിർണായകമായ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന.

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അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ, ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കേസിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു.

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