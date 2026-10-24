എരുമേലിയിൽ 1.880 കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ, ലക്കിടിയിൽ എം.ഡി.എം.എ വേട്ട
കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷയും മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളും 140 രൂപയും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
Published : October 24, 2026 at 12:46 PM IST
കോട്ടയം: എരുമേലിയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ 1.880 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷയും മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകളും 140 രൂപയും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
മുണ്ടക്കയം സ്വദേശികളായ അജിത് ബാബു (26), ആസിം സിറാജ് (24), കൃഷ്ണ ജിത്ത് എസ്. (21) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2026 ഒക്ടോബർ 22-ന് രാത്രി 11 മണിയോടെ എരുമേലി തെക്ക് വില്ലേജിലെ കനകപ്പലം കരിമ്പിൻതോട് ഭാഗത്ത് വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. KL 34 9584 നമ്പർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എത്തിയ പ്രതികളോട് പൊലീസ് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വാഹനം നിർത്താതെ അമിതവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോയി. തുടർന്ന് റോഡിന്റെ വടക്കുവശത്തുള്ള കോൺക്രീറ്റ് വൈദ്യുതിത്തൂണിൽ ഇടിച്ചുനിന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ പൊലീസ് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു.
ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പിൻസീറ്റിന് പിന്നിലുള്ള ഭാഗത്ത് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ടേപ്പ് ചുറ്റിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കഞ്ചാവിന്റെ തൂക്കം 1 കിലോ 880 ഗ്രാം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള ഒരാളിൽനിന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കഞ്ചാവ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് അജിത് ബാബു സമ്മതിച്ചു. അജിത് ബാബു നൽകുന്ന കഞ്ചാവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാറുണ്ടെന്നും ഇയാളോടൊപ്പം കഞ്ചാവ് വാങ്ങുന്നതിനായി പോയതാണെന്നും മറ്റ് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകി. തുടർനടപടികൾക്ക് ശേഷം പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
ഉപയോഗത്തിനും വില്പ്പനയ്ക്കുമായി കൈവശം വച്ച മാരക മയക്കുമരുന്നായ എം.ഡി.എം.എയുമായി തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ ലക്കിടിയില് പിടിയിലായി. പന്തല്ലൂർ, എരുമാട്, കല്ലെങ്കൽ, കെ.ഇ.നൗഫൽ(50), ഗുഡല്ലൂർ, രാജഗോപാലപുരം, കെ.എം. മുഹമ്മദ് നഫീസ്(37) എന്നിവരെയാണ് വൈത്തിരി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
ലക്കിടിയിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലാകുന്നത്.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.കെ സോബിൻ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ എ.വി നൗഫൽ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ പി.പി ആഷിക്ക്, ഉനൈസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് എമ്പാടുമായി നടക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയില് നിരവധി പേരാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നുകളും പിടികൂടുന്നുണ്ട്. ഇതില് കഞ്ചാവ് മുതല് സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകള് വരെയുള്ളവയുണ്ട്. സ്ത്രീകളും പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവരും മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകള് നടത്തി പിടിയിലായവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.