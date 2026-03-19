ചികിത്സയിലിരിക്കെ മൂന്ന് വയസുകാരിയുടെ മരണം; ഷിഗെല്ല ബാധിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് കുട്ടി മരിക്കുന്നത്. പനി ശമിക്കാതത്തിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ വന്ന സാമ്പിൾ പരിശോധന ഫലത്തിലാണ് ഷിഗെല്ലയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് മരണം കോഴിക്കോട് ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് മരണം ഷിഗെല്ല SHIGELLA REPORTED IN KOZHIKODE
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 5:21 PM IST

കോഴിക്കോട്: മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ പതിനഞ്ചാം തീയതി മരിച്ച മൂന്നു വയസുള്ള കുട്ടിയുടെ മരണം ഷിഗെല്ല കാരണമെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൂവ്വാട്ടുപറമ്പ് എരഞ്ഞിക്കൽ അംഗനവാടിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന മൂന്നു വയസുള്ളകുട്ടിയാണ് പതിനഞ്ചാം തീയതി പനി മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്.

കടുത്ത പനിയെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ എല്ലാം നൽകിയിട്ടും പനി ശമിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനക്കയച്ചു. അതിനിടയിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി കുട്ടി മരിച്ചു.

ഇന്നലെയാണ് സാമ്പിൾ പരിശോധന ഫലം പുറത്തുവന്നത്. ഇതിലാണ് മരണകാരണം ഷിഗെല്ലയാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഇതോടെ പെരുവയൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്ത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും മറ്റ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് മൂന്ന് വയസുകാരി മരിച്ചു (ETV Bharat)

എരഞ്ഞിക്കൽ ഭാഗത്ത് സമാനമായ വിധത്തിൽ പനി ബാധിച്ച മറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികളിൽ രണ്ടു പേർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു കുട്ടിയെ വാഴക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടി പോയിരുന്ന അംഗനവാടി
പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതായിപെരുവായൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ആർ വി ജാഫർ അറിയിച്ചു.

"മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ രണ്ട് പേർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്‌പിറ്റലിലും ഒരാൾ വാഴക്കാട് ഇഖ്‌റ ഹോസ്‌പിറ്റലിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്. മറ്റ് കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. എതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌താൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിന് വേണ്ട നടപടി എടുക്കും", ജാഫർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.
ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലത്തെ കിണറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുകയും സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പനിയോ വയറിളക്കമോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തേടണം എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്താണ് ഷിഗെല്ല

ഷിഗെല്ല വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ബാക്‌ടീരിയകൾ കുടലുകളെ ബാധിക്കുകയും അത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് ഷിഗെല്ലോസിസ അഥവാ ഷിഗെല്ല എന്നത്. വയറിളക്കമാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം.രക്തത്തോടുകൂടിയ വയറിളക്കമാവുമ്പോൾ ഗോരം ഗുരുതരമാവുന്നു.

നിർജ്ജലീകരണമാണ് ഈ രോഗത്തെ മാരകമാക്കുന്നത്. നിർജ്ജലീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയാൽ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും ഇത് മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

