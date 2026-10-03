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കൊല്ലത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂന്ന് വയസുകാരന് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം; രക്ഷിക്കാനെത്തിയ മുത്തശ്ശിക്കും കടിയേറ്റു

വീടുകളുടെ മുറ്റത്തും റോഡുകളിലും കൂട്ടമായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന തെരുവുനായ്ക്കൾ കുട്ടികൾക്കും വയോധികർക്കും ഉൾപ്പെടെ ഭീഷണിയെന്ന് നാട്ടുകാര്‍. നടപടി ഇല്ലെന്നും വിമര്‍ശനം

BOY ATTACKED BY STRAY DOG STRAY DOG ATTACK DOG ATTACK TO A CHILD STRAY DOG BITE
Stray dog (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 2:25 PM IST

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കൊല്ലം: വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂന്ന് വയസുകാരനെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര പട്ടാഴിയിലാണ് സംഭവം. കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ അമ്മൂമ്മക്കും നായയുടെ കടിയേറ്റു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് കുട്ടിയുടെ നേരെ തെരുവുനായ പാഞ്ഞെത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ഉടൻ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി പിന്നീട് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തോടെ പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ ശല്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. വീടുകളുടെ മുറ്റത്തും റോഡുകളിലും കൂട്ടമായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന തെരുവുനായ്ക്കൾ കുട്ടികൾക്കും വയോധികർക്കും ഉൾപ്പെടെ ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്ന പരാതിയാണ് നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നത്.

വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂന്നു വയസുകാരന് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം (ETV Bharat)

"വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇരുന്ന് കളിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി. പെട്ടെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടിച്ചെന്നതായിരുന്നു ചേച്ചി. അപ്പോൾ കാണുന്നത് നായ കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ്. രക്ഷിക്കാൻ പോയ ചേച്ചിയെയും നായ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ ബഹളം കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓടി എത്തുന്നത്", എന്ന് നാട്ടുകാരി പറഞ്ഞു.

കണക്കുകളിലും ആശങ്ക

കൊല്ലം നഗരപരിധിയിൽ മാത്രം നടത്തിയ തെരുവുനായ സർവേയിൽ 10,761 തെരുവുനായകളെ കണ്ടെത്തിയതായി സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്ത് വന്ന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നഗരത്തിൽ ശരാശരി 37 പേർക്ക് ഒരു തെരുവുനായ എന്ന നിലയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സർവേ പ്രകാരം 83 ശതമാനം നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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അതേസമയം, തെരുവുനായ നിയന്ത്രണത്തിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ആനിമൽ ബെർത്ത് കൺട്രോൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടികൂടി വന്ധ്യംകരിക്കുകയും വാക്‌സിനേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്‌ത ശേഷം നിശ്ചിത നടപടിക്രമപ്രകാരം തിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ രീതി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ വന്ധ്യംകരണവും വാക്‌സിനേഷനും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെരുവുനായ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. 2025-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ഞാലുംമൂട് എബിസി കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ധ്യംകരണവും വാക്‌സിനേഷനും നടന്നതായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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തെരുവുനായ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭരണപരമായ ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി ആക്രമണകാരികളും രോഗബാധിതരുമായ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ദയാവധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകീകൃത മാനദണ്ഡം (SOP) സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2026 ഓഗസ്‌റ്റിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനാൽ, കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ആക്രമിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലും പിടികൂടുന്നതിലും ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നുവെന്നതും ചർച്ചയാകുകയാണ്.

നടപടി എവിടെ?

തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ നിരീക്ഷണം, നായകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ നടപടികൾ, വാക്‌സിനേഷൻ, വന്ധ്യംകരണം, ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള നായകളെ കണ്ടെത്തി നിയമാനുസൃതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയോ മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

കുട്ടികൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പോലും സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം വെറും താത്‌ക്കാലിക നടപടികളിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് പട്ടാഴിയിലെ സംഭവം വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നത്.

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TAGGED:

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STRAY DOG ATTACK IN KOLLAM

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