കടലിലെ കുളി മരണക്കളി, ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം; പയ്യാമ്പലത്ത് പൊലിഞ്ഞത് മൂന്ന് ജീവൻ

കടലിലെ കുളി മരണക്കളി, ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം; പയ്യാമ്പലത്ത് പൊലിഞ്ഞത് മൂന്ന് ജീവൻ

കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്‌ടർമാരുടെയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും സംഘമാണ് കണ്ണൂരില്‍ എത്തിയത്.

PAYYAMBALAM BEACH DEATH MEDICAL STUDENTS DRAWN KANNUR PAYYAMBALAM BEACH 3 STUDENTS DROWN DEATH PAYYAMBALAM
Representative Image (ETV Bharat)
Published : November 2, 2025 at 6:06 PM IST

കണ്ണൂര്‍: പയ്യാമ്പലത്ത് കടലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കര്‍ണാടക സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത്. അഫ്‌നന്‍, റഹാനുദ്ദീൻ, അഫ്രാസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നുള്ള മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് മൂവരും. കടലില്‍ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ഒരാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് ജീപ്പിലാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുള്ള ഡോക്‌ടർമാരുടെയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും 11 സംഘമാണ് എത്തിയത്. ഇന്നലെ കണ്ണൂര്‍ ക്ലബിൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് ബീച്ചിൽ എത്തിയതായിരുന്നു.

എട്ട് പേരാണ് കുളിക്കാനെത്തിയത്. ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരാണ് തിരയിൽപെട്ടത്. ആദ്യം രണ്ട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മൂന്നാമത്തെയാളെ പുറത്തെടുത്തത്. ഇയാളെ റോഡിലേക്ക് എത്തിച്ച സമയത്താണ് ആംബുലൻസ് സംവിധാനമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് ജീപ്പിലാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. മൂവരുടെയും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കടലില്‍ ഇറഞ്ഞുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

  • കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം പരിശോധിക്കുക. കൊടുങ്കാറ്റോ വലിയ തിരമാലകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • ലൈഫ് ഗാർഡ് നിരീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുക.
  • നീന്തൽ അറിയാത്തവരും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും ധരിക്കുക.
  • വലിയ തിരമാലകളുള്ളപ്പോൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ നീന്തൽ ശേഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള ആഴമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഇറങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അമിതമായി ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • കുട്ടികൾ കടലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാതിരിക്കുക.
  • രാത്രിയിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കുക. തിരമാലകളില്‍ പെടാതെ നോക്കുക.

പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെ നല്‍കാം

മുങ്ങിപ്പോയ ആളെ കരക്കെത്തിച്ച ശേഷം വയറില്‍ അമര്‍ത്തി വെള്ളം പുറത്തുകളയാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. ആഹാര അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ ശ്വാസനാളത്തിലെത്തി അപകടമുണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

അബോധാവസ്ഥയിലായ ആളെ ഉടന്‍ കരയ്‌ക്കെത്തിച്ച് നിരപ്പായ പ്രതലത്തില്‍ മലര്‍ത്തിക്കിടത്തുക. ശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം. ചുമലില്‍ തട്ടിനോക്കിയിട്ടും പ്രതികരണമില്ലെങ്കില്‍ ഉടന്‍തന്നെ പുനരുജ്ജീവന ചികിത്സ ആരംഭിക്കാം.

കിടക്കുന്നയാളുടെ വായ, മൂക്ക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ തടസമുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് കൃതൃമ ശ്വാസം കൊടുക്കുക. അഞ്ച് സെക്കന്‍ഡില്‍ ഒന്ന് എന്നതോതില്‍ ശ്വാസം നല്‍കണം. ശ്വാസം നല്‍കുമ്പോള്‍ കിടക്കുന്നയാളുടെ നെഞ്ച് ഉയരുന്നെങ്കില്‍ ശ്വാസം നല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്തി നെഞ്ചില്‍ മര്‍ദം നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങാം. കൈപ്പത്തിയുടെ അടിഭാഗം നെഞ്ചില്‍ അമര്‍ത്തി മര്‍ദം നല്‍കണം. ബോധം വരുന്നതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക.

