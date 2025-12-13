Kerala Local Body Elections2025

ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർക്ക് 'ഡബിൾ ഹാട്രിക്' വിജയം; ചരിത്രമെഴുതി കിഴക്കയിൽ സഹോദരിമാർ

കിഴക്കയിൽ വീട്ടിലെ മൂന്ന് പെണ്‍മക്കള്‍. മൂവരും സിപിഎം നേതാക്കള്‍. ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശപ്പോരില്‍ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിച്ച് മൂവരും വിജയിച്ചു. അപൂർവ സംഭവം കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയില്‍.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 KIZHAKKAYIL SISTERS FROM PERAMBRA THREE SISTERS WON ELECTION CALICUT കിഴക്കയിൽ സഹോദരിമാർ
Vanaja, Saritha, and Sajitha with their mother Omana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 13, 2025 at 4:04 PM IST

കോഴിക്കോട്: ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മെമ്പർമാർ. അതും യുഡിഎഫ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ പിടിച്ചുനിന്ന മൂന്ന് സിപിഎം മെമ്പർമാർ. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പേരാമ്പ്ര എരവട്ടൂരിലെ കിഴക്കയിൽ വീടിന് സ്വന്തമായത് ചരിത്രനേട്ടം. കിഴക്കയിൽ ഓമന അമ്മയുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളായ വനജ, സരിത മുരളി, സജിത എന്നിവർ ഒരേസമയം എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിച്ച് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. ഒരു വീട്ടിലെ മൂന്ന് പേർ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുകയും മൂവരും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവ സംഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. സിപിഎമ്മിന് വേണ്ടി (അരിവാൾ, ചുറ്റിക, നക്ഷത്രം ചിഹ്നം) ജനവിധി തേടിയ ഈ സഹോദരിമാരുടെ വിജയം പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു 'ഡബിൾ ഹാട്രിക്' വിജയം പോലെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

കിഴക്കയിൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മൂത്തമകളായ വനജ (56) പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ 17-ാം വാർഡിൽ നിന്നാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചത്. എതിർ സ്ഥാനാർഥി സൈനബ ടീച്ചറെ 144 വോട്ടിനാണ് വനജ കിഴക്കയിൽ മറികടന്നത്. പേരാമ്പ്ര റീജണൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്‌ടറായ വനജയുടെ കന്നിയങ്കമായിരുന്നു. എരവട്ടൂർ സൗത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീ എഡിഎസ്, തൊഴിലുറപ്പ് മേറ്റ്, മഹിളാ അസോസിയേഷൻ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് നാരായണനും മകൻ അനുരാഗും സജീവ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ്.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ്

രണ്ടാമത്തെ മകളായ സരിത (50) മത്സരിച്ച് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയത്. കുന്നുമ്മൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കൈവേലി ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 2362 വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചത്. 2020ൽ കായക്കൊടി പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരംസമിതി ചെയർപേഴ്‌സൺ ആയിരുന്നു. യുഡിഎഫ് ഏറെക്കാലം വിജയിച്ചിരുന്ന ഒൻപതാം വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയം നേടിക്കൊണ്ടാണ് സരിത ശ്രദ്ധേയയായത്. കായക്കൊടി വാഴയ്ക്കൽ മുരളിയുടെ ഭാര്യയായ സരിത ചെറുപ്പം മുതലേ എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടനകളിലൂടെ നേതൃരംഗത്തെത്തി. സിപിഎം പട്ടർകുളങ്ങര (ഈസ്റ്റ്) ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം, മഹിളാ അസോസിയേഷൻ മേഖലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

​മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിൽ നിന്നാണ് ഇളയ മകൾ സജിത വിജയിച്ചത്. 21 വോട്ടിനാണ് അവരുടെ വിജയം. കുയ്യലത്ത് സുരേഷിന്‍റെ ഭാര്യയായ സജിതയും (46) ആദ്യമായാണ് ജനവിധി തേടിയത്. മന്തരത്തൂർ സെന്‍റർ ബ്രാഞ്ച് മുൻ സെക്രട്ടറിയായ സജിത പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്‌സണായിരുന്നു. മഹിളാ അസോസിയേഷൻ, കെഎസ്കെടിയു വില്ലേജ് കമ്മിറ്റികളിലും സജീവമാണ്.

​പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് അച്ഛന്‍റെ വഴിയിൽ പാർട്ടിപ്രവർത്തന രംഗത്തിറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അമ്മയും മൂന്നു മക്കളും ഒരേസ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം നല്ല സൗഹൃദവും സ്നേഹവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഫലം കൂടിയാണ് തങ്ങളുടെ വിജയം എന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

ആൺമക്കൾ ഇല്ലാത്തതിന്‍റെ കുറവ് പെൺമക്കളിലൂടെ മറക്കുകയാണ് അമ്മ ഓമന. ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറെയായെങ്കിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ കരുത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ കുടുംബത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുപ്രവർത്തനവും കുടുംബവും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ ഈ മക്കൾക്ക് വഴികാട്ടിയായത് കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ നായരും ഓമനയുമാണ്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുടുംബകാര്യമായ ഒരമ്മക്കും മൂന്നു പെൺ മക്കൾക്കും ഇത് ആഹ്ലാദത്തിന്‍റെ നിമിഷമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങിയ മൂന്ന് പെൺമക്കളെ ഓർത്ത് പേരാമ്പ്ര എരവട്ടൂരിലെ കിഴക്കയിൽ ഓമന അമ്മ അതിയായ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ​അച്ഛൻ കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻനായരുടെ കൈപിടിച്ച് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്കിറങ്ങിയവരാണ് ഈ മൂന്ന് മക്കളും.

സജീവ സിപിഎം പ്രവർത്തകനും പാചകക്കാരനും കലാകാരനുമായിരുന്നു കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ നായർ. നാടകം, ഡാൻസ്, ഒപ്പന, എഴുത്ത്, കരകൗശല ശില്‌പങ്ങൾ, പാചകം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ പ്രതിഫലമില്ലാതെ സേവനം ചെയ്‌തിരുന്ന വ്യക്തി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ കുട്ടികളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായി രംഗത്തിറങ്ങി. ​ഇനി ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ഊഴമാണ്, അത് ഭംഗിയായി പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്നാണ് ഇവർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത്.

