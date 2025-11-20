ETV Bharat / state

രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം കാത്ത് ആറ് സഹോദരിമാർ; മൂന്നുപേർ ഇക്കുറി മത്സര രംഗത്ത്

വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, "പോരാടുക എന്നതാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം. അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠം അതേ രീതിയിൽ നെഞ്ചേറ്റി തുടരും" എന്നായിരുന്നു സഹോദരിമാരുടെ മറുപടി

Three Sisters Battle in CPM Strongholds in Kannur
സരിതയും ചാന്ദിനിയും (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തോട് ആഴമായ കൂറുള്ള ഒരച്ഛൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് ആറു പെൺമക്കളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ. കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ മാടക്കാലിയിലുള്ള ശിവാനന്ദൻ-ശ്രീദേവി ദമ്പതികളുടെ ആറ് പെൺമക്കളാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചുവിട്ട രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുന്നത്. അച്ഛൻ ശിവാനന്ദൻ മരിച്ചിട്ട് 15 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്മരണകളാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഊർജം.

സരിത, ചാന്ദിനി, സജിനി, രജിനി, അജിത, സോണിയ എന്നിവരാണ് ആറ് സഹോദരിമാർ. അഴീക്കോട് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന ശിവാനന്ദൻ്റെ വീട്, യഥാർഥത്തിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഓഫീസായിരുന്നുവെന്ന് മക്കൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലെ സഹോദരിമാര്‍ (ETV Bharat)

മൂന്ന് സിറ്റിങ് വാർഡുകളിൽ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ

ആറ് പേരിൽ മൂന്നുപേരാണ് ഇത്തവണ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് വാർഡുകളും സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ സിറ്റിങ് വാർഡുകളാണെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡിലാണ് സരിത മാടക്കാലി മത്സരിക്കുന്നത്. അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ ചാന്ദിനിയും ജനവിധി തേടുന്നു. ചെമ്പിലോട് പഞ്ചായത്ത് ഇരുപതാം വാർഡിൽ ആണ് സജിനി മത്സരിക്കുന്നത്.

വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, "പോരാടുക എന്നതാണ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം. അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച പാഠം അതേ രീതിയിൽ നെഞ്ചേറ്റി തുടരും" എന്നാണ് സഹോദരിമാർ മറുപടി നൽകുന്നത്. ഈ വർഷം സിപിഎം സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.

THREE SISTERS CONTESTING ELECTION
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)

വീട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ്

അച്ഛൻ്റെ ഓർമകളാണ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനും ഇലക്ഷൻ ക്യാംപയിനുകളിലും ഒക്കെ അച്ഛൻ വീട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് ആക്കിയിരുന്നു. നേതാക്കളും അണികളും ഇടയ്ക്കിടെ കയറിയിറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്ന ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടാണ് തങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയതെന്ന് മക്കളും പറയുന്നു.

പഴയ കാലത്ത് പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതിയുണ്ടായിരുന്ന ഏക വീട് തങ്ങളുടേതായിരുന്നു. അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുവേണ്ടി പാട്ടു വെക്കാനും ആഘോഷിക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ചുറ്റും പടക്കം പൊട്ടിച്ച് എതിർശബ്ദമുയർത്തിയ അനുഭവവും അവർ പങ്കുവെച്ചു.

മത്സരപരിചയം കുറവല്ല

മൂന്നുപേർക്കും ഇത് ആദ്യത്തെ മത്സരമല്ല. മൂന്ന് പേരെയും ഒന്നിച്ചു കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സരിതയും ചാന്ദിനിയും ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേർന്നു. 63 വയസ്സുള്ള ചാന്ദിനി 2019ലെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഴീക്കോട് 15-ാം വാർഡിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020 മീൻകുന്ന് ഡിവിഷനിൽനിന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ചു. 2025-ല്‍ വീണ്ടും പതിനഞ്ചാം വാർഡിലേക്ക് ആണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

Three Sisters Battle in CPM Strongholds in Kannur
ചാന്ദിനി (ETV Bharat)

66 വയസ്സുള്ള സരിത 2020 -ൽ അഴിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് 18-ാം വാർഡിലാണ് മത്സരിച്ചത്. നിലവിൽ 17-ാം വാർഡിലേക്ക് ആണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 61 വയസ്സ പിന്നിട്ട സജിനി ചെമ്പിലോട് പഞ്ചായത്തിലേക്കും എടക്കാട് ബ്ലോക്കിലേക്കും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020-ല്‍ എടക്കാട് ബ്ലോക്കിലേക്കും മത്സരിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ചെമ്പിലോട് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണ് സജിനിയുടെ മത്സരം.

Three Sisters Battle in CPM Strongholds in Kannur
സരിത (ETV Bharat)

അടുത്ത തവണ ആറുപേരും

നിലവിൽ ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാൻ കഴിയാത്ത മറ്റു മൂന്നു സഹോദരിമാരെയും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് രംഗത്തിറക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് മൂത്ത സഹോദരി ചാന്ദിനി പറയുന്നു.

നിലവിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ 7 മണി വരെയാണ് പ്രചാരണം. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പലരും വീട്ടിൽ കാണുന്നത് കുറവായിരിക്കും. അതാണ് ആ സമയം ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ചകളിൽ പൂർണസമയവും പ്രചാരണത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി.

