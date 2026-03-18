കൊയിലാണ്ടിയിൽ സ്കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞു; 3 എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

നന്ദകിഷോർ, അഭയൻ, അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ 2.30നാണ് വാഹനം ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്.

അപകടത്തിൽ പെട്ട സ്കൂട്ടർ (ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 7:14 AM IST

കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടിക്കടുത്ത് കുറുവങ്ങാട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് 3 എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു. മൊടക്കല്ലൂർ മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളായ കൊല്ലം സ്വദേശി നന്ദകിഷോർ, കായംകുളം സ്വദേശി അഭയൻ, പാലക്കാട് സ്വദേശി അഭിനവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ 2.30ന് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ വൈദ്യുത പോസ്റ്റിലിടിച്ച് സമീപത്തെ ഓടയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.

അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അമിത വേഗതയിലായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് 3 പേരെയും ഉടൻ തന്നെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും 3 പേരുടെയും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.

വലിയ ആഘാതമാണ് അപകടത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറ്റത്. ഇത് സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചു തന്നെ മരണത്തിന് കാരണമായി എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചതിന് ശേഷം സ്കൂട്ടർ ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് പരിക്കിൻ്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിച്ചു. തലയ്ക്കേറ്റ ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് സൂചന. മെഡിക്കൽ പഠനത്തിനായി കോഴിക്കോട് എത്തിയ വിദ്യാർഥികളുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം നാടിനെയും സഹപാഠികളെയും വലിയ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ കോളജിലെ നിരവധി വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

സംഭവത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കും. പുലർച്ചെ സമയത്തുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഡ്രൈവർക്ക് ഉറക്കം വന്നതാണോ അതോ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും. ഇതിനായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പരിശോധനയും നടത്തും.

പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 3 മൃതദേഹങ്ങളും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. മരണവിവരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇതിനകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോളജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വലിയ ഞെട്ടലിലാണ് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും . യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

