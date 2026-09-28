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കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് തദ്ദേശ വാർഡുകളില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു; വോട്ടെണ്ണൽ 29ന്

കോട്ടയത്തെ മൂന്ന് തദ്ദേശ വാർഡുകളില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. വൈകീട്ട് ആറോടെ അവസാനിക്കും. 29ന് രാവിലെ 10നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ

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Kottayam by election polling (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 5:14 PM IST

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കോട്ടയം: കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മൂന്ന് തദ്ദേശ വാർഡുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. പാമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡ് (കുമ്പന്താനം), മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡ് (ചീരംകുളം), കോട്ടയം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് 17-ാം ഡി വിഷൻ (തൃക്കൊടിത്താനം) എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ജനപ്രതിനിധികളുടെ മരണവും വിനു ജോബിൻ്റെ എംഎല്‍എ സ്ഥാനവുമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാരണമായത്.

രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ വോട്ടെടുപ്പ് വൈകീട്ട് ആറോടെ അവസാനിക്കും. 29ന് രാവിലെ 10ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. പാമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കുമ്പന്താനം, മീനടം പഞ്ചായത്തിലെ ചീരംകുളം വാർഡുകളിലെ അംഗങ്ങളുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളായ ബാബു മാത്യു ഡാണാവുങ്കൽ, പ്രസാദ് നാരായണൻ എന്നിവരായിരുന്നു വാർഡ് അംഗങ്ങൾ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ തൃക്കൊടിത്താനം ഡിവിഷനിൽ യുഡി എഫ് അംഗം വിനു ജോബ് എംഎല്‍എ ആയി തെരഞ്ഞെടുപ്പട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഡിവിഷനിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത്.

മീനടം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് തദ്ദേശ വാർഡുകളില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)

മീനടം പഞ്ചായത്തിലെ ചീരംകുളം വാർഡിൽ അന്തരിച്ച പഞ്ചായത്തംഗം പ്രസാദ് നാരായണൻ്റെ ഭാര്യ പ്രീത പ്രസാദ് ആണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗം ചന്ദ്രു നാരായണൻ ആണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. യുവമോർച്ച അംഗം ഗൗരി ശങ്കർ ആണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു എങ്കിലും സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപ് ഹൃദയാഘാതത്തെതുടർന്നാണ് പ്രസാദിൻ്റെ വിയോഗമുണ്ടായത്. തുടർന്നാണ് മീനടം പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത്.

വി​നു ജോ​ബിൻ്റെ നിയമസഭാംഗത്വം

തൃ​ക്കൊ​ടി​ത്താ​നം ജി​ല്ലാ ഡി​വി​ഷ​ന്‍ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന വി​നു ജോ​ബ് ച​ങ്ങ​നാ​ശേ​രി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ നിയമസഭാം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. മു​ന്‍ ഡിവിഷ​ന്‍ അം​ഗം​ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന സി​പി​എ​മ്മി​ല മഞ്ജു സു​ജി​ത്തി​നെ​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വി​നു ജോ​ബ് ഈ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്.

മഞ്ജു സുജിത് ആണ് ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. യുഡിഎഫിനായി വിജയ് ജോസ് മാരേട്ടും എൻഡിഎയ്ക്കായി എ മനോജും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 38 തദ്ദേശവാര്‍ഡുകളില്‍ ആണ് ഇന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം മൂന്ന് മുന്നണികളും തമ്മിലുളള ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ ബലപരീക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.

ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി കമ്മീഷണർ

കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ഒഴികെ 12 ജില്ലകളിലെ 38 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിലായി 126 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇതിൽ 64 പേർ പുരുഷന്മാരും 62 സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവുമധികം സ്ഥാനാർഥികൾ ജനപിന്തുണ തേടുന്നത്. ഏഴ് വാർഡുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 23 സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കും. 385 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയായി. ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ അച്ചടിച്ച് വരണാധികാരികൾക്ക് കൈമാറി വോട്ടിങ് മെഷീനുകളും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു.

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