കൊല്ലത്ത് ഒട്ടോയും ബസും കുട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഓട്ടോ കൂട്ടിയിടിച്ചത് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാര് സഞ്ചരിച്ച ബസുമായി.
Published : December 11, 2025 at 10:57 AM IST
കൊല്ലം: അഞ്ചലില് ബസും ഒട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അഞ്ചല് പുനലൂര് റോഡില് മാവിള ജംഗ്ഷന് സമീപം ഇന്ന് (ഡിസംബര്11) പുലര്ച്ചെ ഒരുമണിക്കായിരുന്നു സംഭവം. ജ്യോതിലക്ഷ്മി(21) അക്ഷയ്(23) ശ്രുതി ലക്ഷ്മി(23) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ആന്ധ്രയില് നിന്നുള്ള ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച ബസും അഞ്ചലില് നിന്ന് പുനലൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോയുമാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. ചൂരക്കുളത്തെ ജ്യോതിലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടില് നിന്നും ശ്രുതിലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഓട്ടോ. ഓട്ടോഡ്രൈവര് അക്ഷയ് അപകടസ്ഥലത്ത് വച്ച് തത്ക്ഷണം മരിച്ചു.
മരിച്ച മറ്റു രണ്ടുപേരും ബന്ധുക്കളാണെന്നാണ് വിവരം. ശ്രുതിലക്ഷ്മി പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനിയും ജ്യോതി ലക്ഷ്മി ബെംഗളുരുവില് നഴ്സിങ് വിദ്യാര്ഥിയുമാണെന്നാണ് വിവരം. അഞ്ചല് പൊലീസ് എത്തി തുടര്നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടുനില്കി.
