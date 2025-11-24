വീട്ടുകാര്യത്തിന് അവധി, വോട്ടുകാര്യത്തിൽ സജീവം; ഇലക്ഷൻ ഗോദയിൽ മൂന്ന് ദമ്പതികള്
വീട്ടിലും നാട്ടിലും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ മൂന്ന് ദമ്പതികളും വോട്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത്
Published : November 24, 2025 at 5:27 PM IST
കാസർകോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആരവം കൊടുമ്പിരികൊള്ളുമ്പോൾ, കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ദമ്പതിമാർ ഒരേസമയം മത്സരരംഗത്തിറങ്ങി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. വീടിൻ്റെ ചുമതലകൾ തല്ക്കാാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച്, തൃക്കരിപ്പൂർ, കുണ്ടംകുഴി, കുമ്പള എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഈ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്.
വലിയപറമ്പ് ഇടയിലക്കാട്ടെ പാവൂർ വീട്ടിൽ കരുണാകരനും ഭാര്യ പനക്കീൽ പദ്മിനിയും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളായാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇരുവരുടെയും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരമാണിത്. കരുണാകരൻ വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് പട്ടേൽ കടപ്പുറത്ത് നിന്നും പദ്മിനി വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് കന്നുവീട് കടപ്പുറത്ത് നിന്നുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കരുണാകരൻ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വലിയപറമ്പ് ഡിവിഷൻ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു. പദ്മിനി വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയും. ബിജെപി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ കരുണാകരനും പദ്മിനിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് വോട്ടു തേടുന്നത്. രാവിലെ ഒരുമിച്ചിറങ്ങി രാത്രി വൈകുംവരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഇവർ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.
കുണ്ടംകുഴിയിലെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ഭാര്യ സൗമ്യയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും കൈപ്പത്തി അടയാളത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കും സൗമ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ബേഡടുക പഞ്ചായത്ത് 18 നമ്പർ വാർഡിൽ ആണ് കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ ജനവിധി തേടുന്നത്. കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൊളത്തൂർ ഡിവിഷനിൽ ആണ് സൗമ്യ മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ ദമ്പതിമാർ, തങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അൻവർ ആരിക്കാടിയും ഭാര്യ റൂഖിയ അൻവറും എസ്ഡിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളാണ്. ഇത്തവണ ഭാര്യയ്ക്ക് അവസരം നൽകാനായി അൻവർ സ്വന്തം സിറ്റിങ് സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് ഇവിടെത്തെ സവിശേഷത. വനിതാ സംവരണമാണ് ഇത്തവണ വാർഡ്. അൻവർ മത്സരിക്കുന്നത് ഇരുപതാം വാർഡ് ആയ ബദ്രിയയിൽ ആണ്.
