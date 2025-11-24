ETV Bharat / state

വീട്ടുകാര്യത്തിന് അവധി, വോട്ടുകാര്യത്തിൽ സജീവം; ഇലക്ഷൻ ഗോദയിൽ മൂന്ന് ദമ്പതികള്‍

വീട്ടിലും നാട്ടിലും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ മൂന്ന് ദമ്പതികളും വോട്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത്

THREE COUPLES IN POLL FRAY
കരുണാകരന്‍, പദ്മിനി, റൂഖിയ അൻവര്‍, അൻവർ ആരിക്കാടി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 24, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആരവം കൊടുമ്പിരികൊള്ളുമ്പോൾ, കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ദമ്പതിമാർ ഒരേസമയം മത്സരരംഗത്തിറങ്ങി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. വീടിൻ്റെ ചുമതലകൾ തല്‍ക്കാാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച്, തൃക്കരിപ്പൂർ, കുണ്ടംകുഴി, കുമ്പള എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഈ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്.

വലിയപറമ്പ് ഇടയിലക്കാട്ടെ പാവൂർ വീട്ടിൽ കരുണാകരനും ഭാര്യ പനക്കീൽ പദ്മിനിയും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളായാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇരുവരുടെയും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരമാണിത്. കരുണാകരൻ വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് പട്ടേൽ കടപ്പുറത്ത് നിന്നും പദ്മിനി വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് കന്നുവീട് കടപ്പുറത്ത് നിന്നുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കരുണാകരൻ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വലിയപറമ്പ് ഡിവിഷൻ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു. പദ്മിനി വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയും. ബിജെപി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ കരുണാകരനും പദ്മിനിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് വോട്ടു തേടുന്നത്. രാവിലെ ഒരുമിച്ചിറങ്ങി രാത്രി വൈകുംവരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഇവർ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

കുണ്ടംകുഴിയിലെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ഭാര്യ സൗമ്യയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും കൈപ്പത്തി അടയാളത്തിൽ ജനവിധി തേടുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കും സൗമ്യ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിലേക്കുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ബേഡടുക പഞ്ചായത്ത് 18 നമ്പർ വാർഡിൽ ആണ് കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ ജനവിധി തേടുന്നത്. കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് കൊളത്തൂർ ഡിവിഷനിൽ ആണ് സൗമ്യ മത്സരിക്കുന്നത്. ഈ ദമ്പതിമാർ, തങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അൻവർ ആരിക്കാടിയും ഭാര്യ റൂഖിയ അൻവറും എസ്‌ഡിപിഐ സ്ഥാനാർഥികളാണ്. ഇത്തവണ ഭാര്യയ്ക്ക് അവസരം നൽകാനായി അൻവർ സ്വന്തം സിറ്റിങ് സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് ഇവിടെത്തെ സവിശേഷത. വനിതാ സംവരണമാണ് ഇത്തവണ വാർഡ്. അൻവർ മത്സരിക്കുന്നത് ഇരുപതാം വാർഡ് ആയ ബദ്രിയയിൽ ആണ്.

വീട്ടിലും നാട്ടിലും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഈ മൂന്ന് ദമ്പതികളും വോട്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഫലം വരുമ്പോൾ, ഇവരിൽ എത്രപേർ ജനപ്രതിനിധികളായി എത്തുമെന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് കാസർകോട് ജില്ല.

Also Read: റോഡിലെ കുഴി 48 മണിക്കൂറിൽ അടക്കും; പേപ്പട്ടികളെ കൊല്ലും: 'ഗ്രാമസ്വരാജ്' പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി യുഡിഎഫ്

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ELECTION 2025
THREE COUPLES GO TO POLLS
KASARAGOD
THREE COUPLES IN POLL FRAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.