ചിക്കൻ കഴുകുന്നത് ക്ലോസെറ്റിനു മുകളിൽവച്ച്; ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ശുചിമുറിയില്‍, പത്തനംതിട്ടയിൽ മൂന്ന് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു

വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്ഷണം സൂക്ഷിച്ചു. നടപടിയെടുത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ മൂന്ന് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 8:46 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ നടത്തുന്ന മൂന്ന് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. ശുചിമുറിയില്‍ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചിക്കൻ ക്ലോസെറ്റിനു മുകളിൽവച്ചു കഴുകുകയും ചെയ്‌തതുള്‍പ്പെടെയുള്ള വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തികൾക്കാണ് ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടിച്ചത്. പന്തളം നഗരസഭ പരിധിയിൽ പന്തളം കടയ്ക്കാട്ടാണ് സംഭവം.

ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്‌ചക കണ്ടത്. ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ ശുചിമുറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പാകം ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ ഇവർ കഴുകുന്നത് ക്ലോസറ്റിന് മുകളില്‍ വച്ചാണെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇതിനു പുറമെ ഹോട്ടലും പരിസരവും വൃത്തിഹീനമാണെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി.

പഴകിയ ചിക്കൻ ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ താമസ സ്ഥലത്തോടനുബന്ധിച്ചു ലൈസെൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. ബംഗാള്‍ സ്വദേശികളായ താജ്‌മിർ ഖാത്തുൻ, എസ് കെ സുകുമാർ, ഡെലുവർ ഹുസൈൻ എന്നിവരാണ് ഹോട്ടല്‍ നടത്തിയിരുന്നത്. ഹോട്ടലിലും പരിസരത്തും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം മൂന്ന് കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് എതിരെയും വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് എടുത്തു. പന്തളം കുരമ്പാല ഫർഹാന മൻസിലിൽ അൻവർ, പന്തളം തോന്നല്ലൂർ പാത്തു കണ്ടത്തിൽ സാബു, പന്തളം തോന്നല്ലൂർ ഫാത്തിമ മൻസിലിൽ ഷാഫി എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആണ് പരിശോധന നടന്നത്. കെട്ടിടം ഉടമകളുടെ ബിനാമികളാണ് ഹോട്ടലിലെ തൊഴിലാളികള്‍ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഒന്നര ആഴ്‌ച മുൻപ് ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗവും പരിശോധന നടത്തി പൂട്ടിയ ഹോട്ടലുകളാണ് അനധികൃതമായി വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.

സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് നൂറുകണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ തിങ്ങി പാർക്കുന്നത്. ഈ കെട്ടിടങ്ങളിലെ ശുചിമുറി മാലിന്യമുൾപ്പെടെ സമീപമുള്ള തോട്ടിലേക്കും നീർ നിലങ്ങളിലേക്കും ഒഴുക്കിവിടുന്നതായും കണ്ടെത്തി. ഹെൽത്ത്‌ ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ റസിയാ ബീഗം, എച്ച് എസ് സോൻ സുന്ദർ, പി എച്ച് ഐ സുജിത എസ് പിള്ള, ജെ എച്ച് ഐ സജിത്ത്, അമൽ പി നായർ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത്‌ സെൻ്റർ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. ഹരികുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധനകൾ നടന്നത്.

