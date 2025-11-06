ETV Bharat / state

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ പാത്തി; തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ സാധാരണ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം

HEAVY RAIN EXPECTED IN SOUTH KERALA
മഴ (ഫയല്‍ ചിത്രം) (ETV Bharat)
കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ന്യൂനമർദ പാത്തി രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ സാധാരണ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. നവംബർ 8, 9, 10 തീയതികളിലാണ് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

എട്ടിന് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും 9 നു പത്തനം തിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും 10 ന് ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലുമാണ് മഞ്ഞ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത്. ബാക്കി ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 12 ന് ശേഷം മഴ കുറയുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിഗമനം. ന്യൂന മർദ സാധ്യതകൾ ഒന്നും നിലവിൽ ഇല്ലെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

മഴ മാറി നിന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ തണുപ്പും പകൽ ചൂടുമാണ് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ. കാർമേഘങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ താപനില കുറയും. എന്നാൽ മഴ പെയ്താൽ തണുപ്പ് കുറയുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. തുലാവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഉണ്ടായ ന്യൂനമർദങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റും തുലാവർഷ കാറ്റിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു. അതിനാൽ തുലാവർഷം തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ വ്യക്തതയില്ല.


കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ റഡാറുകൾ

കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തവും സൂക്ഷ്മവുമായ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഐഎംഡിയുടെ (ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്) കീഴിൽ കേരളത്തിൽ പുതുതായി രണ്ട് റഡാറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ ഒരു റഡാറിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു. ഇത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടെ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രണ്ടാമത്തെ റഡാർ കൊല്ലത്താകും സ്ഥാപിക്കുക. ഇതിനായുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ ആരംഭിച്ചു.

നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ എസ് ആർ യുടെ റഡാർ വിക്രം സരാഭായിലും കൊച്ചിയിലെ റഡാറിലുമാണ് കേരളത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. 250 കിലേ‍ാമീറ്റർ നിരീക്ഷണ പരിധിയുള്ള റഡാർ (സി ബാൻഡ്) ആണ് കെ‍ാല്ലത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മിഷൻ മേ‍ാസം പദ്ധതിയിലാണ് റഡാറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കെ‍ാങ്കൺ മേഖലയും വടക്കേ മലബാറും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന റഡാറിൻ്റെ നിർമാണം മംഗളൂരുവിൽ പൂർത്തിയായി. ഇതിൽ നിന്ന് ഉടൻ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ റഡാറുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

