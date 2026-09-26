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കൂറ്റൻ മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി കറിവച്ചു കഴിച്ച സംഭവം നിസാരമല്ല; മൂന്ന് പേരുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പുമായി തൃശൂര്‍ ഡിഎഫ്‌ഒ

വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഒന്നാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അതീവ സംരക്ഷണ പ്രാധാന്യമുള്ള ജീവിയാണ് മലമ്പാമ്പ് എന്നും ഇതിനെ കൊല്ലുന്നതും ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുന്നതും ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്

Python cooked and eaten Thrissur Three arrested for eating python Thrissur DFO on wildlife protection Kerala forest department
അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍, മലമ്പാമ്പിൻ്റെ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat, Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 1:15 PM IST

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തൃശൂർ: നാടിനെ കൗതുകത്തിലും അതേസമയം ഞെട്ടലിലുമാഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിൽ, കൂറ്റൻ മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി കറിവെച്ചു കഴിച്ച മൂന്ന് യുവാക്കൾ വനപാലകരുടെ പിടിയില്‍. തൃശൂർ മാന്ദാമംഗലം ചെറുകുന്ന് പ്രദേശത്താണ് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം വൻ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഈ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ ചെറുകുന്ന് സ്വദേശികളായ ജിൻസൺ ജോസ് (36), ജിഷ്ണു (30), വിവേക് (30) എന്നിവരെ വനംവകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിന് പകരം കറിപ്പാത്രത്തിലേക്ക്!

Python cooked and eaten Thrissur Three arrested for eating python Thrissur DFO on wildlife protection Kerala forest department
അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയാണ് പ്രതികളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് വച്ച് കൂറ്റൻ മലമ്പാമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി ജനവാസ മേഖലകളിൽ പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ വനംവകുപ്പിനെയോ ലൈസൻസുള്ള പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരെയോ വിവരമറിയിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ യുവാക്കൾ അതിന് മുതിർന്നില്ല. അവർ പാമ്പിനെ സാഹസികമായി ജീവനോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അതിനെ വെട്ടി കഷ്ണങ്ങളാക്കി കറിവെക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

രഹസ്യ വിവരത്തിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ മിന്നൽ വേട്ട

PYTHON COOKED AND EATEN THRISSUR THREE ARRESTED FOR EATING PYTHON THRISSUR DFO ON WILDLIFE PROTECTION KERALA FOREST DEPARTMENT
Representative Image (Getty)

യുവാക്കൾ പാമ്പിനെ കറിവെച്ചു കഴിച്ച വിവരം രഹസ്യമായി അറിഞ്ഞ മാന്ദാമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എം. ഷാജഹാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വനപാലക സംഘം പ്രദേശത്ത് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുറ്റകൃത്യം തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ വനംവകുപ്പ് കണ്ടെടുത്തു. തുടർന്നാണ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും വനപാലകർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

വനനിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയ പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിയമം കൈയിലെടുത്ത് വന്യജീവികളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്നും വനംവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡിഎഫ്‌ഒ

വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഒന്നാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അതീവ സംരക്ഷണ പ്രാധാന്യമുള്ള ജീവിയാണ് മലമ്പാമ്പ് എന്നും ഇതിനെ കൊല്ലുന്നതും ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുന്നതും ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാണെന്നും തൃശൂർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ജയകൃഷ്ണൻ കെ.ജി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷമില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നായ മലമ്പാമ്പുകൾ പ്രകൃതിയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. മലമ്പാമ്പുകൾക്ക് വിഷമില്ല. പകൽ സമയങ്ങളിൽ മരപ്പൊത്തുകളിലോ പാറയിടുക്കുകളിലോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവ രാത്രിയിലാണ് ഇരതേടാനിറങ്ങുന്നത്. കാടുകളിലെയും കൃഷിയിടങ്ങളിലെയും എലികൾ, പെരുച്ചാഴികൾ, കാട്ടുപന്നികൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണം അമിതമായി പെരുകാതെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നത് മലമ്പാമ്പുകളാണെന്നും ജയകൃഷ്‌ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

ശിക്ഷ എന്ത്?

ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം (1972) ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിഗണനയും സുരക്ഷയും നൽകിയിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ പട്ടികയിലാണ് (ഷെഡ്യൂള്‍ ഒന്ന്) മലമ്പാമ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കടുവ, സിംഹം എന്നിവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ നിയമ പരിരക്ഷ മലമ്പാമ്പുകൾക്കുമുണ്ടെന്നും തൃശൂർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ജയകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

അതിനാൽ, മലമ്പാമ്പിനെ കൊല്ലുകയോ, പിടികൂടുകയോ, പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റമാണ്. കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷം മുതൽ 7 വർഷം വരെ കഠിനതടവ് ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം. തടവുശിക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം കുറഞ്ഞത് 25,000 രൂപ മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെ പിഴയും ഈടാക്കാൻ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചിലയാളുകള്‍ കുഷ്‌ഠ രോഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മാറുമെന്ന തരത്തില്‍ പാമ്പിനെ കറിവച്ച് കഴിക്കാറുണ്ടെന്നും, എന്നാല്‍ ഇത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

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TAGGED:

PYTHON COOKED AND EATEN THRISSUR
THREE ARRESTED FOR EATING PYTHON
THRISSUR DFO ON WILDLIFE PROTECTION
KERALA FOREST DEPARTMENT
THRISSUR PYTHON CASE

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