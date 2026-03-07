ഇറാനിയൻ കപ്പലിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമം; റിപ്പബ്ലിക് ടിവി റിപ്പോർട്ടർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ
കൊച്ചിയിൽ നങ്കൂരമിട്ട ഇറാനിയൻ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐആർഐഎസ് ലാവൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായി. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഭാഗം കർശന മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Published : March 7, 2026 at 5:58 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന ഇറാനിയൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐആർഐഎസ് ലാവൻ്റെ (IRIS Lavan) ദൃശ്യങ്ങൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് പേരെ കൊച്ചി ഹാർബർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ തിരുവനന്തപുരം റിപ്പോർട്ടർ ശങ്കർ, ക്യാമറമാൻ മണി, ഡ്രൈവർ വിജയകുമാർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ കപ്പലിന് സമീപത്തേക്ക് ബോട്ടിലെത്തി ഇവർ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെ ഉടൻ തടയുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഹാർബർ പൊലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസ്
സംഭവത്തിൽ കൊച്ചി ഡിസിപി അശ്വതി ജി ജി കർശന സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരള തീരത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന വിദേശ കപ്പലുകളുടെയോ മറ്റ് സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള കപ്പലുകളുടെയോ ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ പകർത്താൻ പാടുള്ളതല്ലെന്ന് ഡിസിപി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണം. ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ, സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡിസിപി അറിയിച്ചു.
ഇറാനിയൻ കപ്പൽ കൊച്ചിയിൽ
ഇറാനിയൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പലായ ഐആർഐഎസ് ലാവൻ സാങ്കേതിക തകരാറുകളെത്തുടർന്നാണ് കൊച്ചി തീരത്ത് അടിയന്തരമായി നങ്കൂരമിട്ടത്. പ്രതിരോധ സേനാ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നടന്ന ഐആർഐഎസ് ദേന (IRIS DENA) അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം നടന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ച് കപ്പലിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ ഡോക്കിങ് അനുവദിക്കണമെന്ന് അടിയന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സമുദ്ര സുരക്ഷയും നയതന്ത്രപരമായ മുൻഗണനകളും പരിഗണിച്ച് മാർച്ച് ഒന്നിന് തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ അഭ്യർഥനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. തുടർന്ന് മാർച്ച് 4-ന് ഐആർഐഎസ് ലാവൻ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് സുരക്ഷിതമായി അടുത്തു.
നിലവിൽ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 183 ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ കൊച്ചിയിലെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങളിലുമാണ് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ മറ്റൊരു കപ്പലായ ഐആർഐഎസ് ദേന ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തിന് സമീപം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഐആർഐഎസ് ലാവനും സമാനമായ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. കപ്പലിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവകരമാണെന്ന പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ്.
കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായവും മറ്റ് താമസ സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നൽകുന്നത്. സമുദ്ര മേഖലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യ ഈ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കപ്പലിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സംബന്ധിച്ചും ജീവനക്കാരുടെ മടക്കയാത്ര സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഐആർഐഎസ് ലാവൻ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത് സംബന്ധിച്ചും ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷണം നടത്തിവരികയാണ്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ കപ്പൽ ജീവനക്കാർ നിലവിൽ നാവികസേനാ കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദമില്ല. അയൽരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സമുദ്ര സുരക്ഷാ ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തരമൊരു അടിയന്തര സഹായം ഇറാനിയൻ കപ്പലിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
