ഇടുക്കി തൊടുപുഴ ടൗണിൽ തട്ടുകടയുടെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയ മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി
കടയുടമ പെരുമ്പളളിച്ചിറ സ്വദേശി സിജോ, ഇയാളുടെ കടയിലെ ജീവനക്കാരായ ആഷിക്, യാസിൻ എന്നിവരാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിൻ്റെ പിടിയിലായത്
Published : October 22, 2026 at 8:41 AM IST
ഇടുക്കി: തൊടുപുഴ ടൗണിൽ തട്ടുകടയുടെ മറവിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയ മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. കടയുടമ പെരുമ്പളളിച്ചിറ സ്വദേശി സിജോ, ഇയാളുടെ കടയിലെ ജീവനക്കാരായ ആഷിക്, യാസിൻ എന്നിവരാണ് ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
തൊടുപുഴ ഗവ. റസ്റ്റ്ഹൗസിന് സമീപമുളള സിജോയുടെ കട കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു കഞ്ചാവ് വിൽപന. സിജോയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നരക്കിലോ കഞ്ചാവ്, ചില്ലറ വിൽപനയ്ക്ക് പൊതിയാനുപയോഗിക്കുന്ന 130 കവറുകൾ, സിഗരറ്റ് രൂപത്തിൽ വലിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഐ . സി. ഡി പേപ്പർ എന്നിവ തൊടുപുഴ പൊലീസും ഡാൻസാഫും ചേർന്ന് കണ്ടെടുത്തു. കഞ്ചാവ് വിൽപനയ്ക്കായി കൈമാറികിട്ടിയ 29000 രൂപയും സിജോയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇയാളുടെ കട കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരവധി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുൾപ്പെടെ കഞ്ചാവ് വിറ്റെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. പിടിയിലായ ആഷിക് നേരത്തെ വിവിധ കേസുകളിൽ പൊലീസിൻ്റെ നോട്ടപ്പുളളിയാണ് . ആഷികാണ് സിജോയ്ക്ക് കഞ്ചാവെത്തിച്ച് നൽകുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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