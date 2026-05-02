കണ്ണീർക്കയത്തിൽ ഇടുക്കി പൂപ്പാറ; 29 കുടംബങ്ങൾ പെരുവഴിയിലേക്ക്, ആശങ്കയിൽ പ്രദേശവാസികള്
പന്നിയാർ പുഴയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന 29 ഓളം കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കൈയേറി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നിലവിലെ നടപടികൾ.
Published : May 2, 2026 at 7:48 PM IST
ഇടുക്കി: കണ്ണീർക്കയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പൂപ്പാറയിലെ നിവാസികൾ. ഏത് സമയത്തും സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ നിന്നും അധികാരികൾ തങ്ങളെ ഇറക്കി വിട്ടേക്കാം. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ ഉഴലുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ. പന്നിയാർ പുഴയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന 29 ഓളം കുടുംബങ്ങളെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിനകം വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കാട്ടി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്തിനാണ് കുടിയിറക്കുന്നത്?
പന്നിയാർ പുഴയുടെ തീരത്ത് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കൈയേറി നിർമ്മിച്ച 88 കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നിലവിലെ നടപടികൾ. നേരത്തെ ഇതേ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് മേഖലയിലെ നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അധികൃതർ പൂട്ടി സീൽ ചെയ്തിരുന്നു.
വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വീട് വിട്ട് പോവാൻ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇപ്പോൾ അന്തിമ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും കിടപ്പുരോഗികളും തെരുവിലേക്ക്
അധികൃതരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ നീക്കം പൂപ്പാറ നിവാസികളെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളും കിടപ്പുരോഗികളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കൂലിവേല ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. സുമനസുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പലരും ഈ വീടുകൾ പണിതത്. ഇതിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിട്ടാൽ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് നാട്ടുകാർ
മതിയായ പുനരധിവാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ തങ്ങളെ കുടിയിറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. അധികൃതർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ റോഡിൽ പായ വിരിച്ചു കിടന്നു പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 66 കടകൾ അടക്കമുള്ള സ്താപനങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നതിനി വേണ്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചു. അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് 29 ഓളം കൂടുംബങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ ഒരിക്കലും കുടിയോഴുപ്പിക്കല്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് കടകൾ അടച്ച് പൂട്ടാൻ വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകിയിരുന്നതെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ ലിജു വർഗീസ് പറഞ്ഞു.
പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 24 മണിക്കൂറ് കൊണ്ട് ഇവർ ഒഴിഞ്ഞ് പോകണമെന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻ്റ് ഭുമിയോ ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗമോ ഇല്ല. അതാത് ദിവസം കൂലി പണി ചെയ്ത് ജീവിതം പുലർത്തുന്നവരാണ്. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരിൽ 2 പേർ കാൻസർ രോഗികളാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ബുൾഡോസർ രാജ് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്നും. നീതിപീഠത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളതെന്നും വർഗീസ് വ്യക്തമാക്കി.
പൊളിക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് പൂപ്പാറ പ്രദേശവാസികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ അന്ത്യശാസനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയിറക്ക് നടപടികളിലൊന്നിനാണോ ഇടുക്കി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ.
