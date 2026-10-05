"അവൻ ഞങ്ങളുടെ മകനായിരുന്നു", മനുഷ്യനെ വെല്ലുന്ന ആത്മബന്ധം; ഓർമകളിൽ ആ 'ചങ്ങലകളില്ലാത്ത സ്നേഹം'
"ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് പോയി, എനിക്ക് പകരം ഞാൻ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന പല്ലാട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരുടെയും കണ്ണുനിറയ്ക്കുന്നതാണ്
Published : October 5, 2026 at 4:55 PM IST
കോട്ടയം: ഭയവും ചങ്ങലകളുമല്ല, സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധമെന്ന് തെളിയിച്ച ആനയായിരുന്നു ബ്രഹ്മദത്തൻ. വീട്ടുമുറ്റത്ത് അഴിച്ചുവിട്ടാൽ പോലും യാതൊരു ഉപദ്രവവുമില്ലാതെ, തറവാട്ടിലെ അമ്മ കമലമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി തുമ്പിക്കൈ നീട്ടി സ്നേഹം വാങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ സ്വഭാവം ഏറെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു. അവൻ്റെ വിയോഗം താങ്ങാനാവാതെ, "ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് പോയി, നിനക്ക് പകരം ഞാൻ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന പല്ലാട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരുടെയും കണ്ണുനിറയ്ക്കുന്നതാണ്.
"കഴിഞ്ഞ 16 വർഷമായി അവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ അവനെ ഒരു മൃഗമായി കണ്ടിട്ടില്ല, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകനായിരുന്നു അവൻ. ചങ്ങലകളില്ലാതെ പോലും ഈ പറമ്പിലും മുറ്റത്തും ഓടിനടക്കുന്ന അത്രയും ശാന്തനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി. ദൂരദേശങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് കഴിഞ്ഞ് ലോറിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ അവൻ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക ഞങ്ങളുടെ അമ്മ കമലമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അമ്മയെ തൊട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ശേഷമേ അവൻ മറ്റെന്തും ചെയ്യൂ. ഈന്തപ്പഴമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം. അമ്മയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നത് അവനൊരു നിർബന്ധമായിരുന്നു. ആ സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരൊറ്റ മിന്നലിൽ ഇല്ലാതായത്..." ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ വേർപാടിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥരായ രാജേഷും സഹോദരൻ സതീഷും പങ്കുവച്ച വാക്കുകളാണിത്. ഈ പ്രതികരണം ഏതൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെും കണ്ണുനിറച്ചു.
ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ വിയോഗവാർത്തയറിഞ്ഞ് പുലർച്ചെ മുതൽ മേലമ്പാറയിലെ പല്ലാട്ട് തറവാട്ടിലേക്ക് വൻ ജനപ്രവാഹമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സിനിമാ താരം മീനാക്ഷി അനൂപ് ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖരും, നൂറുകണക്കിന് ആനപ്രേമികളും നാട്ടുകാരും തങ്ങളുടെ പ്രിയ ഗജവീരനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാനും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനുമായി ഒഴുകിയെത്തി. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഭൗതികശരീരം പല്ലാട്ട് തറവാട്ടുപറമ്പിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കും.
ചങ്ങലകളില്ലാത്ത സ്നേഹം; വിതുമ്പി പല്ലാട്ട് കുടുംബം
മറ്റ് ആനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അങ്ങേയറ്റം ശാന്തസ്വഭാവിയായിരുന്നു ബ്രഹ്മദത്തൻ. പല്ലാട്ട് കുടുംബത്തിന് അവൻ വെറുമൊരു ആനയായിരുന്നില്ല, സ്വന്തം മകനായിരുന്നു. ചങ്ങലകളില്ലാതെ വീട്ടുപറമ്പിലൂടെ ഓടിനടന്നിരുന്ന സ്നേഹരൂപം. ഉത്സവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ വീട്ടിലെ അമ്മ കമലംമയെ കണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ പതിവായിരുന്നുവെന്ന് ഉടമസ്ഥരായ രാജേഷും സതീഷും കണ്ണീരോടെ ഓർക്കുന്നു.
ഒരിക്കൽ വാടാനപ്പള്ളി ഉത്സവത്തിനിടയിൽ മറ്റൊരു ആന ഇടഞ്ഞ് പാപ്പാൻ ഓമനച്ചേട്ടനെ (ദാമോദരൻ നായർ) കുത്താൻ ആഞ്ഞപ്പോൾ, സ്വന്തം തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അത് തടഞ്ഞുനിർത്തി പാപ്പാൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ചരിത്രവും ബ്രഹ്മദത്തനുണ്ട്.
പാപ്പാനോട് കാട്ടിയ ആ അപൂർവ്വ സ്നേഹം; കണ്ണീരോർമ്മയായി 'യാത്രാമൊഴി'
ആനപ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ ബ്രഹ്മദത്തൻ എന്നും ഒരു വികാരമാണ്. ദീർഘകാലം അവൻ്റെ ഒന്നാം പാപ്പാനായിരുന്ന ളാക്കാട്ടൂർ കുന്നക്കാട്ട് ദാമോദരൻ നായരുമായി (ഓമനച്ചേട്ടൻ) ബ്രഹ്മദത്തനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ആനകേരളത്തിൽ പ്രശസ്തമാണ്. 2003-ൽ വാടാനപ്പള്ളി ഉത്സവത്തിനിടയിൽ ദാമോദരൻ നായരെ ആക്രമിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ മറ്റൊരു ആനയെ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ച് കുത്തിമാറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ ബ്രഹ്മദത്തനായിരുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാൻസർ ബാധിതനായി ഓമനച്ചേട്ടൻ മരിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് അരികിലേക്ക് ബ്രഹ്മദത്തനെ എത്തിച്ചിരുന്നു. അന്ന് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാപ്പാൻ്റെ ഭൗതികശരീരത്തിൽ തുമ്പിക്കൈ തൊട്ട് വണങ്ങി, കണ്ണീരൊഴുക്കി അവൻ നൽകിയ യാത്രാമൊഴി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ലോകമെമ്പടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയം നനച്ച കാഴ്ചയായിരുന്നു.
പൂരപ്പറമ്പുകളിലെ സായിപ്പ് വിടവാങ്ങി
അരുണാചൽ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് താപ്പാനയായി പരിശീലനം നേടി 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ബ്രഹ്മദത്തൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. ചന്ദനനിറമുള്ള മദഗിരിയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആനപ്രേമികൾ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ 'സായിപ്പ്' എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. 298 സെൻ്റീമീറ്റർ ഉയരവും ഒത്ത ലക്ഷണങ്ങളുമുള്ള ബ്രഹ്മദത്തൻ തൃശൂർ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവിലമ്മയുടെ രാത്രിതിടമ്പ് ഏറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റുമാനൂർ, തിരുനക്കര, വൈക്കം തുടങ്ങിയ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു.
"ഈരാറ്റുപേട്ടുകാർക്ക് ബ്രഹ്മദത്തൻ വെറുമൊരു ആനയായിരുന്നില്ല, ഈ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായിരുന്നു. പല്ലാട്ട് തറവാട്ടു മുറ്റത്ത് അവൻ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പോലും പേടിയില്ലാതെ അടുത്തു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സൗമ്യനായ ഒരു ജീവനായിരുന്നു അവൻ. പ്രകൃതി ഇത്രയും ക്രൂരമായി അവനെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് കരുതിയില്ല." -നാട്ടുകാര് പ്രതികരിച്ചു.
"വരുന്ന ഉത്സവ സീസണിലേക്ക് പല പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തിടമ്പേറ്റാൻ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പേരുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തൻ. അവൻ പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് ലോറി കയറി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ആരവം ഇനി ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ വലിയ വിഷമം തോന്നുന്നു. പൂരങ്ങളുടെ പ്രൗഢി തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ വേർപാടിലൂടെ നഷ്ടമായത്," ഉത്സവക്കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പ്രതികരിച്ചു.
"യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ റീലുകൾ കാണാത്ത ആനപ്രേമികൾ കാണില്ല. അവൻ്റെ ആ ചന്ദന നിറമുള്ള മസ്തകവും തലയെടുപ്പും കാണാൻ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു. പാപ്പാൻ ഓമനച്ചേട്ടനോട് അവൻ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ കണ്ണുനിറയ്ക്കുന്നതാണ്. ആനകേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രണയകഥയായിരുന്നു അത്. ഇനി ആ ഓർമ്മകൾ മാത്രം ബാക്കി" സോഷ്യല് മീഡിയയിലും ആനപ്രേമികള് പ്രതികരിച്ചു.
"ആനകളിൽ രാജനായിരുന്നു അവൻ, ഗാംഭീര്യവും ശാന്തതയും ഒത്തിണങ്ങിയ മറ്റൊരു കൊമ്പനെ ഇനി പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല" - ഒരു വിങ്ങലോടെ ആനപ്രേമികൾ പറയുന്നു. മസ്തകം കുനിച്ചു പിടിച്ച്, തലയെടുപ്പോടെ പൂരപ്പറമ്പുകളെ ഉത്സവലഹരിയിലാഴ്ത്തിയ ആ ഗജവീരൻ ഇനി ആനപ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മായാത്ത ഓർമ്മത്തിടമ്പായി ജീവിക്കും.
Also Read: പൂരപ്പറമ്പുകളെ ഈറനണിയിച്ച് ആ വിടവാങ്ങൽ; ആനപ്രേമികളുടെ പ്രിയ കൊമ്പൻ ബ്രഹ്മദത്തൻ ഓർമ്മയായി