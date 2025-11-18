ജനപ്രതിനിധിക്ക് വേണ്ടത് ജനപക്ഷ നിലപാട്; വെറും കത്തെഴുതിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ
Published : November 18, 2025 at 4:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: ജനപ്രതിനിധികൾ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കപ്പുറം ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കോഴിക്കോട് മുൻ മേയറും നിലവിൽ എംഎൽഎയുമായ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ. വികസനം നടക്കണമെങ്കിൽ ശരിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കണം. കേവലം കത്തെഴുതി നൽകിയതുകൊണ്ട് പദ്ധതികൾ ഫലവത്താകില്ലെന്നും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ വികസനം യാഥാർഥ്യമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വികസനം ഫലവത്താകാൻ ജനപ്രതിനിധി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം
ഒരു പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകണമെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം. ഓരോ വിഷയങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പുരോഗതി വിലയിരുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫലവത്താകൂ. വെറും കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് എന്തിനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടാകുമായിരുന്നോ? അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങളും പദ്ധതി വിഹിതവും നൽകിയതോടെയാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടായത്. ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് വലിയ തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായിരുന്ന സമയത്തെ പരിചയമാണ് മേയർ കസേരയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തുണയായതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.
"കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കോർപ്പറേഷൻ 100% ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അന്ന് കോഴിക്കോടിനായിരുന്നു. അതിന് സ്വരാജ് ട്രോഫിയും ലഭിച്ചു. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നു," രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ മേയറായി ഇരുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ടിൻ്റെ കുറവ് കാരണം അത്രത്തോളം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും 38,000-ത്തോളം തെരുവിളക്കുകൾ ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാതെ നടപ്പിലാക്കിയത് നഗരത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി മാറി. പിണറായി സർക്കാർ വന്നതിൻ്റെ ഫലമായി റോഡ് വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നഗരത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാർക്കിങ്, മാലിന്യം; കോഴിക്കോടിൻ്റെ യാഥാർഥ്യം
നഗരം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു. വാഹനപ്പെരുപ്പത്തിൽ കേരളം വളരെ മുന്നിലാണ്. ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു പാർക്കിങ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ ഇല്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. താൻ മേയറായ സമയത്ത് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തോട് ചേർന്ന് 600 കാറുകൾക്കും മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറിൽ 300 കാറുകൾക്കും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ചെറിയ കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് അത് മുടങ്ങി. ആയിരത്തോളം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ട് ആണെങ്കിലും അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കടമ. എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിക്ക് അടുത്ത് ഒരു അത്യാധുനിക പാർക്കിങ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ കോഴിക്കോട് വലിയ രീതിയിൽ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഞെളിയൻ പറമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ ദയനീയമാണ്. തൻ്റെ കാലത്ത് അടക്കം പല കമ്പനികളും ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും ലാഭമാണ് നോക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ ബിപിസിഎൽ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും ശാശ്വത പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും, അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം അടുത്ത ഭരണസമിതി ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ആരോപണങ്ങളെ പാടേ തള്ളിക്കളയരുത്
ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാതൽ യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണെന്ന് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു. "പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അല്ലാതെ ആരോപണങ്ങളെ പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് 'അത് ശരിയല്ല' എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിതപ്പുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ചേർന്നതല്ല."
മാത്രമല്ല, വികസനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്ന് തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. "തോക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല; ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ കഴിയൂ; വെടിവെച്ചാൽ എല്ലാം തീർന്നില്ലേ" അതുപോലെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ; അത് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോയാൽ കൈവിട്ടു പോകും.
ഇനി പുതുമുഖങ്ങൾ വരട്ടെ
നീണ്ട പൊതുപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഇനി വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്നും തനിക്ക് തരാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്ത് പാർട്ടി പല ചുമതലകളും ഏൽപ്പിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇനിയും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അതിൽ ഒരു പരിഭവം ഇല്ല. തനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. കുടുംബത്തിൽ പോലും ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇല്ല. തനിക്ക് തൻ്റേതായ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. തീരെ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അന്ന് എല്ലാം നിർത്തും. തനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമിന്നില്ല.
കെ സുരേന്ദ്രനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് വലിയ വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല. ജനകീയരായവർ പലരുമായും കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "ദിവസവും പൂജ നടത്തുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ഞാൻ. 37 കൊല്ലമായി. അത് എൻ്റെ സ്വകാര്യ കാര്യമാണ്, അതിലേക്ക് ആരെയും ക്ഷണിച്ചില്ല. മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും ഇല്ല. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തി വരില്ല. പലരും മരിക്കും വരെയും സ്ഥാനമോഹവുമായി നടക്കും. അതിന് ഞാനില്ല " കോഴിക്കോട് നോർത്ത് എംഎൽഎ ആയ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീഴ്ചകൾ
കോർപ്പറേഷനിൽ ഇടത് ഭരണം അരനൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ മേയറായിരുന്ന സമയത്ത് എൽഡിഎഫിന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് എല്ലാവിധത്തിലും വിജയിച്ചു കയറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തി കാണിച്ച വി എം വിനുവിന് വോട്ടില്ല എന്ന വിഷയം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ഡിസിസി നേതൃത്വവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരവരുടെ വോട്ട് . സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഒരാൾ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വിനു തൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ്. പ്രചാരണം തുടങ്ങി ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയതിൽ സങ്കടം ഉണ്ടെന്നും തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ്റെ നാഴികക്കല്ലുകൾ
1968-ൽ സിപിഎമ്മിൽ ചേർന്നു. 1979 മുതൽ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറായി. 1995-2000 കാലയളവിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായും, 1998-ൽ ഒരു മേയർ ഇൻ-ചാർജായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
2000 മുതൽ 2005 വരെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേയറായിരുന്ന അദ്ദേഹം, കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ചു വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ മേയറായി. 2016-ൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മേയറായിരുന്ന വി കെ സി മമ്മദ് കോയ രാജിവച്ച് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു അത്. 2007 മുതൽ 2011 വരെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു. 2021-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ജനപ്രതിനിധി ആയതിൽ അഹങ്കരിക്കരുത്, അത് ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരമാണ്. ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ശരിയാകില്ല എന്ന തോന്നൽ മാറ്റണം, ഇനി പുതുമുഖങ്ങൾ വരട്ടെയെന്നും അവർക്ക് നല്ല ചിന്ത ഉണ്ടാവട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
