തോട്ടപ്പള്ളി കരിമണൽ ഖനനം: വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ
ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ 2009ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്പിൽവേയിലെ മണൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ കെ.എം.എം.എല്ലിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ
Published : July 1, 2026 at 12:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ തീരദേശത്ത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാതുമണൽ ഖനന പ്രവൃത്തികൾ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. ഖനനത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുമെന്നും പാരിസ്ഥിതിക പരിശോധനകൾ അടിയന്തരമായി നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. എം.എൽ.എ ജി. സുധാകരൻ്റെ ഉപക്ഷേപത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വ്യാപക ക്രമക്കേടെന്ന് ആരോപണം
തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ തീരദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി നടക്കുന്ന ഖനനം വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി സംശയിക്കുന്നതായും ജി. സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു. ടൺ കണക്കിന് കരിമണലാണ് പ്രദേശത്തുനിന്നും പ്രതിദിനം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ചിലർ ഇത് ചാക്കുകളിലാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തുന്നുണ്ട്. ഐ.ആർ.ഇ, കെ.എം.എം.എൽ എന്നീ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഖനനം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് കൃത്യമായ കണക്കുകളോ മൂല്യനിർണയമോ ഇല്ല. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ധാതുമണൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടും പുറക്കാട്, അമ്പലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്കോ യാതൊരു വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കണം
നിലവിലെ ഖനനം അടിയന്തരമായി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ജി. സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ പുതിയ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച് കരിമണലിൽ നിന്നും മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കണം. മോണോസൈറ്റ്, ഇൽമനൈറ്റ്, തോറിയം തുടങ്ങിയവ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് വിൽപന നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് വലിയൊരു പരിഹാരമാകും. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി നടന്ന ഖനനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അനധികൃതമായി പണം സമ്പാദിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ഓഡിറ്റിങ്
ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ 2009ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്പിൽവേയിലെ മണൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ കെ.എം.എം.എല്ലിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് 2020ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ല കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ, വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മണൽ ചെല്ലാനത്ത് കടൽഭിത്തി നിർമാണത്തിനായി ജിയോ ട്യൂബുകളിൽ നിറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ബാക്കി വരുന്ന ധാതുമണൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് വിൽപന നടത്തുന്നതിൻ്റെ റോയൽറ്റിയായി കെ.എം.എം.എൽ 8.70 കോടി രൂപയും ഐ.ആർ.ഇ 4.71 കോടി രൂപയും സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപക പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ വിഷയം ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റിങ് നടത്തും. ഖനനം കുട്ടനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും സമിതി വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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