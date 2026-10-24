'സുധാ പിള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥ അല്ലേ, ചുരുങ്ങിയത് സർക്കാർ ഉത്തരവെങ്കിലും നോക്കണ്ടേ', രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി തോമസ് ഐസക്ക്
കിഫ്ബി അഴിച്ചുപണിക്കായി സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സുധാപിള്ള നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുൻ ധന മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് .
Published : October 24, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 12:35 AM IST
കോട്ടയം: കിഫ്ബി വിവാദത്തിൽ സുധാ പിള്ള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക്. കണ്ണൂരിലെ കിൻഫ്രയ്ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സുധാപിള്ള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ അഴിമതി ആരോപണം വരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു. റിട്ടയേർഡ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് സുധാ പിള്ള. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയാണ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.
വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ്, പാഴ്ഭൂമിയാണ്, ഖനനo ചെയ്തതാണ്, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് കിഫ്ബി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിനെപ്പറ്റി വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടിലെ ആക്ഷേപങ്ങൾ.
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അർഹത ഇല്ലാത്ത വില കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ്. വിദഗ്ധസമിതി എന്ത് അന്വേഷണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് തോമസ് ഐസക് ചോദിച്ചു. സുധാ പിള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന ആളല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് എങ്കിലും നോക്കണ്ടേ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നത്. യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്താണ് ഫയൽ നീങ്ങിയത്. യുഡിഎഫ് എടുത്ത തീരുമാനം തുടർന്നു വന്ന എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അതാണിപ്പോൾ എൽഡിഎഫിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണമായി പോലും ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കിഫ്ബി അഴിച്ചുപണിക്കായി സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷയാണ് സുധാപിള്ള എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സുധാപിള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കോടാലിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആരോ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടതു മുന്നണി വന്നപ്പോൾ ഫയൽ ഒപ്പിട്ടു. അതിനു മുന്നേ യുഡി എഫ് സർക്കാർ ഫയൽ നീക്കി ധനകാര്യ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇതാണ് വലിയ അഴിമതിയായി ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമിയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്കായി കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. സുധാ പിള്ള ഏതു കാലത്താണ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത് എന്നെങ്കിലും പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. സിൽബന്ധികൾ പറയുന്നത് കേട്ട് റിപ്പോർട്ട് പടച്ചു വിടരുത്.ഏകപക്ഷീയമായി സർക്കാർ ധവളപത്രത്തിലും മറ്റും എഴുതി വെച്ചത് റിപ്പോർട്ടായി എഴുതി വെച്ച് കിഫ്ബി പ്രവർത്തനത്തെ മരവിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻറെ വികസനത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും." തോമസ് ഐസക്ക് കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു.
"വടക്കേ മലബാർ കേരളത്തിൽ വികസന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്.2006 ൽ വി എസ് സർക്കാരിൻറെ കാലത്ത് 6000 കോടി രൂപ മലബാർ പാക്കേജ് എന്ന പേരിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു.കണ്ണൂരിൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന 40 ഏക്കർ ഭൂമി സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദം. ഖനനം ചെയ്ത് കുഴിയായി ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഒഴിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്.
മറ്റൊന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഗുണ നിലവാരം നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കിഫ്ബിക്കില്ല എന്നതാണ്. കിൻഫ്രയും സർക്കാരും പറയുന്ന വിലക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കിഫ്ബി ചെയ്യുക. ഇല്ലാത്ത അഴിമതിക്കഥകളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.കേരളത്തിൽ വന്ന് ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ വ്യവസായികൾക്ക് ആവില്ല. വ്യവസായ വൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടത് ഭൂമിയാണ്. വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്ക് വേണ്ട ഭൂമി ലാൻഡ് ബാങ്കായി ഏറ്റെടുത്ത് വികസിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്."
കേരളത്തിൽ മിഷൻ സമുദ്ര നടപ്പാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ച വിഡി സതീശൻ മാരിടൈം ബോർഡിന് കൈമാറുന്ന ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് വരിക എന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണോ ഭൂമി കൈമാറുന്നത് എന്നും തോമസ് ഐസക് ചോദിച്ചു.
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