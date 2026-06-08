കിഫ്ബി നടപ്പാക്കണം; നിര്മാണം തുടരുന്ന പദ്ധതികൾ നിർത്തിവയ്ക്കരുതെന്ന് മുന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക്
കിഫ്ബിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു വികസന സംവിധാനം മുന്നോട്ടുവെക്കാൻ ഇന്നുവരെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
Published : June 8, 2026 at 9:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം സർക്കാരിനുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിർമാണം തുടരുന്ന പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നു മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക്. നാടിന്റെ വികസനക്കുതിപ്പിന് വഴികാട്ടിയ പദ്ധതിയാണ് കിഫ്ബി. കിഫ്ബിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു വികസന സംവിധാനം മുന്നോട്ടുവെക്കാൻ ഇന്നുവരെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
60,000 കോടി രൂപയുടെ ബൃഹത്തായ വികസന പദ്ധതികളാണ് നിലവിൽ കിഫ്ബി വഴി സംസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല. നിർമ്മാണം നിർത്തിവച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സബ്സിഡികളുടെയും സൗജന്യങ്ങളുടെയും തുക കെഎസ്ആർടിസിക്ക് കൃത്യമായി കൈമാറാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണം. ടിക്കറ്റ് ചാർജ് സർക്കാർ നൽകാതിരുന്നാൽ വണ്ടിയോടിക്കാൻ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും. നിലവിലുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്ന സമീപനം ഉണ്ടാകരുത്. മികച്ച രീതിയിൽ ലാഭത്തിൽ നടന്നിരുന്ന കർണാടക ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ പോലും ഇത്തരം അശാസ്ത്രീയമായ നയങ്ങൾ കാരണം വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ടിക്കറ്റ് ചാർജ് സർക്കാർ കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ സർക്കാർ നശിപ്പിക്കരുത്. ധവള പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം എങ്ങനെ എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നൽകാൻ കഴിയും. ട്രഷറിയിലെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എത്ര ആയിരുന്നെന്നത് ഏതെങ്കിലും പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടോ. അത് രഹസ്യമാണ്. സീക്രട്ട് സെക്ഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആണിതൊക്കെ. ധവള പത്രത്തിൽ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ, എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ധവളപത്രം തയ്യാറാക്കിയതിൽ എഐ സഹായം ഉപയോഗിച്ചത് ക്രമവിരുദ്ധമായാണെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ മറുപടി നൽകണമെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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