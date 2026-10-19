കിഫ്ബിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് കേരളത്തെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നോട്ടടിക്കും; സർക്കാരിനെതിരെ തോമസ് ഐസക്
സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ കേരളം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഏറെ പിന്നിലാണെന്ന് തോമസ് ഐസക്
Published : October 19, 2026 at 10:00 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് രൂപവത്കരിച്ച കിഫ്ബിയുടെ (കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ്) പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം കേരളത്തെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നോട്ടടിക്കുമെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി ഡോ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക്. കിഫ്ബിക്കെതിരായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ശരിവച്ച വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ കേരളം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഏറെ പിന്നിലാണെന്ന് തോമസ് ഐസക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ പിന്നാക്കാവസ്ഥ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വലിയ തടസ്സമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പൊതുനിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്ത് അപര്യാപ്തമാണ്. നിലവിലെ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതുക്കിയ ബജറ്റിൽ മൂലധന ചെലവ് ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ (ജി.എസ്.ഡി.പി) 1.34 ശതമാനം മാത്രമാണ് മൂലധന ചെലവ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ദേശീയ ശരാശരി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളമാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരളവും തമ്മിൽ ഈ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. ബജറ്റ് വിഹിതം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ കടുത്ത അസന്തുലിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ, കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചോ വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ലെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. 2011-12 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ താൻ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലാണ് സർക്കാരിന് പകരം സ്വയംഭരണ ബോർഡുകളോ കമ്പനികളോ വായ്പയെടുത്ത് വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി ആദ്യമായി മുന്നോട്ടുവച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമപ്പെടുത്തി.
അന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ പരിഹസിച്ചെങ്കിലും, 2016ലെ ബജറ്റിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 30,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ കിഫ്ബി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്ന് വന്ന സർക്കാർ കിഫ്ബിയെ പ്രത്യേക സംവിധാനമായി (എസ്.പി.വി) തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മോട്ടോർ വാഹന നികുതിയുടെയും പെട്രോൾ സെസിൻ്റെയും പകുതി കിഫ്ബിക്ക് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമസഭ ഐകകണ്ഠേനയാണ് ഇതിനുള്ള നിയമം പാസാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കിഫ്ബിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നുവെന്ന് തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും, ദേശീയപാത വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ വലിയ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭരണഘടനയുടെ 293-ാം അനുച്ഛേദത്തിൻ്റെയും എഫ്.ആർ.ബി.എം നിയമത്തിൻ്റെയും ലംഘനം ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെട്ടതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയത്. കിഫ്ബി എടുത്ത വായ്പകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധിയിൽ നിന്ന് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാനം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കിഫ്ബിയെ വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റാൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കിഫ്ബിയുടെ 20 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ പദ്ധതികൾ വരുമാനം നൽകുന്നവയാണ്.
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എന്നാൽ കിഫ്ബിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ശരിവയ്ക്കുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ടാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും, ഇത് അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ നടപടി വലിയ വികസന മുരടിപ്പിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും തോമസ് ഐസക് കുറ്റപ്പെടുത്തി. മന്ത്രിസഭ ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചതോടെ കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി. നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമായി കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനം ചുരുങ്ങും. സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപം നിലനിർത്താൻ വിദഗ്ധ സമിതിയോ സർക്കാരോ മറ്റൊരു ബദൽ മാർഗവും നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ കാര്യക്ഷമതയും ആധുനികവത്കരണവും കൊണ്ടുവന്ന കിഫ്ബിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വലിയൊരു വികസന മുരടിപ്പിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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