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നവമി നാളിലെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്... തിരുവില്വാമലയിൽ വേറിട്ട കാഴ്‌ചയായി ഇത്തവണ അയ്യപ്പചരിതം

പാരമ്പര്യകലയിൽ വേറിട്ട ആവിഷ്‌കാരം നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിയത്.

THOLPAVAKOOTHU SHADOW PUPPET PERFORMANCE തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് NAVAMI DAY NAVAMI DAY THIRUVILWAMALA
നവമി നാളിലെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2026 at 2:34 PM IST

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Updated : October 23, 2026 at 2:51 PM IST

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മണികണ്‌ഠൻ പിഎ

തൃശൂർ: നവമി നാളിലെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്... ഇന്നും മുടക്കമില്ലാതെ അരങ്ങേറുന്ന നിഴൽ നാടകങ്ങള്‍. ഇത്തവണ പതിവിൽ വ്യത്യസ്‌തമായി തിരുവില്വാമലയിൽ അയ്യപ്പചരിതം തോൽപ്പാവക്കൂത്താണ് അരങ്ങേറിയത്. പാരമ്പര്യകലയിൽ വേറിട്ട ആവിഷ്‌കാരം നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിയത്.

പ്രശസ്‌ത തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് കലാകാരനും പത്മശ്രീ ജേതാവുമായ രാമചന്ദ്ര പുളവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന കലാസന്ധ്യയ്ക്ക് സമാപനം കുറിച്ചാണ് പാരമ്പര്യകലയുടെ ഈ വേറിട്ട അവതരണം അരങ്ങിലെത്തിയത്.

ഭദ്രകാളിയും ദാരകനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം കാണാൻ ഭദ്രകാളി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പരമശിവൻ രാമായണ കഥ നിഴൽക്കാഴ്‌ചയായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. സാധാരണയായി കമ്പരാമായണത്തെ ആസ്‌പദമാക്കിയുള്ള രാമായണകഥകളാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ, അയ്യപ്പചരിതത്തെ ആസ്‌പദമാക്കിയുള്ള അവതരണം ഈ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി. അയ്യപ്പൻ്റെ ചരിതം തോൽപ്പാവകളിലൂടെ അരങ്ങിലെത്തിയപ്പോൾ പാരമ്പര്യകലയുടെ സാധ്യതകൾക്ക് പുതിയൊരു ആവിഷ്‌കാരഭാവം കൈവന്നു.

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നവമി നാളിലെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് (ETV Bharat)
കേരളത്തിൻ്റെ അനുഷ്‌ഠാനകലാപാരമ്പര്യത്തിൽ സവിശേഷ സ്ഥാനമുള്ള കലാരൂപമാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കൂത്തുമാടങ്ങളിൽ വെള്ളവിരിയിൽ പാവകളുടെ നിഴൽരൂപങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചാണ് ഈ കല അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തോലിൽ തീർത്ത പാവകളെ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിനു മുന്നിൽ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിരിയുന്ന നിഴൽരൂപങ്ങൾ കഥയെ ദൃശ്യാനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു. പാവകളുടെ ചലനങ്ങൾക്കൊപ്പം പാട്ടും വാദ്യവും സംഭാഷണവും ചേരുന്നതോടെ അവതരണം കേൾവിയുടെയും കാഴ്‌ചയുടെയും സവിശേഷ അനുഭവമാകുന്നു.തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിവന്ന അറിവും പരിശീലനവും ക്ഷമയും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കലാരൂപമാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്. പാവകളുടെ നിർമാണം മുതൽ അവയെ ചലിപ്പിക്കുന്ന രീതി വരെയും കഥാവതരണത്തിലെ താളവും ശബ്‌ദക്രമം വരെയും സൂക്ഷ്‌മമായ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. രാമായണകഥകളുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു വളർന്ന ഈ കലാരൂപത്തിൽ അയ്യപ്പചരിതം അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രമേയത്തിലെ വ്യത്യസ്‌തതകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി.

ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും

രണ്ടായിരത്തിലധികം വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള കലാരൂപമാണെന്നാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്തിനെ പറയപ്പെടുന്നത്. ആര്യ-ദ്രാവിഡ സംസ്‌കാര സംയോജനത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്. വള്ളുവനാട്ടിലെ ഭഗവതി/ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാരപരമായ ദൈവാരാധനയുടെ ഭാഗമായ കലാരൂപമാണിത്. മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാവകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൂത്ത് ആയതിനാലാണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് എന്ന പേരു വന്നത്.

രാമായണമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ വിഷയം. വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പാവകളെ നേർത്ത തുകലിൽ നിന്ന് ശരിയായ ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും മുറിച്ച് അവയുടെ നിഴലുകൾ വെളുത്ത സ്‌ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ് തോല്‍പ്പാവക്കൂത്ത് നടത്തുന്നത്. തോല്‍പ്പാവക്കൂത്ത്‌ പുരാതനമായ ഒരു കലയാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും അതിന്‍റെ കൃത്യമായ ഉത്ഭവ കാലം എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 21 ദിവസങ്ങളിൽ 21 ഭാഗങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തോല്‍പ്പാവക്കൂത്തിന്‍റെ വിഷയം ശ്രീരാമന്‍റെ ജനനം മുതൽ കിരീടധാരണം വരെയുള്ള രാമായണ കഥയാണ്. 7, 8, 14 ദിവസങ്ങളായി കഥ ചുരുക്കിയും കൂത്ത് നടത്താറുണ്ട്‌.

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Last Updated : October 23, 2026 at 2:51 PM IST

TAGGED:

THOLPAVAKOOTHU
SHADOW PUPPET PERFORMANCE
തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്
NAVAMI DAY
NAVAMI DAY THIRUVILWAMALA

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