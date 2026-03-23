തൊടുപുഴയെ 'പാട്ടിലാക്കി' പി.ജെ ജോസഫിൻ്റെ പിൻഗാമി; അപു ജോണിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറൽ

മൂന്ന് തവണ കരോക്കെ പണിമുടക്കി. എങ്കിലും അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പാട്ടുപാടി പൂർത്തിയാക്കി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. സ്നേഹസംഗമ വേദിയിൽ കാണികളുടെ നിറഞ്ഞ കരഘോഷം.

Thodupuzha UDF Candidate Apu John Josep
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 11:34 AM IST

ഇടുക്കി: തൊടുപുഴയിലെ യുഡിഎഫ് സ്‌ഥാനാർഥിയും പിജെ ജോസഫിൻ്റെ പിൻഗാമിയുമായ അപു ജോൺ ജോസഫ് വേദിയിൽ പാട്ടുപാടുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. പാടുന്നതിനിടെ മൂന്ന് തവണ കരോക്കെ നിന്നിട്ടും ക്ഷമയോടെ പാട്ടുപാടി പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്.

ശിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെൽ പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറയും എസ്‌ടിയു ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്‌തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈദുൽ ഫിത്വർ സ്നേഹസംഗമത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. ദിവ്യരക്ഷാലയം മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ അന്തേവാസികൾക്കു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പാടിയത്. ഹിന്ദി ചിത്രമായ ആരാധനയിലെ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കരോക്കെ പണിമുടക്കിയത്. രണ്ട് തവണ കരോക്കെ നിന്നതോടെ അപു ജോൺ വേദിയിൽ നിന്നിറങ്ങി മ്യൂസിക് കൺസോൾ പരിശോധിച്ചു. വീണ്ടും മടങ്ങി വേദിയിലെത്തി പാട്ടുപാടി തുടങ്ങിയെങ്കിലും പകുതി വച്ച് വീണ്ടും തടസപ്പെട്ടു.

വൈറലായി അപു ജോൺ ജോസഫിൻ്റെ ‘മേരെ സപനോം കി റാണി ’ ഗാനം (ETV Bharat)

എന്നാൽ ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുതുടർന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കരഘോഷങ്ങളോടെയാണ് കാണികൾ പിന്തുണ നൽകിയത്. പല തവണ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടും അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ മുഖഭാവം മാറുകയോ ചെയ്യാതെ ക്ഷമയോടെ പാട്ടുപാടി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. നിലവിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്‌ഥാന കോഓർഡിനേറ്ററും ഐടി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റുമാണ് അപു ജോൺ ജോസഫ്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി തൊടുപുഴയിൽ മത്സരരംഗത്തുള്ള അദ്ദേഹം സജീവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിജെ ജോസഫിൻ്റെ പിൻഗാമി എന്ന നിലയിലും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലമുള്ള യുവ നേതാവ് എന്ന നിലയിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇദ്ദേഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത്.

കർമരംഗത്ത് സജീവം

കോയമ്പത്തൂരിലെ കെസിടി കോളജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനിയറിങ് ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഐടി മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായത്. തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്കിൽ നാല് വർഷം ജോലി ചെയ്‌ത ശേഷം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സ്വിസ് എയർലൈൻസിൽ ഐടി വിങ്ങിൽ ഏഴ് വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതിന് ശേഷമാണ് തിരികെ നാട്ടിലെത്തി പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിലും കൃഷിയിലും സജീവമാകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മികച്ച ഒരു കർഷകൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കുടുംബയോഗങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികളിലും ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വോട്ടഭ്യർഥിക്കുന്നത്.

പാർട്ടിയിൽ സുപ്രധാന ചുമതലകളാണ് അപു ജോൺ ജോസഫ് വഹിക്കുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസ് സ്‌റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം, പാർട്ടി ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച്ചവച്ചു. ഇതിന് പുറമെ തൊടുപുഴ ഗാന്ധിജി സ്റ്റഡി സെൻ്റർ വൈസ് ചെയർമാൻ, തൻ്റെ അനുജൻ്റെ ഓർമയ്ക്കായി രൂപീകരിച്ച ജോക്കുട്ടൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ അനു ജോർജാണ് ഭാര്യ. ജോസഫ് പി ജോൺ, ജോർജ് പി ജോൺ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊടുപുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മികച്ച വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

